Black Friday 2025 w sieciówkach zapowiada się naprawdę owocnie. Największe sieci sklepów szykują dla nas bowiem moc wyprzedaży. Taniej kupimy w tym czasie wiele modnych elementów garderoby. Ostatnio wybrałyśmy TOP 5 rzeczy, które warto kupić na Black Friday 2025 w Zarze. Teraz czas na inny sklep sieci Inditex.

Black Friday 2025 Bershka rozpocznie się już w czwartek 27 listopada wieczorem, bo właśnie wtedy przeceny pojawią się w aplikacji. A 28 listopada czas na wielką wyprzedaż w sklepach stacjonarnych oraz na stronie internetowej sklepu. Możemy spodziewać się przecen nawet do -50%. Wybrałam 5 rzeczy, na które na pewno będę polować. Są również hitem na TikToku.

1. Kardigan z frędzlami

Już niedawno pisałam, że kardigan z frędzlami możesz nosić zamiast kurtki. To absolutny HIT wśród it-girls oraz tiktokerek. I tak jest również w przypadku modelu, który znalazł się w sieci sklepów Bershka. To uroczy kardigan z frędzlami zapinany na guziki. Ma kolor piaskowy i genialnie prezentuje się ze spódniczką, ale będzie też pasował do jeansów. Ogrzeje każdego jak kocyk w mroźne dni. W standardowej cenie kosztuje 179 zł, a podczas Black Friday może być jeszcze tańszy, więc warto być czujnym.

Kardigan z frędzlami z Bershki, Fot. materiały promocyjne, bershka.com

2. Kurtka bomber ze sztucznej skóry

Chocolate biker jacket to absolutny HIT sezonu jesień-zima 2025/2026. Niezależnie od tego, jaki model tego typu okrycia wierzchniego wybierzesz, będziesz prezentować się stylowo i modnie. Kurtka bomber ze sztucznej skóry z Bershki ci to zapewni. Ten model posiada pasek, który można spiąć w okolicach talii. Świetnie prezentuje się w wersji zapiętej, ale też luźno zarzucona na ramiona, gdy chcemy ją dopasować np. do sukienki. W standardowej cenie kosztuje 199 zł.

Kurtka bomber ze sztucznej skóry z Bershki, Fot. materiały promocyjne, bershka.com

3. Sweter oversize

Tiktokerki pokochały trend noszenia swetra zamiast szala. Polega on na przewiązaniu dowolnego kardiganu na szyi i zawieszeniu go na barkach jako dodatek do stylizacji. Aby wyglądało to dobrze i nonszalancko, taki sweter musi być oversize'owy. Świetnie sprawdzi się model, który znalazł się w sieci sklepów Bershka. To właśnie oversize'owy sweter w klasycznym szarym odcieniu. A jeśli wolisz postawić na klasykę, jest to golfik, który doskonale prezentuje się w połączeniu z jeansami i spodniami palazzo. Kosztuje 149 zł.

Sweter oversize z Bershki, Fot. materiały promocyjne, bershka.com

4. Spodnie barrel z zakładkami

Internet kocha wszystko, co oryginalne. A tym spodniom oryginalności nie można odmówić. To przepiękny model o kroju barrel z zakładkami, czyli z nogawkami o zaokrąglonym kształcie. Takie spodnie pięknie wydłużają nogi i modelują sylwetkę. Mają też wspominany już przeze mnie czekoladowy odcień. Doskonale pasują zarówno do eleganckich, jak i sportowych stylizacji, są zatem niezwykle uniwersalne i posłużą nam przez wiele sezonów. W standardowej cenie kosztują 199 zł.

Spodnie barrel z zakładkami z Bershki, Fot. materiały promocyjne, bershka.com

5. Czapka uszatka z futerkiem w stylu lotniczym

Na koniec wyjątkowy dodatek, którego nie powstydziłaby się żadna it-girl. Czapka uszatka w lotniczym stylu jest hitem. Szczególnie ta z futerkiem, która świetnie sprawdzi się w mroźne dni. Czapka z Bershki to dobra opcja. Skóra na zewnątrz i mięciutkie futerko w środku sprawiają, że jest ciepła i stylowa. Świetnie pasuje do skóry, wełnianego płaszcza czy pikowanej kurtki. To doskonały model na miasto i na narty. A kosztuje aktualnie 129 zł. Jest szansa, że w Black Friday złapiemy ją jeszcze taniej!

Czapka uszatka z futerkiem w stylu lotniczym z Bershki, Fot. materiały promocyjne, bershka.com

