Nadeszła wiosna, a wraz z nią sezon na wszystkie ważne uroczystości. Maj i czerwiec to sezon komunijny. Jeżeli w tym roku jakiś szkrab z twojej rodziny szykuje się do tego sakramentu i jesteś zaproszona jako gościni tej wyjątkowej uroczystości, czas się przygotować. Wybrałam dla ciebie sukienki na komunię 2026, które świetnie będą wyglądać niezależnie od tego, jaką funkcję będziesz sprawować podczas wydarzenia. Doskonale pasują do różnych sylwetek i dodatków, a później sprawdzą się również w sezonie weselnym.

1. Krótka sukienka z bufiastymi rękawami z Zary

Nie ukrywam, że najbardziej lubię stawiać na modele sukienek, które sprawdzają się nie tylko "na okazję", ale też później np. do biura. Są bowiem na tyle eleganckie i uniwersalne, że będzie można je wykorzystać więcej niż raz. Właśnie taka jest krótka sukienka z bufiastymi rękawami, która znalazła się w asortymencie hiszpańskiej sieci sklepów Zara.

Jest to krótka, sukienka - maksymalnie przed kolano (w zależności od wzrostu), dzięki czemu cudnie wydłuża nogi. Ma odcień ecru, który zapewnia efekt quiet luxury i jednocześnie sprawdza się w stylizacjach biznesowych. Bufiaste rękawy przyciągają uwagę, jednocześnie odciągając ją od mankamentów sylwetki. Wyrównują proporcje np. wtedy, gdy mamy szersze biodra. Ta kreacja zatem wybacza wszystko i pozwala najeść się podczas komunijnego obiadu... oczywście z deserem.

Taka sukienka pięknie będzie się prezentować w zestawieniu z sandałkami na słupku. Dobrze sprawdzi się też w połączeniu z klasycznymi szpilkami. Do tego minimalistyczna biżuteria i zadasz szyku niczym paryska it-girls.

Krótka sukienka z bufiastymi rękawami z Zary, Fot. materiały prasowe, Zara

2. Masełkowa sukienka z bufiastymi rękawami z Reserved

Podobny krój sukienki znajdziemy w sieci sklepów Reserved. Tu jednak mamy do czynienia z bardziej wyrazistym modelem pod względem kolorystycznym. To masełkowy żółty, który doskonale sprawdza się w wiosennych stylizacjach i jest świetnym wyborem na przyjęcie komunijne. Szczególnie, że ta kreacja jest naprawdę elegancka.

To również sukienka przed kolano z guziczkami z przodu. Są one naszyte na uroczej falbance, która wydłuża sylwetkę. Bufiaste rękawy również porządkują proporcję, sprawiając, że prezentujemy się drobniej. Kreacja ma trochę retro vibe, ale świetnie pasuje do wielu dodatków.

Przede wszystkim dla mnie numerem jeden jest połączenie tej sukienki z klapkami na obcasie. Sandałki również dobrze się sprawdzą. A jeśli masz ochotę na co dzień stworzyć bardziej casualową stylizację, zestaw sukienkę z mokasynami, balerinami Mary Jane lub nawet trampkami.

Masełkowa sukienka z bufiastymi rękawami z Reserved, Fot. materiały prasowe, Reserved

3. Satynowa maxi z kokardą z H&M

Jeśli zależy ci na jeszcze bardziej eleganckiej opcji, satynowa sukienka maxi z kokardą sprawdzi się idealnie. Nie ma bowiem bardziej stylowego materiału. Pięknie się układa na sylwetce, a dodatkowo zakrywa to, co trzeba. Odkrywa natomiast plecy, dzięki dużemu wycięciu zakończonemu kokardą - ten detal dodaje takiej kreacji szyku.

Wybierając suknię z H&M, w zasadzie nie potrzebujesz już żadnych innych dodatków. To na tyle zdobna sukienka, że głównie ona będzie przyciągać uwagę zebranych. Wystarczą proste szpilki i delikatna biżuteria, aby uzupełnić outfit.

Satynowa maxi z kokardą z H&M, Fot. materiały prasowe, H&M

4. Sukienka maxi na jedno ramię z szalem z Mohito

Podobną kreację znajdziemy w sieci sklepów Mohito. Tu jednak mamy mocniejszy odcień - pudrowego różu. Jest to suknia na jedno ramię, która będzie idealnym wyborem zarówno na komunię, jak i na wesele. Dodatkowo posiada szal, który można zarzucić na szyję. Wystarczy dobrać do tego szpilki, długie kolczyki i mała kopertówka - w takiej stylizacji na pewno zadasz szyku i trudno będzie odwrócić od ciebie uwagę.

Tego typu kreacje rzadko pojawiają się w asortymentach sieciówek, więc warto wykorzystać okazję. Zwłaszcza że jest to na tyle ponadczasowy model, że posłuży nam przez lata. I choć raczej nie jest to sukienka na co dzień, na pewno będziesz mogła "obskoczyć" w niej kilka rodzinnych uroczystości.

Sukienka maxi na jedno ramię z szalem z Mohito, Fot. materiały prasowe, Mohito

5. Sukienka w groszki wiązana na karku NAREE

Grochy były hitem w latach 80., a teraz na dobre wróciły do łask. Od kilku sezonów nie schodzą z wybiegów i wciąż są obecne w asortymentach różnych marek. Sukienkę w stylu polka dot znajdziemy m.in. w ofercie NAREE.

To urocza kreacja do kolan z super modnymi w tym sezonie bufiastymi rękawkami. Czarna w białe grochy nie tylko prezentuje się elegancko, ale dodaje też charakteru. Szczególnie wtedy gdy dobierzemy do niej wyraziste dodatki.

Taką sukienkę super połączyć z kozakami lub biker boots - ale to na co dzień. Na komunię o wiele lepiej sprawdzą się sandałki na obcasie lub baleriny. W ostateczności w obu przypadkach możemy też postawić na trampki, jeśli wolimy mniej oficjalne stylizacje.

Sukienka w groszki wiązana na karku NAREE, Fot. materiały prasowe, NAREE

6. Koronkowa sukienka z Mango

Koronki dalej są na czasie, jeśli chodzi o sukienki na okazję. Jeśli zależy ci na uniwersalnej kreacji, która dobrze się sprawdzi zarówno na komunię, jak i na wesele, czas wybrać się do sieci sklepów Mango. To własnie tam znalazłam sukienkę, która zachwyca elegancją i dziewczęckością.

To czerwona sukienka midi na ramiączkach. Na wierzchu została wyszyta równiuteńką koronką, która robi największy efekt. Koralowy odcień jest niesamowicie kobiecy i podkreśla urodę - zarówno blondynek, jak i brunetek. Śmiało zatem możesz na nią postawić.

Tę kreację warto połaczyć z klapeczkami na niewielkim obcasie. Dobrze sprawdzą się także czółenka na słupku. A jeśli jesteś fanką płaskiej podeszwy, postaw na Mary-Jane. Do tego delikatne, ale długie kolczyki i z pewnością zadasz szyku na każdej uroczystości.

Koronkowa sukienka z Mango, Fot. materiały prasowe, Mango

7. Biała sukienka z koronkową falbanką Ochnik

Na koniec klasyczek od marki Ochnik. To biała, bawełniana sukienka z prostymi ramionkami. Jej długość jest do kolan, dzięki czemu nie skraca nóg. Dodatkowo ma trapezowy krój, co sprawia, że wszystko wybacza.

Sukienka wykończona została elegancką falbanką, na której widoczna jest koronka. Taka kreacja będzie świetnie pasować nie tylko na komunię lub przyjęcie weselne, ale też na co dzień - do klasycznych szpilek i marynarki.

Jeśli zamierzasz wybrać ją na wyjątkową okazję, postaw na klasyczne dodatki. Tego typu kreacje nie lubią ekstrawagancji i najlepiej sprawdzają się dla minimalistek, które wolą stawiać na jakość niż efekt wow.

Biała sukienka z koronkową falbanką Ochnik, Fot. materiały prasowe, Ochnik

