Końcówki wyprzedaży to idealny moment na przegląd jeansów z sieciówek, a jako pierwszy sklep wzięłyśmy pod lupę Reserved. Okazuje się, że wybór jeansów w asortymencie marki jest bardzo szeroki i mogą tu znaleźć coś dla siebie kobiety o każdej sylwetce oraz stylu. My jednak wybrałyśmy top 3 modele, które królują w trendach na wiosnę 2026, aby ułatwić zadanie paniom poszukujących modnych fasonów i kolorów. Wszystkie można teraz dorwać za mniej niż 70 złotych, więc zdecydowanie warto skorzystać z tej wyjątkowej oferty.

1. Szerokie i podwinięte nogawki

Na pierwszy ogień weźmy jeden z najmocniejszych trendów tego roku, czyli podwijane nogawki. Takie fasony można zauważyć już nie tylko na wybiegach kultowych marek, ale i na ulicach światowych stolic mody. Nic dziwnego, bo spodnie o takim kroju optycznie wydłużają nogi i świetnie wyglądają zarówno do eleganckich, jak i casualowych stylizacji. Model z Reserved ma dodatkowo ponadczasowy ciemny kolor i świetny skład, czyli 100% bawełny. Do tego dochodzi jeszcze genialna cena, bo teraz można dorwać te jeansy za jedyne 59,99 zł. Do wyboru mamy rozmiarówkę od 34 do 42.

fot. materiały reserved.com

Jak stylizować takie spodnie? Do podwijanej nogawki idealnie pasują buty sportowe, jak i botki na obcasie, a jeśli chodzi o górę, to aż prosi się tu o oversizeowy sweter. Można też postawić na nieco bardziej dopasowane kroje i wybrać klasyczne gładkie body z narzuconą na górę marynarką.

2. Barrel jeans z zakładkami

Następna propozycja to jeansy o kroju barrel, czyli dopasowane w talii i z szeroką nogawką zwężającą się nieco ku dołowi. Ten fason to kwintesencja wygody i komfortu, ale to wcale nie wyklucza elegancji. Gdy zestawimy je z butami na obcasie i wpuścimy do pasa koszulę, otrzymamy świetny outfit do biura czy na wieczorne wyjście. Jeans ma piękny, głęboki odcień niebieskiego, a w ofercie dostępne są rozmiary od 34 do 44. Wszystko to dopełnia przystępna cena, bo za takie spodnie zapłacimy teraz jedyne 65,99 zł.

fot. materiały reserved.com

Tego typu spodnie najlepiej nosić z dość obcisłą górą, aby zrównoważyć proporcje sylwetki. Świetnie sprawdzi się więc klasyczny top z długim rękawem lub przylegający kardigan. Do tego obowiązkowo pasek, aby zaznaczyć talię i torebka w wersji mini lub maxi worek z zamszu.

3. Wide leg z bandaną

Na koniec połączenie klasyki ze świeżymi trendami, czyli spodnie wide leg z przewiązaną przez szlufkę bandaną. Taki model genialnie sprawdzi się do stylizacji na co dzień, bo dzięki charakterystycznej chusteczce, od razu zamienia basicowy zestawu typu T-shirt i sneakersy w efektowny look ze smakiem. Takie jeansy można teraz złapać w Reserved za 65,99 zł, ale lepiej się pospieszyć, bo ten krój przyciąga wiele kobiet i może szybko zniknąć z półek.

fot. materiały reserved.com

Jeśli chodzi o stylizacje takich jeansów, to nie wszystkie chwyty są tutaj dozwolone. Klasyczne wide legi idealnie współgrają zarówno z casualowymi lookami, czyli sweterkami, bluzami czy topami na górze i balerinami bądź mokasynami na stopach. Do tego warto dorzucić biżuterię, najlepiej w kolorze złotym, który będzie pięknie grał z denimem.

