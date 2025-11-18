Black Friday 2025 w Sinsay już wystartował. W ramach Black Days (tak sklep nazwał swoją wyprzedaż), używając aplikacji sieciówki, możesz upolować ubrania i dodatki 40% taniej. Co dzień oferta się zmienia, dlatego watro być czujnym i regularnie sprawdzać przeceniony asortyment.

Co ja kupię podczas Black Days 2025 w Sinsay? Na pewno postawię na uniwersalne rzeczy. Oversize'owa kurtka skórzana, botki na grubej podeszwie czy jeansy straight leg to tylko niektóre z nich. Zobacz 5 modowych perełek, na które warto polować, bo będą ci służyły przez wiele sezonów.

Postarzana oversizowa ramoneska

Oversizowa ramoneska to ubranie, które nosimy na okrągło bez względu na to czy pojawia się ono na światowych wybiegach. Skórzana ramoneska to najbardziej ponadczasowa rzecz, którą naprawdę warto mieć w szafie. Pasuje do wielu stylizacji zarówno tych codziennych jak i imprezowych. W casualowych zestawach możesz łączyć ją np. ze swetrem i jeansami. Wybierając się na imprezę, wystarczy, że zarzucisz ją na sukienkę typu slip dress i stylizacja gotowa.

Ramoneska - Fot. sinsay.pl

Botki typu combat

W świecie mody pojawiły się kilka sezonów temu i od tamtego czasu są jednymi z ulubionych butów wszystkich it-girls. Wiązane botki na masywnej podeszwie zwane combat boots to doskonała inwestycja. Zimą zastąpią śniegowce, wiosną i jesienią dodadzą pazura stylizacjom. Zestawiaj je z dopasowanymi jeansami i oversizowym swetrem lub na zasadzie kontrastu z dziewczęcymi sukienkami.

Buty - Fot. sinsay.pl

Drapowana mini spódnica

Kup teraz - noś cały rok. Może ci się wydawać, że drapowana, szyfonowa mini to typowo letnia część garderoby, ale zapewniam cię, że może być też doskonałą bazą zimowych outfitów. Wystarczy, że połączysz ją z oversizowym swetrem i super modnymi kozakami za kolano. Ta stylizacja nie jest w twoim typie? Ten rodzaj spódnicy sprawdzi się też w stylizacjach boho z długim kardiganem i kowbojkami.

Spódnica - Fot. sinsay.pl

Czarne jeansy z prostymi nogawkami

To klasa sama w sobie. Czarnych jeansów z prostymi nogawkami w szafie nigdy za dużo. Są jednym z najbardziej uniwersalnych i ponadczasowych elementów garderoby. Pasują praktycznie do wszystkiego, dzięki czemu możesz je nosić zarówno z elegancką koszulą, jak i z prostym t-shirtem, tworząc stylizacje na każdą okazję. Dodatkowo ich klasyczny kolor optycznie wysmukla sylwetkę i wydłuża nogi. W końcu nie bez powodu czarne jeansy tak bardzo kocha Kate Moss.

Jeansy - Fot. sinsay.pl

Czapka beanie

Czapka beanie w kremowo-masełkowym kolorze to świetne uzupełnienie wielu zimowych stylizacji, zwłaszcza tych ciemnych, które potrzebują, aby dodać im troszkę życia. Jasna czapka beanie również znakomicie rozświetla twarz i pasuje do każdego typu urody — tak samo dobrze wyglądają w niej blondynki z jasną cerą, jak i brunetki z oliwkową skórą. Tę czapkę będziesz nosić wiele sezonów.

Czapka - Fot. sinsay.pl

