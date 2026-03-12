Tweedowe marynarki na wiosnę 2026 to dla mnie jeden z tych elementów garderoby, który potrafi całkowicie odmienić charakter stylizacji. To klasyka, ale dzięki nutce nowoczesności świetnie sprawdza się zarówno w eleganckich zestawach do pracy, jak i w bardziej swobodnych stylizacjach na co dzień. W tym sezonie szczególnie zwracamy uwagę na modele z ciekawą fakturą, ozdobnymi detalami i subtelnym połyskiem. Do redakcyjnego zestawienia wybrałam trzy propozycje, które idealnie wpisują się w wiosenne trendy.

Klasyczna tweedowa marynarka z Reserved

Propozycja od Reserved to klasyczna tweedowa marynarka, która świetnie wpisuje się w ponadczasowy styl inspirowany paryską elegancją. Model wyróżnia się prostym krojem i dekoracyjnymi kieszeniami, które nadają całości bardziej wyrafinowanego charakteru. Minimalistyczna forma sprawia, że żakiet jest bardzo uniwersalny i można go zestawić praktycznie ze wszystkim.

Subtelna faktura materiału sprawia, że marynarka wygląda elegancko, ale jednocześnie nie jest zbyt formalna. To idealna opcja na wiosnę – lekka, stylowa i łatwa do stylizowania. W codziennych zestawach świetnie sprawdzi się z prostym T-shirtem i mokasynami, a w bardziej eleganckiej odsłonie można ją połączyć z koszulą i klasycznymi spodniami.

Cena to 229,99 zł, a dostępne rozmiary – XS-XXL.

Klasyczna tweedowa marynarka z Reserved, Fot. mat. prasowe Reserved

Tweedowa marynarka na wiosnę 2026 z Mohito

Tweedowa marynarka z Mohito to propozycja dla osób, które lubią klasykę z nutą glamour. Model został wykonany z tkaniny z metalizowaną nitką, dzięki czemu delikatnie połyskuje i przyciąga uwagę. Zapięcie na zatrzaski podkreśla nowoczesny charakter fasonu i sprawia, że całość prezentuje się lekko i stylowo.

Ten model doskonale sprawdzi się jako element bardziej wyrazistych stylizacji. Można go zestawić z dopasowaną spódnicą lub eleganckimi spodniami, tworząc modny komplet w stylu smart casual. Równie ciekawie wygląda w zestawieniu z prostymi jeansami i minimalistycznymi dodatkami – wówczas marynarka staje się głównym elementem outfitu.

Marynarka kosztuje teraz 99,99 zł (cena regularna 229,99 zł, najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 119,99 zł). Dostępne są rozmiary od 32 do 42.

Tweedowa marynarka na wiosnę 2026 z Mohito, Fot. mat. prasowe Mohito

Żakiet z tweedu z postrzępionymi rękawami z Mango

Tweedowy żakiet Mango wyróżnia się bardziej modowym charakterem. Postrzępione wykończenie rękawów i krawędzi nadaje mu lekko nonszalancki wygląd, który świetnie wpisuje się w aktualne trendy. Taki detal sprawia, że klasyczny materiał zyskuje nowoczesną, bardziej dynamiczną formę.

To idealna propozycja dla osób, które lubią łączyć elegancję z elementami casualu. Żakiet świetnie wygląda z prostymi spodniami z wysokim stanem, ale równie dobrze można go zestawić z jeansami lub spódnicą mini. Dzięki charakterystycznemu wykończeniu staje się mocnym punktem stylizacji i dodaje jej modowego charakteru.

Koszt to 369,99 zł. Żakiet dostępny jest w rozmiarach XS-XL.

Żakiet z tweedu z postrzępionymi rękawami z Mango, Fot. mat. prasowe Mango

Tweedowe marynarki na wiosnę 2026 to doskonały przykład tego, jak klasyka może z powodzeniem odnaleźć się w nowoczesnych trendach. Modele z Reserved, Mohito i Mango pokazują, że tweed nie musi kojarzyć się wyłącznie z formalnymi stylizacjami. W zależności od kroju i detali może być elegancki, ekstrawagancki lub bardziej modowy i nonszalancki.

Wiosną szczególnie warto postawić na tweedowe żakiety, ponieważ świetnie sprawdzają się jako lekka warstwa wierzchnia. Można je nosić zarówno z jeansami i T-shirtem, jak i z koszulą czy spódnicą, tworząc stylizacje odpowiednie do pracy, na spotkanie czy weekendowy wypad z przyjaciółmi. Jeśli szukasz ponadczasowego elementu garderoby, który doda stylu wielu zestawom, tweedowa marynarka będzie jednym z najlepszych wyborów w tym sezonie.

