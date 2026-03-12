Wiosna 2026 to czas elegantek. Te 3 tweedowe marynarki dodają stylowi luksusu
Tweedowe marynarki na wiosnę 2026 wracają do trendów w odświeżonej odsłonie – projektanci i popularne marki stawiają w tym sezonie na klasyczny splot tweedu, ale łączą go z nowoczesnymi detalami. W kolekcjach pojawiają się zarówno minimalistyczne modele inspirowane francuską elegancją, jak i żakiety z metaliczną nicią czy surowymi wykończeniami. Dzięki temu tweed przestaje być wyłącznie elementem formalnych stylizacji i coraz częściej pojawia się w codziennych zestawach.
Tweedowe marynarki na wiosnę 2026 to dla mnie jeden z tych elementów garderoby, który potrafi całkowicie odmienić charakter stylizacji. To klasyka, ale dzięki nutce nowoczesności świetnie sprawdza się zarówno w eleganckich zestawach do pracy, jak i w bardziej swobodnych stylizacjach na co dzień. W tym sezonie szczególnie zwracamy uwagę na modele z ciekawą fakturą, ozdobnymi detalami i subtelnym połyskiem. Do redakcyjnego zestawienia wybrałam trzy propozycje, które idealnie wpisują się w wiosenne trendy.
Klasyczna tweedowa marynarka z Reserved
Propozycja od Reserved to klasyczna tweedowa marynarka, która świetnie wpisuje się w ponadczasowy styl inspirowany paryską elegancją. Model wyróżnia się prostym krojem i dekoracyjnymi kieszeniami, które nadają całości bardziej wyrafinowanego charakteru. Minimalistyczna forma sprawia, że żakiet jest bardzo uniwersalny i można go zestawić praktycznie ze wszystkim.
Subtelna faktura materiału sprawia, że marynarka wygląda elegancko, ale jednocześnie nie jest zbyt formalna. To idealna opcja na wiosnę – lekka, stylowa i łatwa do stylizowania. W codziennych zestawach świetnie sprawdzi się z prostym T-shirtem i mokasynami, a w bardziej eleganckiej odsłonie można ją połączyć z koszulą i klasycznymi spodniami.
Cena to 229,99 zł, a dostępne rozmiary – XS-XXL.
Tweedowa marynarka na wiosnę 2026 z Mohito
Tweedowa marynarka z Mohito to propozycja dla osób, które lubią klasykę z nutą glamour. Model został wykonany z tkaniny z metalizowaną nitką, dzięki czemu delikatnie połyskuje i przyciąga uwagę. Zapięcie na zatrzaski podkreśla nowoczesny charakter fasonu i sprawia, że całość prezentuje się lekko i stylowo.
Ten model doskonale sprawdzi się jako element bardziej wyrazistych stylizacji. Można go zestawić z dopasowaną spódnicą lub eleganckimi spodniami, tworząc modny komplet w stylu smart casual. Równie ciekawie wygląda w zestawieniu z prostymi jeansami i minimalistycznymi dodatkami – wówczas marynarka staje się głównym elementem outfitu.
Marynarka kosztuje teraz 99,99 zł (cena regularna 229,99 zł, najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 119,99 zł). Dostępne są rozmiary od 32 do 42.
Żakiet z tweedu z postrzępionymi rękawami z Mango
Tweedowy żakiet Mango wyróżnia się bardziej modowym charakterem. Postrzępione wykończenie rękawów i krawędzi nadaje mu lekko nonszalancki wygląd, który świetnie wpisuje się w aktualne trendy. Taki detal sprawia, że klasyczny materiał zyskuje nowoczesną, bardziej dynamiczną formę.
To idealna propozycja dla osób, które lubią łączyć elegancję z elementami casualu. Żakiet świetnie wygląda z prostymi spodniami z wysokim stanem, ale równie dobrze można go zestawić z jeansami lub spódnicą mini. Dzięki charakterystycznemu wykończeniu staje się mocnym punktem stylizacji i dodaje jej modowego charakteru.
Koszt to 369,99 zł. Żakiet dostępny jest w rozmiarach XS-XL.
Tweedowe marynarki na wiosnę 2026 to doskonały przykład tego, jak klasyka może z powodzeniem odnaleźć się w nowoczesnych trendach. Modele z Reserved, Mohito i Mango pokazują, że tweed nie musi kojarzyć się wyłącznie z formalnymi stylizacjami. W zależności od kroju i detali może być elegancki, ekstrawagancki lub bardziej modowy i nonszalancki.
Wiosną szczególnie warto postawić na tweedowe żakiety, ponieważ świetnie sprawdzają się jako lekka warstwa wierzchnia. Można je nosić zarówno z jeansami i T-shirtem, jak i z koszulą czy spódnicą, tworząc stylizacje odpowiednie do pracy, na spotkanie czy weekendowy wypad z przyjaciółmi. Jeśli szukasz ponadczasowego elementu garderoby, który doda stylu wielu zestawom, tweedowa marynarka będzie jednym z najlepszych wyborów w tym sezonie.
Czytaj także:
- Jedne jeansy, morze stylizacyjnych możliwości. Biegnę do Mango po najlepszą promkę sezonu
- Kowbojki tej wiosny stają się passe. Ale jest 1 wyjątek, w którym zadasz szyku
- Wybrałam 10 perełek street style z Paris Fashion Week. Te looki chętnie odtworzę wiosną 2026