Wiosną wracamy do lekkich okryć wierzchnich, które można łatwo stylizować na co dzień. Jednym z absolutnych klasyków pozostaje jeansowa kurtka na wiosnę 2026, która w tym sezonie pojawia się w wielu ciekawych odsłonach – od luźnych fasonów inspirowanych latami 90., przez ponadczasową klasykę, aż po nowoczesne kroje ze stójką. To właśnie dzięki tej różnorodności denim może być bazą wielu stylizacji: świetnie wygląda zarówno z sukienką, jak i z prostymi jeansami czy materiałowymi spodniami. Wybrałam trzy modele ze sklepów, które szczególnie przyciągają uwagę wiosną 2026.

1. Kurtka trucker Levi's to luźny hit wiosny 2026

Wśród najmodniejszych propozycji na ten sezon zdecydowanie wyróżnia się kurtka trucker inspirowana stylem lat 90. Ten model ma charakterystyczny, lekko oversizowy fason, który zapewnia swobodę i nadaje każdej stylizacji luzu.

Kurtka wyróżnia się klasycznym błękitnym kolorem z delikatnym efektem sprania, dzięki czemu wygląda autentycznie i ponadczasowo. Jej konstrukcja nawiązuje do kultowych kurtek jeansowych: posiada wyraźnie zaznaczone szwy, kieszenie na piersi zapinane na guziki oraz prosty, lekko skrócony krój. To właśnie te detale sprawiają, że model jest jednocześnie klasyczny i bardzo modny.

Taka jeansowa kurtka na wiosnę 2026 świetnie sprawdzi się w codziennych stylizacjach. Można nosić ją z szerokimi spodniami, dresami czy zwiewną sukienką. Dzięki luźnemu fasonowi z łatwością zmieści się pod nią bluza lub grubszy sweter, więc idealnie sprawdzi się noszona również w chłodniejsze dni.

Kurtka trucker Levi's to luźny hit wiosny 2026, Fot. mat. prasowe Levi's

2. Klasyczna kurtka jeansowa Wittchen na wiosnę 2026

Jeśli szukasz modelu, który nigdy nie wychodzi z mody, klasyczna kurtka jeansowa będzie najlepszym wyborem. Luźny fason oversize w niebieskim kolorze wpisuje się w aktualne trendy, a jednocześnie pozostaje uniwersalny i łatwy do stylizowania.

Ten fason ma nowoczesny wygląd, a luźny krój zapewnia komfort noszenia i swobodę w stylizacji. Kurtka ma tradycyjny kołnierz, zapięcie na metalowe guziki oraz praktyczne kieszenie. Denim jest dość sztywny, dzięki czemu kurtka dobrze trzyma formę i wygląda bardzo estetycznie nawet przy minimalistycznych zestawach.

Wiosną 2026 taka kurtka doskonale sprawdzi się jako element kapsułowej garderoby. Można zestawić ją z białym T-shirtem i klasycznymi jeansami, tworząc modny total denim look, albo połączyć z jasnymi spodniami i sneakersami. To model, który pasuje niemal do wszystkiego i dlatego wiele osób uznaje go za absolutny must have sezonu.

Klasyczna kurtka jeansowa Wittchen, Fot. mat. prasowe Wittchen

3. Kurtka jeansowa ze stójką z Reserved

Dla osób, które lubią bardziej nowoczesne rozwiązania, ciekawą alternatywą dla klasycznych modeli jest kurtka jeansowa ze stójką. Ten fason wyróżnia się minimalistycznym, ale współczesnym designem.

Zamiast tradycyjnego kołnierza pojawia się tu stójka, która nadaje kurtce bardziej uporządkowany wygląd. Dzięki temu model świetnie sprawdzi się nie tylko w casualowych stylizacjach, ale także w bardziej dopracowanych miejskich zestawach. Prosty krój i czyste linie sprawiają, że kurtka wygląda nowocześnie i bardzo stylowo. To idealna opcja dla osób, które chcą zachować wygodę charakterystyczną dla denimu, ale jednocześnie szukają czegoś nieco bardziej oryginalnego niż klasyczna kurtka.

Kurtka jeansowa ze stójką z Reserved, Fot. mat. prasowe Reserved

