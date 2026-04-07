Bluza w stylu preppy to jeden z najbardziej charakterystycznych elementów estetyki inspirowanej elitarnymi kampusami Ivy League. Styl preppy kojarzy się z ponadczasową elegancją, minimalizmem i dopracowanymi detalami, które nadają stylizacjom schludny look. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów tego trendu jest bluza z suwakiem do połowy torsu – subtelnie sportowa, ale jednocześnie elegancka i niezwykle uniwersalna.

1. Bluza w stylu preppy z napisami z H&M

Model z H&M to świetny przykład nowoczesnego podejścia do stylu preppy. Bluza przyciąga uwagę modnymi naszyciami z napisami, które nadają jej lekko akademickiego charakteru inspirowanego estetyką amerykańskich college’ów. Tego typu detale są bardzo typowe dla stylu preppy – kojarzą się z klubami sportowymi i uczelnianymi drużynami.

Fason jest swobodny, ale pozwala na łatwe zachowanie proporcji sylwetki w stylizacji. Delikatnie oversizowy krój sprawia, że bluza dobrze układa się na ciele i pasuje zarówno do klasycznych jeansów, jak i materiałowych spodni czy plisowanej spódnicy. Żywy odcień zieleni, tak charakterystyczny dla stylu preppy, dodatkowo podkreśla jej charakter, a półsuwak umożliwia stylizowanie jej zarówno solo, jak i z koszulą z kołnierzykiem wystającym spod spodu.

Jej cena to 104,99 zł, dostępna jest w rozmiarach XXS-XL.

Bluza w stylu preppy z napisami z H&M, Fot. mat. prasowe H&M

2. Swetrowa bluza preppy z Mango

Ten model wyróżnia się na tle klasycznych bluz dzięki dzianinowej strukturze, która dodaje stylizacji bardziej eleganckiego charakteru. To idealna propozycja dla osób, które lubią styl preppy w bardziej dopracowanej, nieco szlachetniejszej odsłonie. Dzianina prezentuje się niezwykle stylowo i sprawia, że całość wygląda bardziej premium niż zwykła sportowa bluza.

Na uwagę zasługuje także intensywny, mocny odcień czerwieni – jeden z najmodniejszych kolorów sezonu wiosna 2026. Kontrastowy kołnierz podkreśla akademicki charakter fasonu, a krótki suwak pozwala regulować dekolt i dopasować stylizację do pogody. Fason jest klasyczny, lekko dopasowany, dzięki czemu świetnie wygląda w zestawieniu z prostymi spodniami, chinosami lub spódnicą midi.

W Mango zapłacisz za nią 159,99 zł. Kupisz ją w rozmiarach XXS-4XL.

Swetrowa bluza preppy z Mango, Fot. mat. prasowe Mango

3. Klasyczna bluza preppy z Zary

Minimalizm to jeden z filarów stylu preppy. Właśnie dlatego klasyczna bluza z Zary jest tak uniwersalnym wyborem. Prosty krój bez nadruków sprawia, że model doskonale wpisuje się w ideę kapsułowej garderoby. Brak wzorów i neutralna kolorystyka sprawiają, że bluza pasuje praktycznie do wszystkiego – od eleganckich spodni, przez jeansy aż po sportowe legginsy.

Oversizowy fason zapewnia komfort noszenia i wpisuje się w aktualne trendy, które łączą wygodę z estetyką clean look. Półsuwak subtelnie podkreśla inspirację stylem preppy i nadaje całości bardziej dopracowanego charakteru niż klasyczna bluza wkładana przez głowę. To idealna baza do codziennych stylizacji na chłodniejsze wiosenne dni.

Cena tej bluzy to 109 zł. Możesz wybrać z trzech rozmiarów: S, M lub L.

Klasyczna bluza preppy z Zary, Fot. mat. prasowe Zara

