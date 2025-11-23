Black Friday 2025 w Reserved będzie prawdziwą szansą na upolowanie modowych perełek dla osób poszukujących rzeczy eleganckich, z klasą i dobrym składem. Z okazji święta zakupów sieciówka przygotowała nie lada gratkę - 50% na nieprzecenione rzeczy. Już teraz warto przygotować sobie wishlistę i być czujnym — najlepsze "okazy" prawdopodobnie szybko znikną.

Co jest na mojej liście zakupów podczas Black Friday w Reserved? Na pewno bordowe botki i sweter z alpakę. Postawię na ubrania i dodatki eleganckie i z klasą. Oto 5 rzeczy, o które naprawdę warto zawalczyć w tym roku podczas zakupowego święta.

Sweter z alpaką i biżuteryjnym zdobieniem

Sweter z alpaką (pełen skład: 59% alpaka, 25% akryl, 15% poliamid, 1% eleastan) jest na mojej wishliście od dawna. Przyciągnął mnie jego piękny, nieoczywisty beżowy kolor i biżuteryjne zdobienie przy szyi. Taki sweter nie potrzebuje dużo "towarzystwa", to on powinien grać w stylizacji pierwsze skrzypce. Na co dzień najlepiej łączyć go z jeansami w klasycznym niebieskim kolorze. Do pracy zaś sprawdzi się w zestawieniu z czarnym dołem — cygaretkami lub ołówkową spódnicą.

Sweter - Fot. reserved.com

Botki w odcieniu głębokiego bordo

Pokochałam je od pierwszego widzenia. Ich ścięty obcas, szpiczasty nosek i głęboki kolor sprawiają, że te botki nie tylko są super modne, ale także po prostu niezwykle piękne. Będą ci służyć wiele sezonów. Noś je do pracy, na uczelnie, spotkanie z przyjaciółką i na randki. Do czego? Praktycznie do wszystkiego. Świetnie skomponują się z nimi jeansy, zarówno rurki, jak i super modne obecnie wide legi. Doskonale będą współgrać ze spódnicami każdej długości.

Botki - Fot. reserved.com

Kamizelka z wełną

Kamizelka wykonana w 100% z wełny? Nie mogę przejść obok niej obojętnie. Już widzę oczami wyobraźni stylizację z nią w roli głównej. Ty nie wiesz, z czym ją łączyć? Możesz nosić ją na gołe ciało, a na wierz zarzucić oversizową marynarkę. Pięknie będzie też prezentować się na białej klasycznej koszuli lub cienkim, półprzezroczystym kremowym golfie.

Kamizelka - Fot. reserved.com

Midi spódnica z wełny

Rozkloszowana midi spódnica z 60% wełny i 40% poliamidu to evergreen, który powinien znaleźć się szafie każdej kobiety. Ten rodzaj spódnicy sprawdzi się w pracy, na uczelni i podczas każdego specjalnego wyjścia. Dobry skład, ponadczasowy kolor i długość pasująca do każdej sylwetki — czego chcieć więcej?

Spódnica - Fot. reserved.com

Torebka idealna do pracy

Idealna torebka do pracy nie istnieje? Istnieje i warto polować na nią podczas Black Friday 2025 w Reserved. Wystarczająco pojemna — zmieścisz w niej wszystkie potrzebne kobiecie w ciągu dnia rzeczy. Z ciekawymi elementami — okrągłe plecione rączki dodają jej nonszalancji, a złote okucia elegancji. W uniwersalnym kolorze — ciemny brąz pasuje do wszystkiego.

Torebka - Fot. reserved.com

