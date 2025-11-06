Black Friday 2025 to kolejna okazja do zrobienia zakupów w świetnej cenie. Promocje będą bardziej opłacalne niż śródsezonowe wyprzedaże, dzięki czemu będziesz mogła dorwać prawdziwe perełki w naprawdę korzystnych cenach. Jak się do tego przygotować? Podpowiadam!

Kiedy wypada Black Friday 2025?

Black Friday 2025 wypada 28 listopada, czyli w ostatni piątek miesiąca. Zaraz po nim, 1 grudnia, odbędzie się Cyber Monday, czyli święto zakupów online. Poniedziałkowe szaleństwo jest kojarzone głównie z elektroniką, ale to mylne przekonanie. Tego dnia możesz zrobić korzystne zakupy w sklepach internetowych z różnych kategorii, w tym także ubrania i kosmetyki.

Uwaga! Chociaż sam Black Friday przypada na jeden dzień, to do sieciówek zacznij zaglądać już tydzień wcześniej. Wiele marek planuje wydłużone kampanie promocyjne, które obejmują cały Black Week. Dlatego przeglądanie ofert rozpocznij dokładnie 24 listopada, zaglądając do swoich ulubionych sieciówek, a zwłaszcza ich wersji online. Warto zapisać się do newsletterów oraz zalogować się w aplikacjach. Niektóre sklepy, jak chociażby Zara, mają ekskluzywne oferty dla swoich klientów i udostępniają im promocje wcześniej.

Jakich promocji spodziewać się na Black Friday 2025?

Z pewnością ucieszy cię informacja, że sklepy nie mogą już dawać "sztucznych promocji" i podwyższać cen tuż przed Black Friday, aby oferta wyglądała na korzystniejszą. Zgodnie z prawem obecnie każdy sklep zobowiązany jest do podawania nie tylko ceny regularnej, ale także najniższej ceny z 30 dni przed obniżką, co uniemożliwia nieetyczne praktyki. Ze względu na to możesz mieć absolutną pewność, że wybierasz świadomie najlepsze oferty.

Promocje będą różne, w zależności nie tylko od sklepu, ale również kolekcji. Możesz spodziewać się, że niektóre fasony będą przecenione jedynie o 20%, a inne aż o 70% w obrębie jednego sklepu. W zeszłym roku sieciówki postawiły na ponadczasowe klasyki, które pozwalają tworzyć szafę kapsułową, a także na ubrania premium, wykonane z wysokiej jakości tkanin. Sądzę, że w tym roku możemy spodziewać się podobnych okazji.

Modowe okazje na Black Friday 2025 w sieciówkach

Biorąc pod uwagę przebieg promocji w poprzednich latach, w tym roku możemy spodziewać się podobnych praktyk. Warto zapamiętać, że Zara już od kilku lat uruchamia promocję dzień wcześniej. W czwartek wieczorem promki są dostępne w apce, a po północy wpadają na sklep. Dlatego w tej sieciówce warto korzystać z aplikacji lub na łowy wybrać się online, tuż po północy, aby zgarnąć najlepsze okazje. Zwłaszcza że Zara posiada również swoją kolekcję premium, a z doświadczenia wiem, jak szybko znikają ubrania z tej sekcji, kiedy ceny są naprawdę dobre.

Jeśli chodzi o H&M, kolejną bardzo popularną sieciówkę, zazwyczaj oferowała ona wcześniejszy dostęp do promocji 20% członkom H&M Members. Aby się nim stać, wystarczy, że pobierzesz aplikację, następnie założysz konto, podasz niezbędne dane i zaakceptujesz regulamin. Jako klubowicz możesz skorzystać nie tylko z lepszych promek na Black Friday, ale także zbierać punkty i regularnie wymieniać je na bony rabatowe.

Sieciówki z grupy LPP, jak Reserved, Mohito czy Sinsay również co roku dołączały do Black Friday, oferując rabaty zarówno online, jak i stacjonarnie. W poprzednich latach promocje wahały się od 20% do 50% procent.

Pamiętaj, że to wszystko tylko predykcje, a ostateczne promocje mogą się różnić od lat poprzednich. Warto śledzić ogłoszenia w sklepach na bieżąco, aby mieć sprawdzone informacje. My także będziemy informować was o promocjach, które będą czekać w sieciówkach i stworzymy przeglądy, co warto upolować na Black Friday 2025.

Zarządzanie budżetem w Black Friday 2025

Black Friday to niezwykle kusząca oferta, zwłaszcza że w ostatnich latach obserwujemy coraz większe koszty życia, w tym ubrań i dodatków. Jednak pamiętaj, że nawet w takie dni i z takimi okazjami warto robić zakupy z głową. Jak to zrobić i od czego zacząć?

Przede wszystkim zacznij od przeanalizowania swojej garderoby. Spisz sobie, czego ci brakuje lub co byś chciała dodać do swojej szafy. Pora na wymianę kurtki? Przydałby się mięciutki kardigan, a może potrzebujesz nowej pary jeansów? Przygotuj listę zakupów, która będzie twoim przewodnikiem podczas całego wydarzenia. To, co lubię robić później, to wstępny research jeszcze przed całym Black Week. Przeglądam sieciówki i dodaję do zakładek fasony, które szczególnie wpadły mi w oko. Dzięki temu w dniu, w którym promocja startuje, mam już praktycznie gotowe koszyki. Pozostaje jedynie porównać oferty i wybrać te najkorzystniejsze.

Nie dawaj się rozproszyć niepotrzebnym ci rzeczom. Nie przeglądaj torebek, jeśli wiesz, że masz ich już sporo — pozwoli ci to zaoszczędzić pieniądze lub przeznaczyć je na coś bardziej przydatnego. Pamiętaj także, że nieważne, czy będziesz stawiać na hot trendy, czy ponadczasową klasykę, twoim priorytetem zawsze powinna być jakość ubrań. Te wykonane z dobrych materiałów często bywają droższe niż ciuchy z poliestru. Warto to wziąć pod uwagę, przeglądając wstępnie oferty sieciówek. Black Friday może okazać się genialną okazją do uzupełnienia swojej szafy w ubrania, które posłużą ci więcej niż jeden sezon.

Black Friday 2025 krok po kroku

Przygotowałam dla ciebie również plan gry, jak przetrwać Black Friday i kupić tylko rzeczy, których faktycznie użyjesz. To spis w punktach, do którego stosuję się sama od lat i dzięki któremu nigdy nie nadszarpuję domowego budżetu.

Przejrzyj swoją garderobę. Zrób spis rzeczy, które musisz wymienić lub których ci brakuje. Zrób research w sieci. Zapoznaj się z trendami, modnymi kolorami i fasonami. Pozwoli ci to sprecyzować twój spis i zdecydować, czego konkretnie będziesz szukać. Jeszcze przed Black Week zacznij przeglądać sieciówki. Podążaj za przygotowaną wcześniej listą i skoncentruj się tylko na szukaniu tych rzeczy. Zrób selekcję. Zwracaj uwagę nie tylko na krój, ale również skład ubrań. Sama na Black Friday kupuję tylko rzeczy z zakładek premium, z dobrymi składami. Wybrane oferty dodaj do zakładek. Zaglądaj do sieciówek, które "masz na celowniku", aby sprawdzić, czy pojawiły się już szczegóły wydarzenia. Śledź swoje ulubione serwisy — my również będziemy podawać niezbędne informacje. Pozwoli ci to rozplanować zakupy, gdy wyprzedaże ruszą. To, co ja lubię jeszcze robić, to ustalenie priorytetów. Wyjątkowo spodobały mi się jakieś jeansy? To właśnie od sieciówki, w której je znalazłam, zacznę zakupy. Promocje kontroluj przez cały Black Week. Jeśli widzę, że zaczyna się wyprzedawać mój rozmiar, a na czymś bardzo mi zależy, kupuję to jeszcze przed samym Black Friday. Pozwala mi to uniknąć rozczarowania i upolować coś, czego bardzo potrzebowałam, a nie w gorączce szukać zamiennika i ulegać presji niskich cen. W sam Black Friday przeglądaj zakładki i sprawdź, które ubrania z listy mają najlepsze oferty. Jeśli w zakładkach miałaś trzy beżowe wełniane swetry, wybierz ten, który wypada najkorzystniej cenowo. W ten sposób możesz pozwolić sobie na zakup większej liczby rzeczy, nie wydając więcej, niż miałaś w planach.

