Sezon wiosenny przynosi trenczom powiew świeżości i różnorodność, dzięki której klasyka zyskuje nowy wymiar. Projektanci postawili na pastelowe odcienie, krótsze długości oraz ciekawe detale, które sprawiają, że to okrycie będzie stanowić ciekawe uzupełnienie każdej stylizacji. Modne trencze na wiosnę 2026 to zarówno propozycje dla miłośniczek klasyki, jak i kobiet szukających nowoczesnych rozwiązań. Wybrałam 5 modeli, na które warto zwrócić uwagę w nowym sezonie.

1. Długi szałwiowy trencz marki Ochnik

Szałwiowy płaszcz doskonale wpisuje się w trend łączenia klasyki z nowoczesnością. Chroni przed wiosennym chłodem i zapewnia wygodę przez cały dzień. Model wyróżnia się dwurzędowym zapięciem na guziki oraz pelerynką z guzikiem na plecach, które dodają mu wyrazistego charakteru.

Pasek w talii pozwala na regulowanie płaszcza i dopasowanie go do sylwetki, którą świetnie podkreśla. Paski przy rękawach umożliwiają dodatkową personalizację. Gładka podszewka to staranny detal, a szalwiowy kolor wnosi świeżość do codziennych stylizacji.

To uniwersalny wybór, który sprawdzi się zarówno do spodni, jak i sukienek.

Długi szałwiowy trencz marki Ochnik, Fot. mat. prasowe Ochnik

2. Cropped trencz Massimo Dutti inspirowany francuskim stylem

Krótki trencz z paskiem to bezdyskusyjny hit wiosny 2026 i nowoczesna alternatywa dla klasycznego trencza. Model cropped ma krótszy fason, który doskonale współgra z miejskim stylem i inspiracjami prosto z paryskich ulic.

Delikatnie opadająca linia ramion oraz podkreślony talią pasek nadają sylwetce lekkości i dziewczęcego uroku. Trencz ten pozwala na zabawę proporcjami, świetnie wygląda zarówno z wysokimi spodniami, jak i z sukienkami o prostym kroju. To właśnie jego długość robi tu robotę. Neutralna kolorystyka ułatwia komponowanie stylizacji na różne okazje, a miękki materiał zapewnia swobodę ruchów.

Cropped trencz Massimo Dutti inspirowany francuskim stylem, Fot. mat. prasowe Massimo Dutti

3. Modny trencz na wiosnę 2026 ze stójką marki COS

Trencz ze stójką marki COS to ukłon w stronę minimalistycznych trendów i nowoczesnej interpretacji klasyki. Model uszyty z wysokogatunkowej popeliny bawełnianej pima wyróżnia się jasnym odcieniem khaki oraz pagonami, przeciwsztormową klapą i specjalną patką, która pozwala zamienić tradycyjny kołnierz w praktyczną stójkę. To rozwiązanie inspirowane latami 80. oraz stylem oversize.

Trencz COS łączy w sobie wygodę, funkcjonalność i wyważony design. Kolorystyka jest subtelna, ale jednocześnie oryginalna. To nie typowy wojskowy odcień, ale jego zmiękczona, bardziej kobieca wersja.

Modny trencz na wiosnę 2026 ze stójką marki COS, Fot. mat. prasowe COS

4. Trencz dla miłośniczek klasyki marki Vistula

Klasyczny, beżowy trencz marki Vistula to esencja ponadczasowej elegancji w najlepszym wydaniu. Ma dwurzędowe zapięcie, pasek do przewiązania w talii oraz praktyczne boczne kieszenie z panelami.

Został wykonany tak, aby gwarantować nie tylko komfort noszenia, ale także trwałość. W połączeniu z ponadczasowym fasonem otrzymujemy ubranie na lata, które będziemy mogły nosić przez wiele sezonów.

Beżowy kolor dodaje modelowi klasy i pasuje do każdego typu urody oraz większości stylizacji. Jeśli lubisz wyglądać modnie, ale jednocześnie masz zamiłowanie do klasycznej elegancji, będzie to strzał w dziesiątkę.

Trencz dla miłośniczek klasyki marki Vistula, Fot. mat. prasowe Vistula

5. Pastelowy trencz w lekkim stylu z Reserved

Błękitny trencz z Reserved udowadnia, że modne trencze na wiosnę 2026 to nie tylko klasyka, ale również świeże, pastelowe kolory i funkcjonalność. Model o klasycznym kroju został wykonany z lekkiej bawełnianej tkaniny, dzięki czemu świetnie sprawdza się w cieplejsze dni.

Kołnierz z klapami, długie rękawy z regulowanymi paskami, pasek w talii oraz dwurzędowe zapięcie na guziki to cechy, które nadają mu ponadczasowy charakter. Dwie boczne kieszenie i wygodna podszewka zwiększają komfort użytkowania. Błękitny kolor dodaje stylizacji lekkości, optycznie odmładza i stanowi modną alternatywę dla beżów i szarości. Ten trencz sprawdzi się zarówno do miejskich, jak i bardziej eleganckich stylizacji.

Pastelowy trencz w lekkim stylu z Reserved, Fot. mat. prasowe Reserved

