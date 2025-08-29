Wiemy już, że modne kolory sezonu jesień-zima 2025/2026 to przede wszystkim brązy, beże i szarości - wszystkie odcienie, które kojarzą się z ziemią i naturą. Elementy garderoby w tych barwach są niezwykle eleganckie i zapewniają nam efekt quiet luxury. Niemniej stylowy jest jednak też inny odcień, który na dobre zagości w trendach tego sezonu, ponieważ zdominował wybiegi największych domów mody. Kolor ribbon blue to hit sezonu jesień-zima 2025/2026. Zobacz, jak będziemy go nosić, aby zadać szyku.

Kolor ribbon blue to hit sezonu jesień-zima 2025/2026

Od wybiegów Chloe, przez Carolinę Herrerę, aż po Victorię Beckham - największe nazwiska i marki stawiają w tym sezonie na ribbon blue. To odcień niebieskiego, a nawet można by rzec, że granatu, który jest specyficzny, ale też niezwykle głęboki. Dzięki tej wyjątkowości prezentuje się bardzo luksusowo. Dodatkowo świetnie komponuje się z innymi modnymi kolorami - beżem, czernią oraz bielą.

Elementy garderoby w kolorze ribbon blue mogą być przeróżne - tylko od naszej fantazji zależy, jaki fragment stylizacji będzie miał taką barwę. Możesz zdecydować się na podstawę, czyli spodnie lub sukienkę w tym kolorze. To też dobra opcja na koszulę czy płaszcz. Również dodatki w tej barwie są w stanie sprawić, że zadasz szyku.

Najważniejsze jest jedno, aby ribbon blue nie stanowił całej stylizacji, a jedynie jej dodatek. Jest to bowiem bardzo wyrazisty kolor, który może przytłaczać. Lepiej zatem, aby urozmaicił nasz outfit i sprawił, że zadamy w nim szyku, niż całkowicie nas przytłoczył. W tym celu najlepiej wziąć przykład z wybiegów.

Płaszcze w odcieniu ribbon blue

Wiemy już, że beżowy płaszcz to must-have na jesień 2025, ale warto też pozwolić sobie na więcej szaleństwa w przypadku koloru tego okrycia. Jeżeli bowiem będziemy stawiać na stonowane elementy garderoby, wówczas płaszcz w kolorze ribbon-blue stanie się ciekawym przełamaniem takiego outfit. Z pewnością doda barw jesiennym dniom. Taką propozycję w swojej kolekcji proponują m.in. Max Mara oraz Jonathan Anderson.

Płaszcze w odcieniu ribbon blue z kolekcji Max Mara (po lewej) i Jonathan Anderson (po prawej), Fot. spotlight.launchmetrics.com

Koszula w kolorze ribbon blue

Ribbon blue to głęboki odcień niebieskiego, delikatnie wpadający w fiolet, ale może mieć też ciemniejszą, bardziej granatową odmianę. W obu wersjach możemy go podziwiać na koszulach, które znalazły się w kolekcjach Chloe oraz Victorii Beckham. To niezwykle stylowe modele, dzięki którym możemy osiągnąć efekt quiet luxury. Warto je zestawić z białymi lub czarnymi spodniami czy ołówkową spódnicą. Świetnie jednak będą też wyglądać w bardziej sportowej wersji - np. w zestawieniu z jeansami, chinosami w innym odcieniu niebieskiego oraz beżową kurtką czy marynarką.

Koszule w kolorze ribbon blue z kolekcji Chloe (po lewej) i Victorii Beckham (po prawej), Fot. spotlight.launchmetrics.com

Sukienki i spodnie w kolorze ribbon blue

Taki kolor to dobra opcja na bazowy element garderoby. Wówczas będziesz wyglądać stylowo i naprawdę luksusowo. Wystarczy do sukienki lub spodni o takim kolorze dopasować bardziej uniwersalne elementy garderoby. Dobrą opcją będzie zestawienie spodni ribbon blue z czarnymi ubraniami i dodatkami jak w przypadku outfitu marki Moschino. Carolina Herrera proponuje nam natomiast sukienkę w tym kolorze i złote dodatki, czyli klasyka ponad wszystko.

Spodnie i sukienka ribbon blue z kolekcji Moschino (po lewej) i Caroliny Herrery (po prawej), Fot. spotlight.launchmetrics.com

Detale ribbon blue

Doskonałą opcją na wybór ribbon blue jest sięgnięcie po detale. Czarne lub beżowe stylizacje cudownie będą się komponować m.in. ze wstawkami z tym odcieniu lub dodatkami, np. paskiem, kokarda czy beretem, który jest najmodniejszym dodatkiem jesieni 2025. To dobra opcja dla mniej śmiałych kobiet, które nie przepadają za eksperymentowaniem z modą. Dzięki takim dodatkom zyskają efekt wow bez obawy, że przesadzą ze stylizacją. Tego typu rozwiązanie proponuje nam m.in. Jonathan Anderson, który stawia na czarną sukienkę ze wstawkami w różnych odcieniach niebieskiego - w tym w ribbon blue. Z kolei dom mody Caroliny Herrery wprowadził do swojej kolekcji pas wykończony kokardą właśnie o tej barwie.