Wiosna 2026 przynosi kolejne zmiany w modzie. Po kilku sezonach zachowawczej elegancji i bezpiecznych wyborów znów otwieramy się na formy, które prowokują dyskusję. Stylizacje stają się bardziej kontrastowe i zbudowane wokół jednego mocnego elementu, a właśnie w tym miejscu pojawiają się tabiryny, czyli buty 3w1. To fason, który od razu robi całą stylizację i sprawia, że nawet najprostsze zestawy zaczynają wyglądać jak z ulic światowych stolic mody. Takie obuwie to odpowiedź na potrzebę świeżości, ale bez rezygnacji z wygody. Zobacz, dlaczego pokochały je it-girls z całego świata.

Tabiryny - wyjątkowe buty 3w1

Ten hybrydowy model obuwia czerpie z kilku światów jednocześnie. Na świecie mówi się o nich “tabi sneakerinas”, a w Polsce zyskały przydomek “taberiny”, bo jest to połączenie butów tabi, balerinek i sneakersów. Charakterystyczny podział palców inspirowany butami tabi nadaje im futurystyczny wygląd, ale cała konstrukcja jest znacznie bardziej miękka i użytkowa. Całkiem niedawno, bo 26 stycznia na rynek weszła kolekcja nike w kolaboracji z marką skims i to właśnie ten model stał się marzeniem wszystkich it-girls.

Dlaczego warto postawić na takie buty?

Ale dlaczego ten fason jest teraz modny? Aktualne trendy coraz mocniej opierają się na kontraście i balansie. Tabiryny idealnie wpisują się w ten kierunek, bo zestawiają miękkość z technicznością i minimalizm z wyrazistym detalem. Wiosną 2026 szczególnie widoczna jest potrzeba butów, które nie są ani typowo sportowe, ani stricte eleganckie. Ten fason wypełnia lukę pomiędzy nimi. Co ważne, tabiryny są bezpiecznym trendem sezonowym – nie dominują stylizacji, ale ją definiują. Dzięki temu można nosić je zarówno w prostych, jak i bardziej przemyślanych zestawach, bez ryzyka szybkiego „przeterminowania” trendu.

Trend tabiryn wpisuje się w szerszy nurt nowoczesnego minimalizmu z nutą futurystycznej mody ulicznej. To estetyka, która zakłada, że jeden element garderoby może robić całą stylizację. Tabiryny zmieniają sposób, w jaki wyglądają codzienne zestawy i nawet klasyczne spodnie czy prosta spódnica zyskują nowy kontekst. Ten trend jest atrakcyjny, bo pozwala na stylizację bez wysiłku, a jednocześnie daje poczucie modowej świadomości. Nie chodzi tu o przebieranie się, ale o drobne przesunięcie akcentów.

Jak nosić tabiryny na wiosnę 2026?

Tabiryny najlepiej prezentują się u osób, które lubią bawić się proporcjami. Świetnie działają przy sylwetkach prostych i smukłych, gdzie podkreślają linię nóg. Przy bardziej krągłych kształtach dobrze sprawdzają się w zestawieniu z dłuższymi spodniami lub spódnicami, które równoważą uwagę skupioną na stopach. To model, który szczególnie dobrze wygląda w stylizacjach opartych na kontraście objętości, gdzie występuje luźna góra i bardziej dopasowany dół.

Tabiryny mogą nie być najlepszym wyborem przy stylizacjach, które już mocno skracają sylwetkę. Noszone do bardzo krótkich spódnic lub spodni kończących się w połowie łydki mogą zaburzać proporcje. Podobnie działa zestawienie ich z grubymi, kontrastowymi skarpetkami przy niskim wzroście. W takich przypadkach lepiej zadbać o spójność kolorystyczną i wydłużającą linię nogi.

Najciekawsze stylizacje z tabirynami opierają się jednak na kontraście. Na co dzień sprawdzą się z luźnymi spodniami cargo, prostym topem i lekką kurtką. W wersji bardziej eleganckiej dobrze wyglądają z prostymi spodniami z kantem i krótkim kardiganem. Na weekend warto połączyć je z krótką sukienką typu slip, cienkimi skarpetkami i oversize’ową marynarką.

