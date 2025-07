Każdy sezon rządzi się nowymi trendami w modzie. Dotyczą one zarówno konkretnych fasonów i elementów garderoby, jak i odcieni, które będą królować w tym okresie. Modne kolory sezonu jesień-zima 2025 będą dominować nie tylko w naszych szafach. To też barwy dodatków, a nawet paznokci, na jakie będziemy stawiać. Warto zatem wiedzieć, w które odcienie "iść", żeby stworzyć najmodniejsze stylizacje sezonu. My już wiemy, że romantyczki będą nimi szczególnie zachwycone.

Reklama

Modne kolory sezonu jesień-zima 2025

Kolory ziemi są modne od kilku sezonów. Jesienią i zimą 2025 roku będziemy jednak stawiać na konkretne odcienie przełamane dodatkowo mocnym akcentem. Absolutnym hitem tego sezonu będą bowiem:

czekoladowe brązy,

musztardowe odcienie,

szarości i beże,

militarna zieleń,

bordo,

niebieski wpadający w szarość.

Kolory jesieni 2025 są idealne dla romantyczek

Tego typu odcienie to kolory, które mocno kojarzą się z jesienią. Dlatego wszystkie romantyczki, które określają się mianem "jesieniar", będą zachwycone odcieniami dominującymi w ich szafie. Te kolory cudownie będą otulać niczym kaszmirowy koc, kubek gorącej czekolady i ulubiony odcinek "Gilmore Girls".

Również kobiety, które uwielbiają styl biznesowy, będą pod wrażeniem. Szare garnitury, brązowe płaszcze, bordowe skórzane spódnice i kurtki to tylko niektóre z elementów, na które będziemy stawiać w tym sezonie. Warto pamiętać, że panterka to wzór, który będzie hitem w tym sezonie. Do tego złota biżuteria i hot chocolate nails, a będziesz prezentować się niezwykle szykownie.

Reklama

Najmodniejsze stylizacje na jesień 2025

Wybrałam 5 modnych stylizacji na jesień i zimę 2025 roku, w których dominują właśnie elementy w najmodniejszych odcieniach tego sezonu. To właśnie one sprawią, że będziesz wyglądać modnie i elegancko. Który z tych outfitów podoba ci się najbardziej?