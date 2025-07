W tym artykule:

Baskinka - co to takiego?

Baskinka to jeden z najbardziej kontrowersyjnych, a jednocześnie romantycznych trendów, który zgromadził tyle samo zwolenników co przeciwników. Głównie decydują się na nią panie, które uwielbiają stawiać na eleganckie i niezwykle kobiece stylizacje. Baskinka to bowiem falbana, która z reguły znajduje się na wysokości talii i bioder. Ma ona optycznie wysmuklać sylwetkę, a jednocześnie stanowić oryginalne i niezwykle stylowe zakończenie górnej części ubrania.

Ten element stylizacji cieszy się ogromną popularnością wśród projektantów, którzy lubią z nim romansować. Na baskinkę w swoich kolekcjach często stawiają m.in. Carolina Herrera, Chanel oraz Givenchy. Natomiast absolutnym pionierem jeśli chodzi o baskinkę na wybiegach, jest Christian Dior. Zanim jednak francuski projektant po raz pierwszy zdecydował się ją wykorzystać, musiała przejść długą drogę... aż od renesansu.

Baskinka - renesansowy trend w rękach Christiana Diora

Historia baskinki najprawdopodobniej sięga XVI wieku. Wówczas pełniła jednak nieco inną funkcję, bo tym mianem określano krótki, sztywny gorset podtrzymujący biust. Często był on haftowany i dopasowywany do ciężkich sukni, które panie nosiły w tamtych czasach. Najważniejszą funkcją baskinki w tamtych czasach było jednak kształtowanie i modelowanie sylwetki, co do dziś jest szczególnie istotne jeśli chodzi o ten element garderoby.

Baskinka w całkiem nowym wydaniu powróciła dopiero w XX wieku. W latach 50. Christian Dior postanowił wykorzystać ją w swoich projektach. Jego "New Look" całkowicie zrewolucjonizował dotychczasową modę. Kreacje stały się znacznie bardziej kobiece i wzorzyste, a baskinka była ich nieodłącznym elementem, uzupełniając np. podkreślające talię, długie marynarki.

Baskinka wraca w nowoczesnym wydaniu

W takiej wersji, jaką my znamy, baskinka święciła triumfy w 2000 i 2010 roku. Wtedy stawiałyśmy przede wszystkim na rozkloszowany dół z ozdobną falbaną u dołu. Baskinkę nosiło się do spodni, spódnicy, a nawet legginsów. Dzięki niej można było dodać kobiecego pazura nawet najprostszej i sportowej stylizacji.

W ostatnim czasie baskinka coraz częściej przewijała się na wybiegach. Już w 2023 roku mogłyśmy zauważyć jej powrót, ale dopiero teraz pojawi się na dobre. Jesienią 2025 roku baskinka będzie absolutnym hitem i nosząc ją, zdecydowanie będziemy odwoływać się do "New Looku" zaproponowanego nam przez Diora 7 dekad temu. Baskinka wraca na koszule, ale w gorsetowym stylu lub na marynarce. Szczególnie chętnie będziemy ją nosić w połączeniu z szerokimi spodniami.

Baskinka to hit jesieni 2025 - inspiracje

Znalazłam 5 inspiracji na stylizacje z baskinką, na które będziemy stawiać jesienią 2025. To trendy, które już dało się dostrzec na wybiegach i ulicach modowych stolic europejskich, a za chwilę będziemy nosić je wszystkie.

