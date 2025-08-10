Jesień i zima to pory roku, które rządzą się swoimi prawami, jeśli chodzi o elementy garderoby. W dużej mierze stawiamy bowiem wtedy na masywniejsze buty, długie płaszcze oraz cieplejsze kurtki. Ważne, aby wszystkie te elementy, a także dodatki, po które sięgamy, dobrze się ze sobą komponowały. Dlatego też można postawić na klasyczny trencz lub... skórę w przeróżnym wydaniu. Szczególnie jeśli zestawiamy ze sobą skórzany płaszcz i skórzane buty - to połączenie nie wychodzi z mody od lat.

Reklama

Skórzany płaszcz i skórzane buty - to połączenie nie wychodzi z mody

Były hitem w latach 70., kiedy stały się oznaką buntu i niezależności. Później powróciły do nas w latach 90., gdy gwiazdy i supermodelki, m.in. Kate Moss, zadały w nich szyku i pokazały, że skórzane płaszcze i buty mogą być przejawem klasy i elegancji.

Później przyszedł czas na "Matrixa". Wszyscy kojarzymy początek nowego tysiąclecia i szał na długie, skórzane płaszcze, które nosili bohaterowie produkcji oraz ich fani. Dziś znów są na czasie - szczególnie w połączeniu ze skórzanymi butami - jak w latach 90. Jesienią i zimą 2025/2026 to będzie najbardziej pożądane połączenie.

Jesienią i zimą 2025 skórę łączymy tylko w tej wersji

Oczywiście najbardziej klasyczna jest czerń. To odcień skóry, który zawsze będzie na topie - niezależnie od sezonu. Jeśli jednak chcesz wpisać się w największe trendy jesieni i zimy, musisz zdecydować się na inną barwę swoich dodatków.

Czekoladowy brąz to absolutny hit, jeśli chodzi o modne kolory sezonu jesień-zima 2025/2026. I właśnie na ten odcień będziemy stawiać, decydując się na skórzane płaszcze czy buty. Kozaki, ale też chocolate heels, które są jak marzenie, to pary, na jakie warto zdecydować się w tym okresie. Również dodatki w tym kolorze będziemy wybierać do swojej garderoby. Najmodniejsza będzie chocolate shopper bag, która jest pojemna i praktyczna.

Reklama

Czekoladowa skóra w stylizacjach - inspiracje

Skóra, choć uniwersalna, nie jest łatwa w stylizowaniu. Dlatego znalazłam 5 inspiracji na to, jak nosić skórzane płaszcza i buty razem, aby wyglądać elegancko i nie popełnić modowej wpadki. Które z tych połączeń podoba ci się najbardziej?