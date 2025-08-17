Skórzane płaszcze nigdy tak naprawdę nie wyszły z mody, ale teraz powracają w wyjątkowo mocnym stylu. Projektanci stawiają na wyraźne kroje, wysokiej jakości materiały i detale, które nadają im współczesnego charakteru. Niezależnie od tego, czy wybierasz klasykę, czy lubisz eksperymentować z kolorem i fasonem - znajdziesz coś dla siebie.

Dlaczego warto mieć w szafie skórzany płaszcz?

Skórzany płaszcz to inwestycja na lata - odpowiednio pielęgnowany może służyć przez wiele sezonów. Jest odporny na wiatr, deszcz i - co najważniejsze - zmieniające się trendy. Dzięki różnorodności fasonów można go nosić zarówno do pracy, jak i na wieczorne wyjście. Dodatkowo dodaje charakteru każdej stylizacji, niezależnie od tego, czy stawiasz na klasyczny look, czy awangardowe połączenia.

4 modne modele skórzanych płaszczy na sezon

Wybrałam 4 fasony płaszczy ze skóry, które doskonale sprawdza się nie tylko jesienią, ale także zimą i jeszcze na początku wiosny 2026.

1. Klasyczny czarny trencz

Czarny, minimalistyczny trencz to absolutna baza garderoby. Świetnie sprawdza się zarówno do garnituru, jak i jeansów z luźnym swetrem. Długi krój dodaje elegancji i jest idealny na chłodniejsze dni. Popularne są także modele w lekko męskim fasonie - z dużymi klapami i prostym krojem bez taliowania.

2. Brązowy płaszcz oversize

W tym sezonie nosimy odcienie czekolady, karmelu czy cynamonu (np. cinnamon jacket). Ciepły, brązowy odcień świetnie komponuje się z jesiennymi kolorami - beżem, musztardą i oliwką. Luźniejszy fason oversize daje komfort noszenia i pozwala na stylizacje warstwowe. Możesz wybrać opcję wiązaną w pasie albo zupełnie luźną. Świetnie sprawdzi się tez fason z guzikami czy zamkiem błyskawicznym.

3. Skórzany płaszcz w odważnym kolorze

Projektanci proponują teraz płaszcze w zieleni, soczystej pomarańczy, głębokim bordo czy granacie w stylu navy. Takie kolory ożywiają każdą stylizację i przyciągają wzrok, a jednocześnie zachowują elegancję dzięki klasycznemu krojowi. Jeśli sięgasz po odważne kolory, pamiętaj o stosowanej bazie, aby uniknąć tzw. efektu papugi.

4. Krótki, dopasowany płaszcz

Krótkie płaszcze lub modele niemal do złudzenia przypominające skórzaną ramoneskę to prawdziwy hit tej jesieni. Są idealnym odzwierciedleniem dynamicznego, miejskiego stylu. Krótszy fason podkreśla sylwetkę i dobrze wygląda z botkami na obcasie lub sportowymi sneakersami. Doskonale sprawdza się w połączeniu z jeansami, sukienkami lub spódnicami midi.

Jak nosić skórzany płaszcz?

Skórzany płaszcz świetnie sprawdza się w połączeniu z cienkimi swetrami czy lekkimi marynarkami, które zapewniają komfort noszenia. Do tego wystarczą dobrze dobrane dodatki - pasek, szal czy kapelusz - i cała stylizacja zyskuje charakter. Jeśli wybierzesz klasyczny odcień, łatwo dopasujesz go do neutralnych barw, a intensywne kolory najlepiej zestawiać z prostymi bazami, by całość wyglądała spójnie.

Ten rodzaj płaszcza to prawdziwy uniwersalny must-have - elegancki, wygodny, a przy tym lekko drapieżny. Dobierając odpowiedni model, inwestujesz nie tylko w modny element garderoby na sezon, ale też w coś, co będzie ci służyć przez lata, podkreślając twój styl w każdej sytuacji.

