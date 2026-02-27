Przezroczyste buty to zdecydowanie jeden z tych trendów, który za każdym razem budzi spore emocje. Nic dziwnego. To buty, które przede wszystkim mają wyglądać, a komfort ich noszenia to sprawa drugorzędna. Szczyt popularności przeżyły na przełomie lat 90. i 2000., będąc jednym ze znaków rozpoznawczych nowego millenium. Futurystyczne i nowoczesne – nic dziwnego, że było wokół nich głośno. Obecnie serwowane przez projektantów propozycje ponownie rozpoczynają dyskusję na ich temat. Fashionistki już podłapały ten trend, a fasony z przezroczystego PVC zaczęły pojawiać się nawet w kolekcjach sieciówek. Jak je nosić w modny sposób?

Przezroczyste buty znów są hot. Projektanci przywracają trend

Najwięcej propozycji na możliwości, które dają nam przezroczyste buty, prezentuje w swojej kolekcji Chloé. W pełni transparentne czółenka, japonki, sandałki z plastikowym paskiem – możliwości jest naprawdę dużo. Warunek jest jeden: mają mieć obcas. Podobne podejście widzimy również na innych wybiegach sezonu wiosna/lato 2026. Pojawiają się one tylko w wersji z podwyższeniem, ale niekoniecznie w formie szpilki. Wykorzystywane są kitten heels, słupki i niskie zwężające się obcasiki.

Przezrozyste buty na wybiegach wiosna/lato 2026, fot. spotlight.launchmetrics.com

Propozycje stylizacji od projektantów opierają się zarówno na mocnych, geometrycznych formach, jak i zwiewnym boho oraz rozwiązaniach z vintage vibem. Pojawienie się w tym roku przezroczystych butów to kolejna próba wskrzeszenia tego trendu. W 2025 roku również mogłyśmy je zobaczyć na wybiegach. Wówczas stały się mikrotrendem, który nie przebił się do mainstreamu, ale wszystko wskazuje na to, że w tym roku może się to udać. Tego typu obuwie zaczęło się pojawiać również w sieciówkach, co jest jednym z sygnałów, że w zbliżających się ciepłych miesiącach będziesz mogła je zobaczyć również na nogach fashionistek.

Jak stylizować transparentne buty?

Warto być przygotowanym na ten moment i mieć świadomość, jak rozegrać ten trend, aby wyglądał ze smakiem. Poszukałam 5 propozycji, które są połączeniem tego, co będzie się działo w modzie w wiosną 2026.

1. Jak z 2000 roku

W tym przypadku mamy do czynienia z przezroczystymi butami w formie sandałów na wysokim słupku. Wybierz jeansowe bermudy z poszarpanym dołem, aby uzyskać sportowy vibe. Tegoroczna moda lubi kontrasty, dlatego zestawiamy je z koszulą, najlepiej wykonaną z tkaniny typu mesh. Jako dodatek wybierz niewielką torebkę na ramię. Taka stylizacja wygląda jak inspiracja żywcem wyjęta z 2000 roku.

2. Do biura

Druga inspiracja to przykład tego, jak można wykorzystać ten trend do pracy. Dla swojego komfortu śmiało możesz zamienić koszulę o kroju crop na pełną długość. Dopełnij ją klasycznymi jeansami w kroju wide leg, a na ramiona zarzuć płaszcz o mocnym, geometrycznym fasonie. Takie okrycie doda modowego pazura i sprawi, że cała stylizacja nie będzie wyglądać prosto i zwyczajnie.

3. Casual w lekkim wydaniu

Fashionistki udowadniają, że przezroczyste buty to nie tylko wybiegi i czerwone dywany. Fanki trendów pokazują, jak je stylizować również na co dzień. W tej wersji takie obuwie wygląda najłagodniej i nie rzuca się w oczy. Prosty T-shirt z nadrukiem "zrobi robotę", a transparentne obcasy nadadzą całości nowoczesnej klasy i elegancji. Jeansy to jeden z najczęstszych wyborów w kwestii dołu stylizacji. Nie powinno to dziwić – to wygodne rozwiązanie, które idealnie sprawdza się w codziennym noszeniu.

4. Do sukienki

Przezroczyste buty można kochać lub nienawidzić, ale jedno trzeba im przyznać: doskonale wyglądają w połączeniu ze zwiewnymi sukienkami (lub spódnicami). Obcas pięknie podkreśla nogi, dodaje kilku centymetrów i wysmukla łydki. Delikatna forma butów w takim wydaniu wygląda jak pantofelki Kopciuszka. Przezroczysta cholewka tylko wzmacnia wrażenie lekkości i dynamiczności całej kreacji.

5. Denim on denim core

Jeśli natomiast chodzi o inspiracje latami 90., do takich butów koniecznie wyjmij z szafy swoją ukochaną denimową koszulę. Do tego załóż jeansy w dopasowanym kolorze i lekko podwiń nogawki. Spodnie powinny kończyć się na wysokości kostki, aby dokładnie odsłaniać cały but.

