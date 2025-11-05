Trendy pod lupą: Kurtka Barbour to numer 1 na jesień księżnej Kate. Brytyjczycy nie bez powodu kochają ten model
Kurtka Barbour od lat uznawana jest za ikonę brytyjskiej mody. Jej klasyczny wygląd, funkcjonalność oraz zamiłowanie do niej członków rodziny królewskiej, w tym księżnej Kate, sprawiają, że nieprzerwanie króluje na ulicach i wybiegach, zwłaszcza jesienią.
Kurtka Barbour od ponad 125 lat jest synonimem brytyjskiego stylu i praktyczności, zdobywając uznanie zarówno wśród arystokracji, jak i miłośników miejskiej mody. Ikoniczny design oraz innowacyjne materiały sprawiają, że kurtka ta pozostaje w centrum trendów. Od wiejskich dworów po modowe wybiegi – Barbour to wybór wymagających, poszukujących połączenia tradycji, wygody i nowoczesności. Ogromną fanką takiej kurtki była królowa Elżbieta, a obecnie jest m.in. księżna Kate. Sam się przekonaj, jak ten model stał się nieodzownym elementem zarówno jesiennej garderoby, jak i stylizacji brytyjskiej rodziny królewskiej.
Kurtka Barbour – historia, która stała się legendą
Początki marki Barbour sięgają 1894 roku, gdy John Barbour założył niewielką firmę w angielskim South Shields. Pierwotnie Barbour produkował odzież dla rybaków, marynarzy i robotników portowych, szukających ochrony przed deszczem i wiatrem. Kluczowym przełomem stało się wykorzystanie woskowanej bawełny – materiału, który doskonale chronił przed wilgocią, jednocześnie pozostając oddychającym i trwałym.
Na przestrzeni dekad kurtki Barbour zdobywały uznanie kolejnych pokoleń. W latach 30. XX wieku pojawił się legendarny model International, noszony przez zawodowych motocyklistów, m.in. Steve'a McQueena. W kolejnych dekadach Barbour umacniał swoją pozycję, wchodząc na salony i do garderoby brytyjskiej arystokracji, właścicieli ziemskich oraz myśliwych. Szczególna rola przypadła trzem ikonicznym modelom – Bedale, Beaufort i Border – które do dziś są synonimem klasy i niezawodności.
Najpopularniejsze modele kurtek Barbour – Bedale, Beaufort i Border
Barbour to nie tylko marka – to konkretne, rozpoznawalne modele, które wyznaczyły trendy w odzieży wierzchniej. Najbardziej kultowe to:
Barbour Bedale
- Stworzona w 1980 roku, oryginalnie z myślą o jeździectwie.
- Krótszy fason i rozcięcia z tyłu zapewniają swobodę ruchów.
- Ocieplana, z woskowanej bawełny, z charakterystycznym sztruksowym kołnierzem.
- Ulubienica zarówno kobiet, jak i mężczyzn szukających stylu casualowego z nutą klasyki.
Barbour Beaufort
- Model z 1983 roku, inspirowany myślistwem i francuskim stylem.
- Dłuższy krój, praktyczna kieszeń z tyłu na zdobycz, podszewka w szkocką kratę.
- Wszechstronność pozwala nosić kurtkę zarówno w mieście, jak i na wsi.
Barbour Border
- Wydłużony fason chroniący nawet w najgorszą pogodę.
- Wyjątkowo praktyczna dzięki licznym kieszeniom i sztruksowemu wykończeniu kołnierza.
- Chętnie wybierana przez osoby ceniące funkcjonalność w klasycznym wydaniu.
Każdy z tych modeli charakteryzuje się zastosowaniem woskowanej bawełny. Materiał ten nie tylko skutecznie chroni przed deszczem, ale zyskuje szlachetną patynę z wiekiem, podkreślając indywidualny charakter kurtki.
Kurtka Barbour w rodzinie królewskiej i show-biznesie
Jednym z kluczowych czynników globalnego sukcesu Barbour była akceptacja przez brytyjską rodzinę królewską. Królowa Elżbieta II już w latach 80. przyznawała marce tzw. Royal Warrant, oficjalny tytuł dostawcy dworu królewskiego. Kurtki Barbour zyskały uznanie nie tylko królowej, ale także innych członków rodziny – księcia Karola oraz księżnej Diany.
W ostatnich latach to księżna Kate Middleton stała się jedną z największych ambasadorek marki. Wybierając oliwkową kurtkę Barbour na codzienne wyjścia i oficjalne wizyty, udowadnia, że klasyka może iść w parze z nowoczesnością i kobiecością.
Podobnie gwiazdy muzyki i kina – Alexa Chung, Alex Turner czy Daniel Craig – wprowadzili Barbour do świata popkultury. Kurtka Barbour pojawia się regularnie na ulicach Londynu, Paryża czy Nowego Jorku, potwierdzając swój status modowej ikony.
Najnowsze trendy – jak Barbour podbija jesienne stylizacje?
Współczesne trendy mody nieustannie redefiniują klasykę. Kurtka Barbour doskonale odnajduje się w tej rzeczywistości. W sezonie jesień-zima 2025/2026 projektanci i stylistki polecają stylizacje bazujące na kontrastach – łączenie oliwkowej kurtki Barbour z jasnymi dżinsami, długimi sukienkami czy sportowym obuwiem. To efekt ponadczasowego kroju i uniwersalności barw, które wpisują się zarówno w stylizacje miejskie, jak i bardziej wyrafinowane.
Współczesne interpretacje klasycznej kurtki Barbour pojawiają się także w ofertach popularnych marek, które inspirują się kultowym krojem, wprowadzając jednocześnie nowoczesne detale. Eksperci podkreślają również, że kurtka Barbour damska i kurtka Barbour męska są obecnie stylizowane zarówno w wersjach klasycznych, jak i bardzo modowych, z dodatkiem wyrazistych akcesoriów, takich jak botki na traktorowej podeszwie czy duże szale.
Dlaczego Brytyjczycy kochają kurtki Barbour?
Popularność tej kurtki w Wielkiej Brytanii nie jest przypadkowa. Barbour to nie tylko ochrona przed pogodą, ale manifest brytyjskiego dziedzictwa i praktyczności. Kurtka Barbour jest nieodłącznym elementem stylu country, pojawiając się równie często w szkockich posiadłościach, jak na ulicach Londynu. Jej wytrzymałość, łatwość naprawy oraz możliwość odnowienia poprzez ponowne woskowanie sprawiają, że często przekazywana jest z pokolenia na pokolenie.
Barbour w modzie ulicznej i współczesnych kolaboracjach
Barbour nieustannie podąża za zmianami w modzie. W ostatnich latach marka współpracowała z takimi gigantami jak Supreme, wywołując falę zainteresowania wśród młodszych konsumentów i fanów streetwearu. Współpraca z Supreme była ukłonem w stronę nowych pokoleń, dla których ważne są zarówno autentyczność, jak i innowacja.
Obecność kurtek Barbour w kolekcjach wielu domów mody potwierdza, że klasyka nigdy nie wychodzi z mody. Słynna oliwkowa kurtka Barbour stała się punktem wyjścia do kreowania nowych stylizacji inspirowanych angielską wsią, miejskim luzem i współczesnym podejściem do zrównoważonej mody.
