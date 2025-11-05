Kurtka Barbour od ponad 125 lat jest synonimem brytyjskiego stylu i praktyczności, zdobywając uznanie zarówno wśród arystokracji, jak i miłośników miejskiej mody. Ikoniczny design oraz innowacyjne materiały sprawiają, że kurtka ta pozostaje w centrum trendów. Od wiejskich dworów po modowe wybiegi – Barbour to wybór wymagających, poszukujących połączenia tradycji, wygody i nowoczesności. Ogromną fanką takiej kurtki była królowa Elżbieta, a obecnie jest m.in. księżna Kate. Sam się przekonaj, jak ten model stał się nieodzownym elementem zarówno jesiennej garderoby, jak i stylizacji brytyjskiej rodziny królewskiej.

Kurtka Barbour – historia, która stała się legendą

Początki marki Barbour sięgają 1894 roku, gdy John Barbour założył niewielką firmę w angielskim South Shields. Pierwotnie Barbour produkował odzież dla rybaków, marynarzy i robotników portowych, szukających ochrony przed deszczem i wiatrem. Kluczowym przełomem stało się wykorzystanie woskowanej bawełny – materiału, który doskonale chronił przed wilgocią, jednocześnie pozostając oddychającym i trwałym.

Na przestrzeni dekad kurtki Barbour zdobywały uznanie kolejnych pokoleń. W latach 30. XX wieku pojawił się legendarny model International, noszony przez zawodowych motocyklistów, m.in. Steve'a McQueena. W kolejnych dekadach Barbour umacniał swoją pozycję, wchodząc na salony i do garderoby brytyjskiej arystokracji, właścicieli ziemskich oraz myśliwych. Szczególna rola przypadła trzem ikonicznym modelom – Bedale, Beaufort i Border – które do dziś są synonimem klasy i niezawodności.

Kurtka Barbour, Fot. Getty Images, Moritz Scholz, Contributor/spotlight.launchmetrics.com

Najpopularniejsze modele kurtek Barbour – Bedale, Beaufort i Border

Barbour to nie tylko marka – to konkretne, rozpoznawalne modele, które wyznaczyły trendy w odzieży wierzchniej. Najbardziej kultowe to:

Barbour Bedale

Stworzona w 1980 roku, oryginalnie z myślą o jeździectwie.

Krótszy fason i rozcięcia z tyłu zapewniają swobodę ruchów.

Ocieplana, z woskowanej bawełny, z charakterystycznym sztruksowym kołnierzem.

Ulubienica zarówno kobiet, jak i mężczyzn szukających stylu casualowego z nutą klasyki.

Kurtka Barbour Bedale, Fot. materiały promocyjne, barbour.com

Barbour Beaufort

Model z 1983 roku, inspirowany myślistwem i francuskim stylem.

Dłuższy krój, praktyczna kieszeń z tyłu na zdobycz, podszewka w szkocką kratę.

Wszechstronność pozwala nosić kurtkę zarówno w mieście, jak i na wsi.

Kurtka Barbour Beaufort, Fot. materiały promocyjne, barbour.com

Barbour Border

Wydłużony fason chroniący nawet w najgorszą pogodę.

Wyjątkowo praktyczna dzięki licznym kieszeniom i sztruksowemu wykończeniu kołnierza.

Chętnie wybierana przez osoby ceniące funkcjonalność w klasycznym wydaniu.

Kurtka Barbour Border, Fot. materiały promocyjne, barbour.com

Każdy z tych modeli charakteryzuje się zastosowaniem woskowanej bawełny. Materiał ten nie tylko skutecznie chroni przed deszczem, ale zyskuje szlachetną patynę z wiekiem, podkreślając indywidualny charakter kurtki.

Kurtka Barbour w rodzinie królewskiej i show-biznesie

Jednym z kluczowych czynników globalnego sukcesu Barbour była akceptacja przez brytyjską rodzinę królewską. Królowa Elżbieta II już w latach 80. przyznawała marce tzw. Royal Warrant, oficjalny tytuł dostawcy dworu królewskiego. Kurtki Barbour zyskały uznanie nie tylko królowej, ale także innych członków rodziny – księcia Karola oraz księżnej Diany.

W ostatnich latach to księżna Kate Middleton stała się jedną z największych ambasadorek marki. Wybierając oliwkową kurtkę Barbour na codzienne wyjścia i oficjalne wizyty, udowadnia, że klasyka może iść w parze z nowoczesnością i kobiecością.

Księżna Kate w kurtce Barbour, Fot. Cover Images. East News

Podobnie gwiazdy muzyki i kina – Alexa Chung, Alex Turner czy Daniel Craig – wprowadzili Barbour do świata popkultury. Kurtka Barbour pojawia się regularnie na ulicach Londynu, Paryża czy Nowego Jorku, potwierdzając swój status modowej ikony.

Najnowsze trendy – jak Barbour podbija jesienne stylizacje?

Współczesne trendy mody nieustannie redefiniują klasykę. Kurtka Barbour doskonale odnajduje się w tej rzeczywistości. W sezonie jesień-zima 2025/2026 projektanci i stylistki polecają stylizacje bazujące na kontrastach – łączenie oliwkowej kurtki Barbour z jasnymi dżinsami, długimi sukienkami czy sportowym obuwiem. To efekt ponadczasowego kroju i uniwersalności barw, które wpisują się zarówno w stylizacje miejskie, jak i bardziej wyrafinowane.

Współczesne interpretacje klasycznej kurtki Barbour pojawiają się także w ofertach popularnych marek, które inspirują się kultowym krojem, wprowadzając jednocześnie nowoczesne detale. Eksperci podkreślają również, że kurtka Barbour damska i kurtka Barbour męska są obecnie stylizowane zarówno w wersjach klasycznych, jak i bardzo modowych, z dodatkiem wyrazistych akcesoriów, takich jak botki na traktorowej podeszwie czy duże szale.

Dlaczego Brytyjczycy kochają kurtki Barbour?

Popularność tej kurtki w Wielkiej Brytanii nie jest przypadkowa. Barbour to nie tylko ochrona przed pogodą, ale manifest brytyjskiego dziedzictwa i praktyczności. Kurtka Barbour jest nieodłącznym elementem stylu country, pojawiając się równie często w szkockich posiadłościach, jak na ulicach Londynu. Jej wytrzymałość, łatwość naprawy oraz możliwość odnowienia poprzez ponowne woskowanie sprawiają, że często przekazywana jest z pokolenia na pokolenie.

Barbour w modzie ulicznej i współczesnych kolaboracjach

Barbour nieustannie podąża za zmianami w modzie. W ostatnich latach marka współpracowała z takimi gigantami jak Supreme, wywołując falę zainteresowania wśród młodszych konsumentów i fanów streetwearu. Współpraca z Supreme była ukłonem w stronę nowych pokoleń, dla których ważne są zarówno autentyczność, jak i innowacja.

Obecność kurtek Barbour w kolekcjach wielu domów mody potwierdza, że klasyka nigdy nie wychodzi z mody. Słynna oliwkowa kurtka Barbour stała się punktem wyjścia do kreowania nowych stylizacji inspirowanych angielską wsią, miejskim luzem i współczesnym podejściem do zrównoważonej mody.

Czytaj także: