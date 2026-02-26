Wiosna 2026 upływa pod znakiem swetrów paradoxical dressing – trendu, który redefiniuje sposób noszenia klasycznych elementów garderoby. Swetry w paski, inspirowane francuskim stylem, oraz intensywnie kolorowe kardigany idealnie sprawdzają się nie tylko podczas chłodniejszych poranków, ale także jako odważny akcent w codziennych stylizacjach. Dzięki różnorodności fasonów i modnych kolorów łatwo stworzyć look dopasowany do własnych preferencji – zarówno casualowy, jak i elegancki. To propozycja dla tych, którzy chcą podążać za trendami, nie rezygnując z wygody i indywidualności.

1. Sweter w paski to francuska nonszalancja i uniwersalność na wiosnę 2026

Sweter w paski to esencja stylu paradoxical dressing na wiosnę 2026. Łączy w sobie lekkość francuskiej nonszalancji i wszechstronność. Klasyczne, poziome paski pojawiają się w różnych kombinacjach kolorystycznych: od ponadczasowej bieli z czernią, po wielobarwne, energetyczne połączenia, które doskonale wpisują się w wiosenne trendy.

Ten typ swetra możesz nosić na wiele sposobów – zarówno w duecie z klasycznymi jeansami, jak i z czarną spódnicą czy prostymi spodniami. Francuski styl podpowiada, by zestawiać sweter w paski z minimalistycznymi dodatkami: balerinkami, botkami lub delikatną biżuterią.

Świetnie sprawdza się także w stylizacjach sportowych – wystarczy dobrać do niego legginsy i sneakersy. Sweter w paski to wybór dla osób ceniących uniwersalność i chcących dodać stylizacji lekkości oraz nieco artystycznego charakteru. Dzięki swojej prostocie pasuje niemal do każdej sylwetki, a modny wzór ożywia codzienne outfity, czyniąc je wyrazistymi i aktualnymi.

Idealny sweter w paski znajdziesz w Reserved, gdzie kosztuje 129,99 zł i ma przepiękne kolory żółci i różu. Dostępny jest w rozmiarach od S do XL.

Sweter paradoxical dressing z Reserved, fot. mat. prasowe Reserved

2. Kolorowy kardigan to ideał do stylizacji paradoxical

Kolorowe swetry, szczególnie w wersji oversize lub z wyrazistymi wzorami, wpisują się w estetykę paradoxical dressing na wiosnę 2026. Intensywne barwy takie jak fuksja, pomarańcz, kobalt czy głęboka zieleń nie tylko przyciągają wzrok, ale również pozwalają wyrazić indywidualność i radość.

Kolorowy sweter można nosić zarówno z jasnymi jeansami dla kontrastu, jak i z neutralnymi spódnicami, co pozwala stworzyć stylizację dopasowaną do różnych okazji. Duże, miękkie fasony świetnie sprawdzają się w codziennych lookach, gwarantując wygodę i komfort termiczny, a jednocześnie wyróżniając się na tle klasycznych swetrów.

Ciekawym rozwiązaniem jest zestawienie kardiganu z eleganckimi dodatkami, jak delikatna biżuteria czy klasyczne szpilki, co tworzy nieoczywistą, "paradoksalną" kombinację. Kardigan w intensywnych kolorach daje także możliwość zabawy trendami i łączenia różnych faktur oraz deseni, co jest jednym z kluczowych założeń paradoxical dressing. Dzięki temu możesz z łatwością przełamać monotonię swojej garderoby i nadać stylizacjom zupełnie nowy wymiar.

Idealny sweterek znajdziesz w H&M. Zapłacisz za niego 79,99 zł, a dostępny jest w rozmiarach XXS-XXL.

Sweter paradoxical dressing z H&M, fot. mat. prasowe H&M

3. Kardigan w wersji paradoxical dressing

Trendy na wiosnę 2026 podkreślają szeroką gamę kolorystyczną swetrów, która pozwala na dopasowanie stylizacji do własnych upodobań i nastroju. To przede wszystkim paski w oryginalnych połączeniach barw, od delikatnych pasteli po mocne, kontrastowe zestawienia. Niebieski to jeden z najmodniejszych kolorów sezonu, idealnie komponujący się z jeansami i białymi dodatkami.

Beż i czerń pozostają ponadczasowe, stanowiąc bezpieczną bazę dla bardziej odważnych elementów garderoby. Modne są także oversizowe kardigany, które pozwalają na warstwowe stylizacje i zapewniają komfort przez cały dzień. Wzorzyste dzianiny – od geometrycznych motywów po klasyczne paski – urozmaicają codzienne looki i są doskonałą odpowiedzią na potrzebę świeżości w garderobie.

Dopełnieniem modnych stylizacji są proste jeansy, minimalistyczne dodatki oraz akcesoria utrzymane w spójnej kolorystyce. Swetry paradoxical dressing sprawdzą się zarówno w wersji casualowej, jak i bardziej eleganckiej – wystarczy zmienić dodatki, by uzyskać zupełnie nowy efekt.

Chcesz idealny kardigan, który wpisze się w trend paradoxical? Zerknij do Mohito. Znajdziesz tam model w pasy z błękitem, beżem i odrobiną zieleni, który doda świeżości każdej stylizacji. Jego cena to 129,99 zł, a dostępne rozmiary – XS-XXL.

Sweter paradoxical dressing z Mohito, fot. mat. prasowe Mohito

