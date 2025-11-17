Czy znasz modowy trik zwany ubieraniem się na… kanapkę? Brzmi to niepoważnie? Być może, ale zapewniam, że znajomość zasady sandwich dressing ułatwi ci codzienne modowe życie. Mnie ułatwia już od kilku lat.

Od kiedy wdrożysz w życie zasadę sandwich dressing, tworzenie codziennych i wyjściowych stylizacji będzie szło ci jak z płatka. Ubierając się zgodnie z tą popularną zasadą, nigdy nie zaliczysz modowej wpadki. Zobacz, na czym polega reguła ubierania się na kanapkę, czyli sandwich dressing, i stosuj ją nie tylko zimą 2026.

Sandwich dressing – na czym polega?

Zasada sandwich dressing (z ang. ubieranie się na kanapę) jest dla ciebie, jeśli chcesz wyglądać stylowo, a przy tym nie marnować codziennie rano czasu na kompletowanie zestawów. Reguła sandwich dressing „działa” zarówno w przypadku codziennych, jak i wyjściowych stylizacji.

Na czym polega ta bijąca ostatnio rekordy popularności modowa zasada? Krótko mówiąc, chodzi o to, aby przy komponowaniu stylizacji inspirować się kanapką, a dokładniej jej budową. Jak wygląda kanapka, o której mowa? To typowy sandwich – na dole chleb, w środku szynka, ser, warzywa (zależnie od preferencji), na górze znów chleb.

Może ci się wydawać, że przełożenie tego na sposób ubierania się jest skomplikowane, ale zapewniam, że to „prościzna”. Należy równoważyć jeden element z dołu stylizacji drugim na górze – jak w przypadku opisanej wyżej kanapki – to, co na dole, powinno wystąpić także na górze. Co w środku? Najlepiej coś kontrastującego.

Sandwich dressing - Fot. Getty Images, Christian Vierig

Sandwich dressing w praktyce, czyli idealna stylizacja na zimę 2026

Jak wygląda sandwich dressing w praktyce i co jest absolutnym must have w szafie, aby móc stosować ten modowy trik na co dzień? Metoda sandwich dressing najczęściej odnosi się do kolorów.

Moim zdaniem zimą 2026 najlepiej postawić na neutralną czarną bazę na górze i na dole stylizacji, pomiędzy którą będziesz mogła „wkładać” inne kolory. Zaopatrz się w czarne botki i czarne nakrycie głowy, np. klasyczny kapelusz, toczek lub czapkę beanie. Jeśli nie lubisz czapek, postaw na czarną krótką kurtkę — wtedy twoja kanapka będzie miała mniej elementów w środku. Pomiędzy czarnymi częściami kanapki możesz nosić np. klasyczne niebieskie jeansy i oversizowy sweter w dowolnym (byle nie czarnym) kolorze.

Pamiętaj. W czym tkwi sekret ubrania się na kanapkę? W harmonii.

Sandwich dressing - Fot. Getty Images, Edward Berthelot

Sandwich dressing – co o tej metodzie ubierania mówi jej twórczyni?

Nie przekonuje cię metoda sandwich dressing opisana powyżej, czyli mówiąca o noszeniu kolorów zgodnie z budową kanapki? Zasada sandwich dressing może odnosić się także do proporcji.

Lydia Tomlinson, która jako pierwsza powiedziała o „kanapkowym triku”, na swoich kanałach w social mediach mówi: „Można wykorzystać tę zasadę do połączenia oversize’owego T-shirtu z masywnymi butami, a do tego założyć przylegające do sylwetki spodnie lub spódnicę. I odwrotnie! Luźne, wręcz workowate, spodnie dobrze zaprezentują się z sandałami na obcasie, które na cholewce mają cienkie paski, oraz z dopasowanym topem”.