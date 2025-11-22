Black Friday 2025 w Mango zapowiada się naprawdę dobrze. Sieciówka kojarzona jest przede wszystkim z minimalistycznymi, surowymi i eleganckimi krojami. Z powodzeniem możesz je założyć do biura, ale także na ważne rodzinne wydarzenie, święta czy inne większe okazje. Wybrałam 5 rzeczy z zakładki "Black Friday", które już teraz warto dodać do koszyka, aby mieć rękę na pulsie.

1. Płaszcz z wełny Manteco to ideał każdej zimy

Black Friday 2025 w Mango to również ubrania wykonane z mieszanek lub w pełni naturalnych tkanin. Właśnie na takie fasony lubię polować najbardziej. Zazwyczaj są one o wiele droższe od regularnych kolekcji, a coroczna wyprzedaż pozwala je zgarnąć w naprawdę korzystnych cenach. Dlatego do swojego koszyka zdecydowałam się dodać płaszcz z wełny Manteco. To wysokiej jakości materiał, który wytwarzany jest we Włoszech. Jest niesamowicie mięciutka i elastyczna, a dodatkowym atutem jest jej odporność na zagniecenia i oddychalność. Postawiłam na klasyczną czerń, która będzie pasować do wszystkiego i krój, który zarówno będę mogła założyć do małej czarnej, jak i jeansów.

Black Friday 2025 w Mango: płaszcz z wełny Manteco, fot. mat. prasowe

2. Black Friday 2025 Mango w stylu preppy

Styl preppy zdecydowanie na dobre rozgościł się w trendach. Nie odpuszcza już od poprzedniej zimy, a w tym roku przechodzi prawdziwy peak popularności. Trafia w nasze gusta przede wszystkim dzięki komfortowej elegancji, którą możemy uzyskać bez wysiłku. Sweterek z kołnierzykiem polo to idealny element garderoby właśnie w takiej estetyce. Wykonany został w 100% z wełny merynosowej, więc to praktycznie gwarant miękkości i przytulności. Ten materiał pozwoli skórze oddychać, a jednocześnie zapewnia termoregulację i ciepło. Tak na dobrą sprawę możesz go nosić przez cały rok: zimą, wiosną i jesienią, a nawet w chłodniejsze dni lata.

Black Friday 2025 w Mango: sweter z wełny merynosowej, fot. mat. prasowe

3. Sukienka w stylu lat 60. w burgundowym odcieniu

Burgundowa sukienka z Mango od razu przykuła moją uwagę. Długie, lekko rozszerzające się ku dołowi rękawy i krój w literę A o długości mini to połączenie, które natychmiast przywodzi na myśl hipisowską modę lat 60. Aby zachować ten klimat, koniecznie załóż kozaki, idealnie na słupku i z obcisłą cholewką o błyszczącym wykończeniu. Piękny dekolt w łódkę ładnie podkreśla linię ramion i zwraca uwagę na szyję. Marszczenia na boku z kolei dodatkowo optycznie wysmuklają talię, dzięki czemu sylwetka ma harmonijne, kobiece proporcje.

Black Friday 2025 w Mango: sukienka w stylu lat 60., fot. mat. prasowe

4. Skórzane oficerki w klasycznym stylu

Skoro już wspomniałam o butach, to pozostańmy przy tym temacie. W Mango znajdziesz również świetne dodatki, a oficerki to idealny przykład. Nie przepadasz za typowo trendującym obuwiem, które może wyjść z mody po sezonie? Właśnie w tej sieciówce odnajdziesz modowe evergreeny, które są ponadczasowe i zawsze będą doskonale wyglądać. Dokładnie takie są oficerki na niskim kwadratowym obcasie. Ich prosta cholewka i minimalistyczne wykończenie bez zbędnych ozdobników czyni je idealnym obuwiem... do wszystkiego. Możesz je nosić na jeansy, legginsy, do szortów, spódnic, sukienek lub długich bluz.

Black Friday 2025 w Mango: czarne oficerki, fot. mat. prasowe

5. Idealna torebka na co dzień

Mango to także modne torebki. W tej kategorii również postanowiłam znaleźć coś ciekawego i nie zawiodłam się. Chociaż uwielbiamy małe torebeczki, które pomieszczą sam portfel i telefon, to wszystkie wiemy, jak wygląda rzeczywistość i zdajemy sobie sprawę z tego, że bez shopperki ani rusz. Pomieści wszystkie skarby i potrzebne rzeczy: lunch, laptopa, podręczną kosmetyczkę, plastry, chusteczki i inne przedmioty, które mogą się przydać w codziennych sytuacjach. Zamszowe wykończenie, złote detale i boski odcień gorzkiej czekolady to cechy, które zdecydowanie wyróżniają fason z Mango. Skusisz się?

Black Friday 2025 w Mango: shopperka, fot. mat. prasowe

