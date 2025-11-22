Black Friday 2025 w Mango: Jako redaktorka mody poluję na 5 rzeczy. Wzbogacą szafę każdej minimalistki
Black Friday 2025 już za pasem! Mango również przygotowuje się do największego święta zakupów. Jako redaktorka zajmująca się modą wybrałam 5 ubrań, które warto dodać do swojej szafy. Będą cieszyć oko, a także pozwolą stworzyć idealne eleganckie stylizacje.
Black Friday 2025 w Mango zapowiada się naprawdę dobrze. Sieciówka kojarzona jest przede wszystkim z minimalistycznymi, surowymi i eleganckimi krojami. Z powodzeniem możesz je założyć do biura, ale także na ważne rodzinne wydarzenie, święta czy inne większe okazje. Wybrałam 5 rzeczy z zakładki "Black Friday", które już teraz warto dodać do koszyka, aby mieć rękę na pulsie.
1. Płaszcz z wełny Manteco to ideał każdej zimy
Black Friday 2025 w Mango to również ubrania wykonane z mieszanek lub w pełni naturalnych tkanin. Właśnie na takie fasony lubię polować najbardziej. Zazwyczaj są one o wiele droższe od regularnych kolekcji, a coroczna wyprzedaż pozwala je zgarnąć w naprawdę korzystnych cenach. Dlatego do swojego koszyka zdecydowałam się dodać płaszcz z wełny Manteco. To wysokiej jakości materiał, który wytwarzany jest we Włoszech. Jest niesamowicie mięciutka i elastyczna, a dodatkowym atutem jest jej odporność na zagniecenia i oddychalność. Postawiłam na klasyczną czerń, która będzie pasować do wszystkiego i krój, który zarówno będę mogła założyć do małej czarnej, jak i jeansów.
2. Black Friday 2025 Mango w stylu preppy
Styl preppy zdecydowanie na dobre rozgościł się w trendach. Nie odpuszcza już od poprzedniej zimy, a w tym roku przechodzi prawdziwy peak popularności. Trafia w nasze gusta przede wszystkim dzięki komfortowej elegancji, którą możemy uzyskać bez wysiłku. Sweterek z kołnierzykiem polo to idealny element garderoby właśnie w takiej estetyce. Wykonany został w 100% z wełny merynosowej, więc to praktycznie gwarant miękkości i przytulności. Ten materiał pozwoli skórze oddychać, a jednocześnie zapewnia termoregulację i ciepło. Tak na dobrą sprawę możesz go nosić przez cały rok: zimą, wiosną i jesienią, a nawet w chłodniejsze dni lata.
3. Sukienka w stylu lat 60. w burgundowym odcieniu
Burgundowa sukienka z Mango od razu przykuła moją uwagę. Długie, lekko rozszerzające się ku dołowi rękawy i krój w literę A o długości mini to połączenie, które natychmiast przywodzi na myśl hipisowską modę lat 60. Aby zachować ten klimat, koniecznie załóż kozaki, idealnie na słupku i z obcisłą cholewką o błyszczącym wykończeniu. Piękny dekolt w łódkę ładnie podkreśla linię ramion i zwraca uwagę na szyję. Marszczenia na boku z kolei dodatkowo optycznie wysmuklają talię, dzięki czemu sylwetka ma harmonijne, kobiece proporcje.
4. Skórzane oficerki w klasycznym stylu
Skoro już wspomniałam o butach, to pozostańmy przy tym temacie. W Mango znajdziesz również świetne dodatki, a oficerki to idealny przykład. Nie przepadasz za typowo trendującym obuwiem, które może wyjść z mody po sezonie? Właśnie w tej sieciówce odnajdziesz modowe evergreeny, które są ponadczasowe i zawsze będą doskonale wyglądać. Dokładnie takie są oficerki na niskim kwadratowym obcasie. Ich prosta cholewka i minimalistyczne wykończenie bez zbędnych ozdobników czyni je idealnym obuwiem... do wszystkiego. Możesz je nosić na jeansy, legginsy, do szortów, spódnic, sukienek lub długich bluz.
5. Idealna torebka na co dzień
Mango to także modne torebki. W tej kategorii również postanowiłam znaleźć coś ciekawego i nie zawiodłam się. Chociaż uwielbiamy małe torebeczki, które pomieszczą sam portfel i telefon, to wszystkie wiemy, jak wygląda rzeczywistość i zdajemy sobie sprawę z tego, że bez shopperki ani rusz. Pomieści wszystkie skarby i potrzebne rzeczy: lunch, laptopa, podręczną kosmetyczkę, plastry, chusteczki i inne przedmioty, które mogą się przydać w codziennych sytuacjach. Zamszowe wykończenie, złote detale i boski odcień gorzkiej czekolady to cechy, które zdecydowanie wyróżniają fason z Mango. Skusisz się?
