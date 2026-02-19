Wiosna i lato 2026 stoją pod znakiem koloru i naturalnych tkanin. Projektanci wracają do lnu, wiskozy i luźniejszych fasonów, które dają efekt stylizacji bez wysiłku, ale nadal wyglądają elegancko. Garnitury przestają być zarezerwowane wyłącznie do biura – nosimy je do sneakersów, klapek i prostych topów.

W tym kontekście marynarka garniturowa z mieszanki lnu Mango w odcieniu intensywnej zieleni wpisuje się idealnie w to, co teraz dzieje się w modzie. A obniżka o 260 zł sprawia, że stosunek ceny do jakości wygląda wyjątkowo korzystnie.

Soczysta zieleń i szlachetna mieszanka lnu – co wyróżnia ten model?

Model Mango to marynarka garniturowa z domieszką lnu i wiskozy, o prostym, lekko oversizowym kroju. Posiada klasyczne klapy, zapięcie na guziki, kieszenie z przodu i subtelnie zaznaczoną linię ramion. Materiał ma delikatnie satynowe wykończenie, dzięki czemu całość prezentuje się bardziej elegancko niż typowo lniane, surowe modele.

Kolor grassy green jest intensywny, ale nie neonowy. To zieleń z klasą – nasycona, głęboka, bardzo „instagramowa”, a jednocześnie do noszenia na co dzień. Model dostępny jest w szerokiej rozmiarówce, a producent sugeruje wybór rozmiaru mniejszego przy preferowaniu bardziej dopasowanego efektu.

Regularna cena wynosiła 469,99 zł, obecnie to 209,99 zł, czyli aż 260 zł taniej. Przy składzie opartym na wiskozie z lnem i dopracowanym kroju to naprawdę dobry przykład, kiedy cena i jakość idą w parze.

Marynarka garniturowa z domieszką lnu i wiskozy w kolorze grassy green z Mango, Fot. materiały prasowe, Mango

Dlaczego grassy green to najmocniejszy trend sezonu?

Zieleń w tym wydaniu mocno wybrzmiała już na wybiegach – od Bottega Veneta po Jacquemus. To kolor, który symbolizuje świeżość i energię, ale w eleganckim, nasyconym tonie wpisuje się też w estetykę quiet luxury. Nie dominuje, tylko przyciąga uwagę jakością i formą.

To również bezpieczny trend sezonowy. Intensywna zieleń regularnie wraca wiosną i latem, zwłaszcza w lnianych i garniturowych odsłonach. Nie jest chwilową modą z TikToka, tylko kolorem, który cyklicznie pojawia się w kolekcjach największych domów mody. Właśnie dlatego taki model ma szansę zostać z tobą na kilka sezonów.

Komu najbardziej pasuje ten fason, a kto powinien uważać?

Prosty, lekko wydłużony krój świetnie sprawdzi się u sylwetek typu kolumna i prostokąt – doda struktury i podkreśli ramiona. Przy figurze gruszki pomoże zrównoważyć proporcje między biodrami a górą ciała, zwłaszcza w zestawie ze spodniami o prostej nogawce.

Jeśli jesteś niska i nie lubisz efektu „przytłoczenia”, warto zwrócić uwagę na długość marynarki. Model oversize może optycznie skracać nogi, szczególnie noszony z płaskim obuwiem. W takiej sytuacji lepiej postawić na buty na niewielkim obcasie albo wybrać rozmiar mniejszy, by zachować proporcje.

Jak ją nosić, żeby zadać szyku?

Najmocniejszy efekt daje total look – zielona marynarka w komplecie ze spodniami w tym samym odcieniu i proste, białe czółenka czy trampki lub minimalistyczne sandały. To gotowa stylizacja bez wysiłku, idealna na większe wyjścia, spotkania czy letnie przyjęcia.

Na co dzień zestaw ją z jasnymi jeansami o prostej nogawce i białym topem z bawełny. Do tego skórzane klapki i duża torba typu shopper. Jeśli lubisz bardziej modowy twist, noś ją narzuconą na ramiona do satynowej slip dress. W każdej z tych wersji to ubranie, które robi całą stylizację i nadaje jej wyrazisty, sezonowy charakter.

