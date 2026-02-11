W tym sezonie stawiamy na jakościowe dzianiny i proste fasony, które nie potrzebują zbędnych dodatków. Trendy wyraźnie skręcają w stronę miękkich, otulających form i naturalnych składów. Ma być przytulnie, ale nadal elegancko. Dlatego coraz częściej zamiast kolejnej bluzy wybieramy sweter, który sprawdzi się i w biurze, i w luźny weekend. Model z Wólczanki wpisuje się w ten kierunek idealnie. Ma klasyczny krój, szlachetny skład z dodatkiem alpaki i kolor, który rozświetla cerę w chłodniejsze dni.

Jak wygląda sweter z wełną i alpaką z Wólczanki?

To sweter o klasycznym, lekko luźnym fasonie z dekoltem w kształcie litery V. Ma długie rękawy zakończone ściągaczem oraz delikatnie zwężany dół, który dobrze układa się na biodrach. Dzianina jest wyraźnie prążkowana, ale miękka i elastyczna.

Model dostępny jest w dwóch kolorach: w pudrowym różu oraz neutralnym odcieniu ecru, ale to właśnie ta pierwsza opcja przyciągnęła moją uwagę. Skład to mieszanka z wełną i dodatkiem alpaki, co przekłada się na lekkość swetra oraz jego izolacyjne właściwości. Doskonale grzeje, ale pozwala skórze oddychać. Zakres rozmiarów obejmuje standardową rozmiarówkę od XS do XL.

Regularna cena wynosiła 349,99 zł, obecnie sweter kosztuje 149,99 zł (najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką: 179,99 zł). Przy takim składzie i jakości wykończenia to bardzo dobry przykład, jak może wyglądać korzystna relacja ceny do jakości. W noszeniu jest miękki, nie krępuje ruchów i dobrze prezentuje się zarówno solo, jak i narzucony na koszulę.

Sweter z wełną i alpaką z Wólczanki, fot. mat. prasowe Wólczanka

Dlaczego warto postawić na ten fason?

Dekolt V wraca do łask razem z estetyką soft elegance. To odpowiedź na lata dominacji golfów i bardzo zabudowanych fasonów. Teraz chcemy lekkości i większych możliwości stylizacyjnych – a ten krój daje przestrzeń na biżuterię lub kołnierzyk koszuli.

W sezonie jesień–zima stawiamy na rzeczy, które są funkcjonalne, ale nadal kobiece. To powrót do minimalizmu, ale w ciepłej, kobiecej wersji. Mniej printów, więcej faktury. Liczy się jakość materiału i to, jak układa się na sylwetce. Sweter ma być ubraniem, które robi całą stylizację bez nadmiaru dodatków.

Ten trend zmienia codzienne zestawy. Zamiast kilku warstw i skomplikowanych połączeń wybieramy jeden mocny element z dobrym składem. Dzięki temu stylizacja dobrana w pośpiechu wygląda na przemyślaną i starannie zaplanowaną. To rozwiązanie dla kobiet, które cenią komfort, ale nie chcą rezygnować z elegancji.

Do jakiej sylwetki pasuje sweter z dekoltem V?

Dekolt w serek optycznie wydłuża szyję i wysmukla górne partie ciała. Świetnie sprawdzi się u sylwetek o pełniejszym biuście, ponieważ ładnie podkreśla kobiece krągłości i uwydatnia obojczyki. Dobrze wygląda także przy figurze typu jabłko – pionowa linia dekoltu wysmukla tułów.

Lekko luźny fason będzie korzystny dla sylwetki gruszki, ponieważ równoważy proporcje między ramionami a biodrami. Ściągacze przy mankietach i u dołu pomagają utrzymać kształt, dzięki czemu całość ładnie się układa na sylwetce.

Z czym łączyć, aby wyglądać modnie?

W codziennej wersji sweter świetnie wygląda z prostymi jeansami o kroju straight i skórzanymi botkami na niskim obcasie. Pudrowy róż pięknie łączy się z denimem, a minimalistyczna torebka na ramię domyka całość. To zestaw, który sprawdzi się na spacer, zakupy czy nieformalne spotkanie, a przy tym wygląda dopracowanie.

Do pracy warto założyć pod spód białą lub błękitną koszulę i pozwolić, by kołnierzyk subtelnie wystawał ponad dekolt. W połączeniu z materiałowymi spodniami z kantem i klasycznymi loafersami sweter zyskuje bardziej elegancki charakter. Delikatna biżuteria przy dekolcie podkreśli linię szyi i doda całości lekkości.

W weekendowym wydaniu można postawić na spodnie z szeroką nogawką i jasne sneakersy. Narzucony na ramiona prosty płaszcz w odcieniu beżu lub szarości sprawi, że całość nabierze miejskiego, swobodnego charakteru. To ubranie, które naprawdę robi całą stylizację i pozwala wyglądać stylowo bez zbędnego kombinowania.

