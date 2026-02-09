W ostatnich sezonach widać wyraźny zwrot w stronę funkcjonalnej mody, która nie wymaga kompromisów estetycznych. Przestajemy traktować kurtkę wyłącznie jako warstwę „na wierzch”, a zaczynamy wybierać modele, które budują całą stylizację, jednocześnie będąc poręcznymi i wygodnymi. Wiosną 2026 stawiamy na kroje proste, dopracowane i łatwe do zestawienia z codzienną garderobą. Puchówki wracają w lżejszej, miejskiej odsłonie. Właśnie dlatego model z Mohito tak mocno wybija się na tle innych propozycji i szybko stał się jednym z hitów sezonu.

Puchowa kurtka z Mohito to ideał wiosny 2026

Ten model to klasyczna, krótka puchówka o prostym kroju, która świetnie sprawdza się w okresie przejściowym. Kurtka ma prosty fason, ale nie jest mocno oversize, dzięki czemu ładnie leży na sylwetce i nie poszerza jej. Z drugiej strony śmiało możesz pod nią nosić marynarkę czy grubszy sweter, jednocześnie zachowując pełną swobodę ruchów. Kolor czarny czyni ją maksymalnie uniwersalną – pasuje zarówno do jasnych, wiosennych stylizacji, jak i bardziej minimalistycznych zestawów.

Materiał zewnętrzny jest gładki, lekko matowy, co nadaje całości nowoczesnego charakteru. Wypełnienie zapewnia komfort cieplny bez uczucia ciężkości, a pikowanie to subtelne poziome linie. Model wyposażono w kaptur oraz zapięcie na suwak, co zwiększa funkcjonalność w zmiennej pogodzie.

Zakres rozmiarów obejmuje od 32 do 42. Cena regularna wynosiła 379,99 zł, obecnie kurtka dostępna jest za 199,99 zł (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 249,99 zł), co daje bardzo dobrą relację ceny do jakości. W noszeniu sprawia wrażenie lekkiej i miękkiej.

Puchówka z Mohito, fot. mat. prasowe Mohito

Dlaczego warto postawić na puchówkę z Mohito?

Współczesne trendy wyraźnie odchodzą od przeskalowanych, mocno oversizowych kurtek na rzecz prostych, dopracowanych form. Ten fason puchówki idealnie sprawdzi się jako uniwersalne okrycie – wygląda dobrze zarówno z jeansami, jak i z bardziej eleganckimi elementami garderoby. Wiosną stawiamy na stylizacje, które wyglądają lekko, ale nie rezygnujemy z komfortu, dlatego krótsze, klasyczne puchówki znów są na topie.

Trend na minimalistyczne okrycia wierzchnie to odpowiedź na potrzebę spójnej, praktycznej garderoby. Liczy się czystość formy, neutralna paleta kolorów i możliwość noszenia jednego elementu na wiele sposobów.

Dodatkowo, plusem jest także ponadczasowość puchówki. Kupując ją raz, w dobrej cenie, zyskujesz element garderoby, który będziesz mogła nosić niezależnie od zmieniających się trendów. Zyskasz kurtkę, którą będziesz mogła trzymać w szafie przez kilka lat.

Do jakiej sylwetki będzie pasować krótka puchówka?

Ten fason najlepiej sprawdzi się u osób, które chcą zachować proporcje sylwetki i uniknąć efektu „przytłoczenia”. Delikatne taliowanie i długość do bioder korzystnie wpływają na proporcje nóg i tułowia. Dobrze wygląda na sylwetkach prostych, jak i tych z nieco szerszymi biodrami, ponieważ nie dodaje objętości w newralgicznych miejscach. To dobry wybór dla kobiet ceniących uniwersalne kroje.

