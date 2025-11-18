Black Weeks w Hebe – kiedy i co obejmuje promocja?

W Hebe Black Friday 2025 rozpoczął się wcześniej i trwa znacznie dłużej – aż kilka tygodni pod hasłem Black Weeks. Promocje są dostępne zarówno w drogeriach stacjonarnych, jak i online na stronie www.hebe.pl. Codziennie pojawiają się nowe okazje, dlatego warto śledzić ofertę regularnie.

Sklep zachęca do zakupów z rabatami na setki produktów kosmetycznych, perfum i dermokosmetyków. To doskonały moment, by zrobić zapasy ulubionych kosmetyków lub spróbować czegoś nowego, w znacznie niższych cenach.

Rabaty do -80% na kosmetyki, dermokosmetyki i zapachy

Black Friday 2025 w drogeriach już się rozpoczyna. Promocje w Hebe robią ogromne wrażenie – wiele z nich to oferty nie do pobicia:

Zapachy, w tym marki Tous, Lattafa, Calvin Klein i inne – nawet do -60%!

Dermokosmetyki uznanych producentów takich jak La Roche-Posay, CeraVe, Vichy, Bioderma – do -40%!

Polskie marki – drugi tańszy produkt nawet do -80%!

Szokujące akcje typu 1+1 za 1 zł, 1+1 -50%, 1+1 -80% i więcej.

To największe przeceny roku w Hebe. Liczba produktów objętych promocją jest imponująca – zarówno kosmetyki do makijażu, jak i pielęgnacyjne perełki oraz ekskluzywne zapachy.

Największe hity i bestsellery w szokująco niskich cenach

Black Friday 2025 w Hebe to okazja, by upolować najchętniej wybierane kosmetyki w atrakcyjnych cenach. Bestsellerowe produkty dostępne są w wyjątkowych promocjach, jak choćby:

Tusz do rzęs Maybelline Lash Sensational – w promocji 1+1 -80%.

Róż w płynie Hebe Professional – 1+1 -50%.

Serum Basiclab Esteticus – obniżka w ramach dermokosmetyków do -40%.

Perfumy Gulf Orchid, Tous, Lattafa – z rabatami do -60%.

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni znajdą coś dla siebie – od pielęgnacji twarzy, przez kosmetyki do makijażu, po perfumy i produkty lifestyle.

Zakupy online czy stacjonarne – gdzie szukać okazji?

Promocje Black Friday 2025 w Hebe dostępne są we wszystkich kanałach sprzedaży. Klienci mogą korzystać z oferty w ponad 300 drogeriach stacjonarnych w Polsce, jak i online pod adresem www.hebe.pl.

Zakupy przez Internet umożliwiają błyskawiczny dostęp do najnowszych okazji oraz ofert ograniczonych czasowo – warto codziennie sprawdzać nowe propozycje w sekcji „Black Month”. To właśnie online znajdziemy produkty marek dostępnych wyłącznie w e-sklepie Hebe.

Dodatkowo Hebe oferuje darmowy odbiór zamówień w sklepach oraz bezpieczne płatności online.

Dlaczego nie możesz przegapić Black Friday 2025 w Hebe?

To właśnie teraz ceny są najniższe w roku – niektóre produkty przecenione są nawet o 80%! Hebe udostępnia promocje, które trudno przebić, a szeroka oferta produktowa umożliwia znalezienie perełek dla każdego:

zestawy prezentowe w okazyjnych cenach,

produkty do pielęgnacji ciała, włosów, skóry twarzy,

akcesoria, kosmetyki wegańskie, koreańskie hity i ekskluzywne marki.

Nie warto czekać – produkty znikają błyskawicznie, a promocje obowiązują do wyczerpania zapasów. Hebe przypomina, aby wracać regularnie i śledzić nowości, bo każdego dnia pojawiają się nowe hity.

