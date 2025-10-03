Niektóre zapachy od razu kojarzą nam się z konkretnymi porami roku. Latem stawiałyśmy na perfumy z nutą soli morskiej czy perfumy pachnące jak lody z kremowych pistacji. Nadeszła jednak jesień i mamy ochotę na zupełnie inne zapachy. Teraz o wiele bardziej chcemy pachnąć głębokimi woniami np. korzennymi nutami lub klasycznym piżmowym zapachem. A gdyby tak zaszaleć i postawić na popularną o tej porze roku kawę? Wiele z nas uwielbia pumpkin spice latte. A teraz kawka na wynos będzie wam towarzyszyć przy każdym wyjściu z domu. Wszystko za sprawą tego zapachu.

Te perfumy pachną jak pumpkin spice latte i ociekają luksusem

Kto by pomyślał, że pumpkin spice latte można zamknąć nie tylko w papierowym kubku czy uroczek filiżance, ale nawet we flakoniku perfum... Okazuje się, że to możliwe. Ten zapach jest równie pyszny jak dyniowa kawa z cynamonem. Jest też kuszący i na długo zapada w pamięć.

A głównym sprawcą tego zamieszania są perfumy La Monde Gourmand Chai Epic. Te perfumy pachną jak spice latte i ociekają luksusem. Dlaczego? Tylko zobacz, czym charakteryzuje się ten niecodzienny i jednocześnie niesamowity zapach.

Perfumy La Monde Gourmand Chai Epic to jesienny zapach

Perfumy La Monde Gourmand Chai Epic to ciepły, korzenny zapach. Nie jest jednak ciężki, tylko świeży, idealny na dzień, więc śmiało można stosować go na co dzień - np. do biura. Wyczuwalne są w nim słodkie, ale też drzewne i pudrowe nuty.

Trzonem tego zapachu są przyprawy korzenne, w których mocno wybija się cynamon. Później perfumy rozwijają się w woń ciepłej ambry, która dodaje im delikatności. Na końcu wyczuwalna jest oczywiście nuta bazy, czyli jasnego drzewa, które jest orzeźwiające, ale też bardzo wyraziste. Dzięki niemu te perfumy zostawiają długi ogon, który błyskawicznie zapada w pamięć.

Perfumy o zapachu korzennego latte można kupić np. w perfumeriach Sephora. 30-ml buteleczka kosztuje około 139 zł.

Perfumy idealne na jesień

Jesień kojarzy się z przyprawami korzennymi i drzewem po deszczu. To też pora roku, kiedy stawiamy na śliwki, więc dobrze sprawdzą się również perfumy o zapachu Plum Gorgeous. Warto też jednak stawiać na klasyki.

O tej porze roku doskonale sprawdzą się wszystkie nuty piżma, drzewa sandałowego i ambry. Jeżeli sięgniesz po takie zapachy, możesz mieć pewność, że będą to wyraziste i trwałe perfumy. Czas zatem wybrać jesienny zapach idealny dla siebie.

