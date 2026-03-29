HDRÈY Oud Mystique to perfumy, które pachną jak kwintesencja wiosny i bardzo intrygujący miks cytrusów, przypraw i drzewnych nut bazy, które są perfekcyjym zwieńczeniem dodającym wyrafinowanego luksusu. Tak bogaty zapach zamknięty jest w minimalistycznym opakowaniu, które doskonale wyglądać będzie na toaletce.

Jak pachną perfumy HDRÈY Oud Mystique?

Zapach Oud Mystique rozwija się na skórze w sposób elegancki i wielowarstwowy, przechodząc od świeżości przez kwiatową głębię aż do spokojnej, drzewnej bazy. Jest to kompozycja o charakterze orientalno-kwiatowym, z przyprawowym akcentem, która sprawia wrażenie wyrafinowanej, ale nie przytłaczającej.

Na początku, tuż po aplikacji, zapach otwiera się świeżo i energetycznie. Mandarynka daje wrażenie soczystej, lekko słodkiej cytrusowej świeżości, która natychmiast ożywia kompozycję. Szybko pojawia się kardamon, który wprowadza ciepło i nutę egzotycznej elegancji. Neroli dodaje delikatnej, czystej i lekko kwiatowej świeżości, a pieprz subtelnie podkręca intensywność zapachu, nadając mu odrobinę pikantności. Całość w pierwszych minutach pachnie jak świeża, ale jednocześnie luksusowa kompozycja, która kojarzy się z eleganckim otoczeniem.

Po kilkunastu minutach zapach zaczyna się wyraźnie ocieplać i przechodzi w fazę serca, która stanowi jego główny ton. Na pierwszy plan wysuwa się róża, klasyczna i elegancka, raczej aksamitna niż słodka i delikatna. Jaśmin dodaje jej miękkości i subtelnej zmysłowości, dzięki czemu kompozycja staje się bardziej kremowa i głęboka. W tym samym czasie pojawia się szafran, który wnosi nutę luksusu i lekkiej przyprawowej suchości, czasem kojarzonej ze skórą lub ciepłymi tkaninami. To właśnie na tym etapie zapach nabiera najbardziej orientalnego charakteru i staje się bardziej wieczorowy oraz elegancki.

Z czasem, po kilku godzinach, kompozycja uspokaja się i przechodzi w bazę, która odpowiada za trwałość i ogólną aurę zapachu. Cedr tworzy suchą, drzewną strukturę, która nadaje całości stabilność i wrażenie czystości. W tej fazie zapach jest bardziej stonowany, ciepły i bliski skórze, ale nadal wyczuwalny jako elegancka, dobrze skomponowana całość. Pozostaje na skórze jako spokojna, drzewna aura z delikatnym echem wcześniejszych przypraw i kwiatów.

Nie jest to kompozycja przesadnie ciężka ani dusząca, chociaż nie jest też typowym wiosennym czy letnim zapachem. To raczej perfumy o wyrafinowanym profilu, które dają poczcie elegancji z nutką zmysłowości.

HDRÈY Oud Mystique, Fot. archiwum prywatne

Za co pokochałam zapach Oud Mystique?

Przede wszystkim ujęły mnie swoją nietuzinkowością. Przyznam, że wąchałam w swoim życiu już naprawdę mnóstwo perfum i trudno jest mnie zaskoczyć, a Oud Mystique to zrobiły. Ich nuty odbijają się echem w mojej pamięci, przywodząc na myśl spacery w Neapolu, a z drugiej strony zapach slodkiej różanej herbaty z cytrusami. To naprawdę magiczne wrażenie, które w zależności od pogodowej aury wybrzmiewa zupełnie inaczej, balansując pomiędzy typowo wiosenno-letnimi skojarzeniami i jesienno-zimowymi.

To ogromna zaleta tego zapachu. Nie da się jednoznacznie wskazać, czy jest on bardziej na lato, czy na zimę. Ta uniwersalność to coś, co doceni mnóstwo kobiet. Często chcemy pachnieć ukochanym zapachem cały rok i wcale nie mamy ochoty odkładać go do szuflady, żeby sobie przeczekał pół roku na lepszy czas. Tutaj absolutnie nie ma tego dylematu. Mogłam go używać jesienią, zimą, teraz będę wiosną i najprawdopodobniej latem również.

Te perfumy wcale nie wypadają też drogo, a pachną bogato. Na stronie marki za flakon 50 ml zapłacisz 145 zł, a za 100 ml, 235 zł. Flakon, chociaz prosty i minimalistyczny, daje luksusowe wrażenie. Oszronione szkło, prosta nazwa i wyrżnięte na bokach logotypy wyglądają naprawdę pięknie. Nie mówiąc jeszcze o jakości samego flakonu, który jest naprawdę ciężki i czuć, że trwały. Podobnie korek. Nie jest cienkim plastikiem, który za chwilę się połamie.

Jak oceniam trwałość i projekcję zapachu?

Zapach jest trwały, spokojnie wystarcza na cały dzień noszenia bez konieczności reaplikacji. Chociaż przyznam, że dla samej siebie lubię go sobie odświeżyć. Uwielbiam pierwszą fazę zapachu, która dodaje energii swoją cytrusowością.

Budowa zapachu sprawia, że jest on mocno przestrzenny, ewoluuje wraz z długością noszenia go. Nie jest płaksi, więc łatwo jest się poczuć przez niego zaintrygowaną. Jeśli chodzi o projekcje, to nie jest typ zapachu, który natychmiast wypełni pomieszczenie, do którego wejdziesz, ale też nie jest "cichym" towarzyszem. Będzie go czuć i uwierz mi, z pewnością zgarnie wiele komplementów.

