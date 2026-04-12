Owocowo-kwiatowe perfumy, które trafiły w moje ręce, przywodzą na myśl zapach sadu skąpanego w promieniach słońca. Rozgrzane nimi owoce wydzielają wyjątkowo apetyczny aromat, który otulają eleganckie białe frezje. To sielska kompozycja, która z miejsca przenosi w wakacyjny klimat.

Tak pachną owocowo-kwiatowe perfumy Jo Malone

Jo Malone English Pear & Freesia to kompozycja, która subtelnie balansuje między naturalną świeżością a elegancką głębią. Zapach otwiera się soczystą nutą dojrzałej gruszki, podkreśloną delikatną słodyczą melona – akordem lekkim, świetlistym i niezwykle kobiecym. W sercu rozkwita szlachetna frezja spleciona z aksamitną różą, tworząc harmonijną aurę romantyzmu i wyrafinowania. Bazę budują ciepłe, otulające nuty paczuli, bursztynu oraz subtelnego rabarbaru, które nadają całości eleganckiej trwałości i zmysłowego charakteru.

To zapach dla kobiet ceniących dyskretny luksus i ponadczasową prostotę. Lekki, a jednocześnie wyrazisty, idealny zarówno na co dzień, jak i na wyjątkowe okazje. English Pear & Freesia przywołuje skojarzenia z porannym spacerem po sadzie skąpanym w miękkim świetle, kiedy powietrze jest świeże, a natura budzi się do życia.

Kompozycja zachwyca swoją uniwersalnością. Doskonale sprawdza się wiosną i latem, podkreślając naturalną elegancję i subtelną pewność siebie. To zapach, który nie dominuje, lecz pięknie współgra ze skórą, pozostawiając na niej delikatny ślad.

Jo Malone English Pear & Freesia, Fot. archiwum prywatne

Komu sprawdzą się perfumy English Pear & Freesia?

Jo Malone to zapach, który zostanie doceniony zwłaszcza przez kogoś, kto lubi świeże perfumy, ale z nowoczesnym sznytem. Ten flakon kryje subtelną elegancję w lekkim, kobiecym i stylowym wydaniu.

Sprawdzi się z pewnością komuś, kto lubi perfumy bliskoskórne, nieprzytłaczające. Doskonale sprawdzą się noszone do biura czy w codziennych stylizacjach. Jeśli jesteś zapachową minimalistką, która czuje się przytłoczona zbyt złożonymi perfumami, to będzie twój strzał w dziesiątkę.

Unikalne podejście w tworzeniu zapachów

Jo Malone tworzy zapachy idealne do layeringu. Co to oznacza? Że produkty z jednej linii możesz ze sobą mieszać, tworząc unikatowe połączenia. Dlatego w perfumeryjnym portfolio marki znajdziesz mnóstwo perfum skupiających się na jednej czy dwóch nutach. Same w sobie są bardzo minimalistyczne, ale posiadają niesamowitą właściwość do blendowania się ze sobą. Dzięki temu możesz dopasowywać kompozycje do swoich własnych preferencji.

Pamiętaj jednak, że nie oznacza to, że perfumy będą słabe do stosowania solo. To gotowe do użycia kompozycje, które jedynie możesz wzbogacić, jeśli chcesz.

Jak oceniam trwałość, projekcję i zapach?

Jo Malone English Pear & Freesia to zapach bliskoskórny, który będzie jedynie subtelnie o sobie dawać znać. Kiedy ktoś znajdzie się w twoim pobliżu, wyczuje go, ale nie będzie pachnącym woalem, który będziesz roztaczać na całe pomieszczenie. Biorąc pod uwagę, że to zapach bardziej wiosenno-letni, przypisałabym tę cechę jako zaletę. Oznacza to, że sprawdzi się do noszenia nawet w wysokich temperaturach bez obawy o przyprawienie o ból głowy.

Perfumy z czasem tracą swoją intensywność, ale są wyczuwalne przez długi czas, w moim przypadku jest to około 7 godzin. Musimy jednak pamiętać, że trwałość każdego zapachu to kwestia mocno indywidualna i wiele zależy od "płótna" na którym go rozpylamy. Każda skóra przyjmie perfumy zupełnie inaczej.

Dla mnie to zapach świetny na wiosnę i lato, orzeźwiający, subtelny, ale elegancki. Zdecydowanie wart przetestowania. Wydany w charakterystycznym dla Jo Malone minimalistycznym flakonie: prosta buteleczka z beżową etykietą i czarnymi napisami.

