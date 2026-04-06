Arabskie perfumy Lattafa szturmem zdobyły popularność w mediach społecznościowych i rankingach sprzedaży, a jednym z największych bestsellerów marki jest różowa Yara. To bardzo nieoczywisty zapach, który łączy w sobie orientalną zmysłowość i współczesną słodycz. To propozycja dla kobiet, które lubią miękkie, otulające zapachy z nutą gourmand. Jej popularność nie jest przypadkowa. Bardzo często pojawia się w zestawieniach najchętniej kupowanych zapachów nie tylko dzięki eleganckiemu charakterowi, ale również świetnej przystępnej cenie.

Tak pachną arabskie perfumy Lattafa, które podbiły rynek

Różowa Lattafa Yara to kompozycja, która rozwija się na skórze stopniowo i bardzo harmonijnie. Pierwsze minuty po aplikacji przynoszą subtelne, lekko pudrowe otwarcie z nutami heliotropu, orchidei i soczystej mandarynki. Pierwsze wrażenie jest bardzo świeże i kobiece, ale po chwili wszystko się zmienia i zapach staje się bardziej kremowy i otulający. W sercu kompozycji pojawiają się akordy kwiatowe połączone z nutami owoców tropikalnych, które dodają całości delikatnej słodyczy. Całość wybrzmiewa miękko, pudrowo, "puszyście".

Bazę tworzą wanilia, drzewo sandałowe oraz piżmo, które odpowiadają za trwałość zapachu i jego elegancki, lekko orientalny charakter. Dzięki temu perfumy pozostają na skórze przez wiele godzin, stopniowo stając się nawet jeszcze bardziej kremowe i zmysłowe.

Opinie użytkowniczek często podkreślają, że Yara jest zapachem bardzo uniwersalnym i ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Sprawdza się zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje.

Lattafa Yara, Fot. mat. prasowe Rossmann

Piramida zapachu Lattafa Yara

nuty głowy: heliotrop, mandarynka, orchidea

nuty serca: nuty kwiatowe, owoce tropikalne

nuty bazy: wanilia, drzewo sandałowe, piżmo

Teraz Lattafa Yara ma świetną cenę

Obecnie Lattafa Yara dostępna jest w Rossmannie w bardzo atrakcyjnej cenie. Kosztuje zaledwie 78,99 zł i to za flakon o pojemności 100 ml. Standardowo zapłaciłabyś za nie 109,99 zł (najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 88,99 zł). Promocja potrwa do 15 kwietnia lub do wyczerpania zapasów. Warto mieć to na uwadze, jeśli chciałabyś dodać te perfumy do swojej kolekcji.

Dlaczego warto dodać te perfumy do swojej kolekcji?

Popularność Yary wynika z bardzo przemyślanej kompozycji, która łączy słodycz z elegancją. Zapach nie jest przytłaczający, a jednocześnie pozostaje wyczuwalny przez wiele godzin. Dzięki temu sprawdzi się zarówno do pracy, jak i na spotkania czy wieczorne wyjścia.

Jeśli obawiasz się inwestować w arabskie perfumy, bo nie przepadasz za kadzidlano-balsamiczną ciężkością, z którą się kojarzą, to będzie dobry wybór na "przełamanie się". Ten zapach jest lekki i słodki, typowo wiosenno-letni i idealnie wpisujący się w europejskie gusta.

W tym miejscu warto także wspomnieć o kolejnym plusie, na który sama często zwracam uwagę: estetyce opakowania. Elegancki flakon w kultowym kształcie, który wyróżnia całą linię (w ramach linii Yara dostępne są także inne warianty, np. Candy, Moi czy Tous) jest idealną ozdobą toaletki czy półki z perfumami.

Jeśli lubisz kobiece, "miękkie" i lekko słodkie kompozycje, Lattafa Yara może okazać się jednym z tych zapachów, do których będziesz regularnie wracać. To idealna propozycja dla fanek gourmand, ale w subtelnym, eleganckim wydaniu.

