Marzą ci się perfumy otulające niczym babcine ciepło? Ja znalazłam takie, które pachną jak szarlotka, która ukochana mi osoba piekła co niedziela. I wiesz co? Wcale nie kosztują dużo. Tanie perfumy nie muszą być nietrwałe. Te z Hebe kuszą nie tylko swoim obłędnym cynamonowym zapachem, ale i delikatnym, ale długim ogonem, który za sobą zostawiają — wszyscy będą się pytać, czym pachniesz.

Jakie nuty zapachowe kryją się w tych otulających perfumach?

Perfumy z Hebe o nazwie Lattafa Khamrah Qahwa swego czasu były ogromnym viralem i zdobią toaletki wielu Polek. Co kryje w sobie ten popularny zapach?

Unikalna kompozycja łączy w sobie nuty słodkich wypieków i kawy, przywodząc na myśl leniwe niedziele u babci. Pierwsze nuty zapachowe, które wyczuwamy to cynamon, kardamon i imbir. Później osładzają się nutami serca, w których umieszczono praliny i słodkie kandyzowane owoce, a także białe kwiaty, które dodają całości kobiecego charakteru. Wszystko to podbite zostało wanilią, kawą, fasolą tonką, benzoesem oraz piżmem.

Ważne. Te perfumy są dość mocno wyczuwalne dla otoczenia. Jeśli nie lubisz zapachów z długim ogonem, zastanów się, czy to zapach dla ciebie.

Perfumy - Fot. hebe.pl

Komu spodobają sie perfumy Lattafa Khamrah Qahwa?

Lattafa Khamrah Qahwa pachnie perfekcyjnie i zaspokoi gust każdej fanki zapachów typu gourmand, czyli przypominających jedzenie. Ale tylko. To idealny zapach dla każdej fanki mocnych, arabskich perfum z ogonem.

Na jakie okazje nadają się perfumy Lattafa Khamrah Qahwa?

To zapach jest idealny na wieczór, ale także na dzień, pod warunkiem że lubisz przyciągać spojrzenia. Często też usłyszysz pytanie: "czym pachniesz". Kompozycja ta jest mocna, ale i wyważona. Nie musisz obawiać się bólu głowy po całym dniu jej noszenia. Za 100 ml perfum Lattafa Khamrah Qahwa zapłacisz 119,99 zł. Warto zwrócić uwagę także na flakon perfum — będzie on pięknie zdobił twoją toaletkę.

