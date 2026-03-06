Nie ma osoby, która nie kochałaby zapachu świeżych ciasteczek. Nawet, jeśli nie jesteś fanką słodkich perfum, te o zapachu kruchych brownies, klemowych eclaire-ów czy karmelowych biszkopcików na pewno przypadną ci do gustu. Szczególnie na pierwsze wiosenne dni, gdy postawimy na barwy nie tylko w naszych stylizacjach, ale też makijażach i nutach zapachowych. Wybrałam perfumy o zapachu karmelu i wanilii, które są niczym ciasteczka świeżo wyjęte z piekarnika.

1. Gulf Orchid - Cookie Bite

Gdy tylko wzięłam do ręki zachwycający flakon tych perfum, byłam lekko przerażona, bo spodziewałam się duszącego słodkiego zapachu. Oczywiście nuty zapachowe tego produktu jak najbardziej są słodkie, ale zdecydowanie nie duszące, tylko bardziej... apetyczne. Gdy zapoznałam się z nimi bliżej i ponosiłam trochę na skórze, szybko się przekonałam, że kombinacja nut, które znajdziemy w tej uroczej buteleczce, jest głęboka i z godziny na godzinę coraz mniej przypomina deser, a coraz bardziej staje się orzeźwiająca i idealna na wiosnę.

Główne nuty zapachowe:

nuty głowy: masło i ciasto,

nuty serca: wanilia, piżmo,

nuty bazy: wanilia, karmel, bursztyn.

To własnie dodatek piżma i bursztynu tonuje ten zapach i sprawia, że zapewnia on efekt quiet luxury - pomimo swojej delikatnej słodyczy. Ja jestem kupiona.

Perfumy Gulf Orchid - Cookie Bite, Fot. archiwum prywatne

2. Lattafa - Eclaire

Czekoladowe, waniliowe, owocowe, pistacjowe, jedwabiście kremowe - ach te eclaire'y. To królewskie ciasta rodem z Francji, które są wykwintne i luksusowe - i dokładnie takie same są perfumy o ich zapachu. Zapewniają otulającą słodycz ciasteczek, ale jednocześnie kwiatowe wykończenie, które dodaje rzeźkości oraz elegancji każdej kobiecie wybierającej ten zapach. Dużym plusem jest też niezwykle elegancka butelka, która sprawia, że wyglądają naprawdę luksusowo. Każda kobieta będzie oczarowana ich wyglądem oraz zapachem.

Główne nuty zapachowe:

nuty głowy: karmel, mleko, cukier,

nuty serca: miód, kwiaty,

nuty bazy: wanilia, pralina, piżmo.

Ten zapach zatem rozpoczyna się wonią kultowego francuskiego Crème Brûlée. Następnie czuć orzeźwiające kwiaty z delikatną słodyczą, po czym zapach zostawia nas z nutami pysznego deseru okraszonego piżmowym akcentem.

Perfumy Lattafa - Eclaire, Fot. materiały prasowe, Lattafa

3. ZARA - Vanilla Collection Gold Caramel

Na koniec opcja z popularnej hiszpańskiej sieciówki. Która z nas nie kocha bowiem zamienników kultowych perfum z Zary? Tym razem czas na deserowy zapach. To hipnotyzująca kompozycja, która otwiera się kremowym karmelem z odrobiną pikanterii. Następnie jednak staje się bardziej kwiatowa. Rozwija się bowiem w tahitańską orchideę oraz fasolę tonkę. Na końcu zapach zostawia nas z luksusową wonią wanilii bourbon, i złotego bursztynu.

Główne nuty zapachowe:

nuty głowy: karmel,

nuty serca: orchidea, fasola tonka,

nuty bazy: wanilia, bursztyn.

To ciepły zapach idealny na wiosenne dni. Świetnie sprawdzi się zarówno do eleganckich i biznesowych stylizacji, jak również do sportowych outfitów. Warto jedna podkreślić, że to raczej dzienna kompozycja, która wieczorem może ginąć w gąszczu bardziej wyrazistych zapachów wykończonych piżmem czy nutami drzewnymi.

Perfumy ZARA - Vanilla Collection Gold Caramel, Fot. materiały prasowe, Zara

