Dzień Matki to wyjątkowa okazja, aby sprawić swojej mamie przyjemność wyjątkowym upominkiem. Ostatnio stworzyłam ranking 5 kosmetyków, które zachwycą każdą mamę, bo działają jak żelazko na zmarszczki. Ale nie da się ukryć, że nic nie sprawi takiej radości drugiej kobiecie, jak wyjątkowy zapach, który można podarować zamiast bukietu kwiatów. Wybrałam 5 kompozycji, które świetnie sprawdzą się na co dzień i na specjalne okazje.

1. Sorvella Galaxy - Leonis

Galaxy to najnowsza kolekcja w asortymencie marki Sorvella. Wśród zapachów, które się w niej znalazły, jest Leonis - świeży, delikatny, z kwiatowym akcentem. Jest w związku z tym niezwykle kobiecy, ale nie brakuje mu też charakteru w postaci drzewnej bazy.

Ten zapach otwiera się nutami cytrusowymi, które przechodzą w bardziej wytrawną zieloną herbatę z wyraźnym akordem białych kwiatów. W sercu pojawia się jaśmin oraz wanilia, która nie dominuje swoją słodyczą, tylko zapewnia bukietowi cieplejszą strukturę. A baza oparta na piżmie, paczuli oraz nutach drzewnych sprawia, że są to naprawdę trwałe i zapadające w pamięć perfumy.

2. Mgiełki do ciała Jardin Boheme - Forbidden Fruit Collection

Kolejną nowością, która ostatnio zwróciła moją uwagę, są spraye do ciała od popularnej marki perfum - Jardin Boheme. Do niedawna nie byłam przekonana do lekkich mgiełek, a jeżeli sięgałam po nie, to tylko w sezonie letnim. Ta seria całkowicie zmieniła moje podejście do tego typu produktów. Szczególnie spodobał mi się zapach Mandarine Fatale, który już po jednym psiknięciu przenosi nas do ogrodu pełnego kwiatów. Dodatkowo nuty cytrusowe sprawiają, że mgiełka jest delikatna, ale zapomnij o braku trwałości, który często charakteryzuje tego typu produkty. Ten spray do ciała zostanie z tobą na długo.

Oprócz kwiatowej opcji z mandarynką, w serii znalazły się także: Cerise Hypnotique, Pêche Passion, Figue Superbe. Każdy z tych zapachów jest niezwykle zmysłowy, dzięki głębi owoców, a dodatkowo leciutki przez nuty kwiatowe. Znajdziecie je w drogeriach Douglas, gdzie możecie przekonać się na własnej skórze, jakie to wyjątkowe kompozycje.

3. Perfumy Made In Lab 157

Jeżeli twoja mama ma już jakiś ulubiony zapach, możesz poszukać zamiennika w portoflio Made In Lab. Jest to marka, która słynie z kompozycji podobnych do perfum z najwyższej półki. Mnie ostatnio urzekła buteleczka o numerze 157, która jest idealnie dopasowana do popularnych perfum Prada Paradoxe.

To kwiatowa kompozycja, która otwiera się nutami gruszki, bergamotki i mandarynki. Następnie przechodzi w nuty pomarańczy, jaśminu i neroli. W bazie znajdziemy wanilię, bursztyn, białe piżmo oraz żywicę benzoesową. To właśnie te ostatnie nuty sprawiają, że są to wyraziste perfumy, które naprawdę długo utrzymują się na skórze.

4. Laverne x Georgina Rodriguez - Sense

Niedawno swoją premierę miał nowy zapach od Laverne, który powstał we współpracy z narzeczoną Cristiano Ronaldo - Georginą Rodriguez. To niesamowicie zmysłowy, kobiecy produkt, który zachwyca zarówno stroną wizualną - ma przepiękny flakonik - ale też bogatym bukietem nut. Perfumy otwierają się cudowną wonią kwiatów - róży i jaśminu. Dalej czujemy cytrusowe orzeźwienie, a na końcu zostaje z nami głębokie piżmo.

Są to arabskie perfumy charakteryzujące się głęboką intensywnością. Wystarczy już jedno psiknięcie, aby ten zapach otulił nas i pozostał z nami przez cały dzień. Dostępne są w sprzedaży zarówno solo, jak i w wersji z pudrem przedłużającym ich trwałość.

5. Yves Rocher - Bouquet Ambre

Na koniec nowość od Yves Rocher. Marka znana jest przede wszystkim z kosmetyków, ale tym razem zdecydowała się wydać na świat wodę perfumowaną o intensywnie otulającym bukiecie. To ambrowo-kwiatowa kompozycja, w której dominuje woń irysa. Jest ona otulona kremowym kadzidłem, a na końcu zostawia wyraziste nuty gorzkiej pomarańczy.

To świeży zapach idealny na wiosenne i letnie dni. Nie przytłacza, więc sprawdzi się doskonale każdej pani, która ceni sobie delikatne perfumy, podkreślające jej elegancję, ale nie dominujące otoczenia.

