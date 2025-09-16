Odpowiednio dobrane perfumy powinny wpisywać się nie tylko w naszą osobowość, ale też w charakter pory roku, w której po nie sięgamy. Nie każdy zapach nadaje się dobrze na lato, podobnie jak nie wszystkie będą nam odpowiadać jesienią czy zimą. W tych dwóch ostatnich porach roku wolimy stawiać na bardziej wyraziste nuty, które podkreślają nasz charakter i jednocześnie są otulające. I tak jest w przypadku tego zapachu. Kaszmirowe perfumy Maison Margiela otulą cię jak ciepły kocyk jesienią. Dowiedz się więcej na ich temat.

Kaszmirowe perfumy Maison Margiela otulą cię jak ciepły kocyk jesienią

Niedawno pisałam, że te perfumy o nutach pomarańczy z porzeczką to zapach idealny na jesień, ponieważ podkreśla naszą elegancję. Okazuje się, że równie intrygujący o tej porze roku może być inny produkt. Kaszmirowe perfumy Maison Margiela to mój numer jeden na jesień.

Ten zapach otula jak ciepły kocyk jesienią, ponieważ wyraźnie wyczuwalna jest w nim woń drzewa kaszmirowego. To jednak nie koniec nut zapachowych, które możemy wyczuć, psikając się tym kosmetykiem. Kusi również wanilią i... kasztanami. Czy może być coś bardziej jesiennego?

Perfumy Maison Margiela Replica by the Fireplace pachną kaszmirem, wanilią i kasztanami

Główne akordy, które znajdują się w sercu tego zapachu, to drzewo kaszmirowe oraz olejek kasztanowy. Zanim jednak je poczujemy, najpierw wyraźnie uzyskamy woń różowego pieprzu, skórki pomarańczowej oraz przypraw korzennych. W bazie zapachu możemy natomiast wyczuć wanilię, bursztyn i orzechy.

Perfumy Maison Margiela Replica by the Fireplace, Fot. materiały promocyjne, sephora.pl

Wszystkie te elementy to składniki, które wyraźnie kojarzą nam się z jesienią. Będą otulać nas w chłodniejsze dni i nadadzą charakteru naszym jesiennym stylizacjom. Świetnie będą komponować się z modnymi kolorami sezonu jesień-zima 2025/2026, czyli czekoladowym, beżowym, szarym i bordowym, który jest nowym "masełkowym".

Gdzie i za ile dostępny jest ten zapach?

Perfumy Maison Margiale możemy kupić w perfumeriach Sephora w cenie 295 zł za 30 ml.

