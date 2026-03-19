Kwiatowe perfumy na wiosnę to zdecydowanie bardzo dobry wybór. Pachną jak budząca się do życia natura, poprawiają humor i idealnie oddają vibe pierwszych ciepłych tygodni. Przyjrzałam się ofercie Rossmanna, w którym do 25 marca trwa promocja na świeże zapachy i wybrałam 3 pewniaczki, które miałam okazję przetestować na sobie.

1. Giorgio Armani Si to klasyka kwiatowych perfum na wiosnę

Różowe Si to zdecydowanie mój wybór numer jeden jeśli chodzi o to, co pojawiło się w ofercie Rossmanna. Totalna klasyka, uwielbiana równie mocno, co My Way, a moim zdaniem jest zdecydowanie warta hype'u. To zapach z oceną 10/10, w którym wszystko się zgadza, zwłaszcza, kiedy w grę wchodzi promocyjna cena. Regularnie flakon 30 ml kosztuje 329,99 zł, więc całkiem sporo, ale korzystając z promocji, teraz zgarniesz go za 171,99 zł (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 329,99 zł).

To zapach, który został stworzony z myślą o nowoczesnej i pewnej siebie kobiecie. Idealnie sprawdzi się jako profesjonalny zapach do biura, ale jego pudrowo-szyprowe tony doskonale będą współgrać również z casualowymi stylizacjami.

W piramidzie zapachu przeplatają się owocowe i kwiatowe nuty, które tworzą unikalną, wielowymiarową całość. Perfumy otwierają się liśćmi czarnej porzeczki, które pachną lekko orzeźwiająco, zielono, ale z mocno wyczuwalnym owocowym akcentem. Później dołączają kwiaty: frezja i róża majowa, stanowiąc subtelne uzupełnienie dla owocowych nut. Baza zbudowana jest z abroksanu, wanilii, nut drzewnych i paczuli, które przedłużają trwałość zapachu.

Giorgio Armani Si, Fot. mat. prasowe Rossmann

Moja ocena: 10/10

Zapach: jest nieoczywisty, pięknie się rozwija, tworząc subtelną opowieść idealną na wiosnę, 2/2.

Trwałość: to trwały zapach, który na mojej skórze wybrzmiewa spokojnie aż do 10 godzin, co jest zdecydowanie wystarczające w codziennym używaniu, 2/2.

Cena: biorąc pod uwagę promocję Rossmanna oraz renomę marki, 2/2.

Flakon: bardzo minimalistyczny, elegancki, charakterystyczny dla całej linii Si. Nie jest bogato zdobiony, ale jego estetyka jest już kultowa, 2/2.

Wydajność: tych perfum nie trzeba używać dużo, aby mogły pokazać pełnię swoich możliwości, 2/2.

2. Rabanne Olympea to kolejny klasyk w promocyjnej cenie

Olympea należy do tego samego typu perfum, co My Way czy Si: uwielbiana klasyka. To zapach świeży, ale jednocześnie zawierający w sobie lekko pikantny pazur. Doskonale pobudza do działania, podobnie, jak słoneczna, ciepła pogoda po zimie.

Jeśli chodzi o standardową cenę, jest nieco bardziej przystępny niż różowe Si i kosztuje 249,99 zł. W promocji zapłacisz za niego 179,99 zł (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 249,99 zł).

To zapach dla kogoś, kto lubi łączyć kwiatową elegancję z odważnym i świeżym twistem. Sama marka wspomina, że te perfumy zostały stworzone z myślą o hołdzie dla kobiecej siły i niezależności.

Perfumy otwierają się zieloną mandarynką, jaśminem wodnym i kwiatem imbiru. To mocny start, w którym zieleń przeplata się z pikantną przyprawą. Serce jest równie nieoczywiste i łączy w sobie słodką wanilię z solą. Wszystko to podane jest na bazie z ambry, drzewa kaszmirowego i drzewa sandałowego.

Rabanne Olympea, Fot. mat. prasowe Rossmann

Moja ocena: 9/10

Zapach: jest nieszablonowy, to świetne połączenie pikanterii, zielonej świeżości i kwiatowej delikatności, 2/2.

Trwałość: w przypadku mojej skóry trwałość to takie 8-9 godzin, spokojnie wystarcza na dzień w biurze, ale na wieczór może wymagać reaplikacji, 1/2.

Cena: jeśli analizujemy promocję, jest ona niższa niż w przypadku perfum Si, ale nadal markowe perfumy za niecałe 2 stówki wypadają bardzo korzystnie, 2/2.

Flakon: to kolejna charakterystyczna propozycja. Został zainspirowany laurem wiktoriańskim i jest bardzo detaliczny, 2/2.

Wydajność: w ich przypadku wystarczy standardowa aplikacja na "pulsujące" miejsca, 2/2.

3. Lattafa Velvet Rose, czyli arabskie perfumy w korzystnej cenie

Velvet Rose to zapach, który został zbudowany wokół róży i wszystkie jego elementy mają skomplementować jej zmysłowe, kobiece nuty. To bardzo elegancka propozycja, która sprawdzi się zwłaszcza fankom różanych zapachów.

Jeśli chodzi o cenę, to jest dokładnie taka, jak innych arabskich perfum: niska. Standardowo zapłacisz za nie 89,99 zł, a w promocji 64,99 zł za flakon 100 ml (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 89,99 zł).

Pierwszą wyczuwalną nutą w zapachu jest róża, której towarzyszy paczula. Różany zapach jest intensywny i wyczuwalny przez cały czas projekcji zapachu. W sercu znajdziesz labdanum i piżmo, a w bazie żywicę i piżmo.

Lattafa Velvet Rose, Fot. mat. prasowe Rossmann

Moja ocena: 9/10

Zapach: sam zapach jest nieco bardziej przewidywalny, ale nie jest płaski. Idealny dla fanek różanych zapachów, ale nieco mniej uniwersalny niż Si czy Olympea, 1/2.

Trwałość: perfumy mają zabójczą trwałość, są wyczuwalne aż do prysznica, 2/2.

Cena: zarówno w promocji, jak i standardowo bardzo korzystna, 2/2.

Flakon: prosty i minimalistyczny, ale przepięknie podany w zdobnej puszce, 2/2.

Wydajność: wystarczy ich naprawdę mała ilość, aby zapach był wyczuwalny, 2/2.

