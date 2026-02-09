Każda z nas ma swoje ulubione zapachy perfum, które najlepiej współgrają z naszą skórą oraz stylem. Ja również tak mam i zupełnie nie mogę przekonać się do arabskich perfum. Większość z nich jest dla mnie bowiem zbyt ciężka, przesłodzona, za bardzo dominująca moją przestrzeń. Dałam im jednak szansę i przetestowałam sporo flakoników, aby być może nieco się do nich przekonać. Muszę przyznać, że 3 zapachom się udało. Te arabskie perfumy pokochają nawet tacy sceptycy jak ja.

1. Perfumy Maison Asrar Fakhama

Jestem ogromną fanką świeżych, kwiatowych zapachów. Dlatego te perfumy są w moim rankingu na pierwszym miejscu. Maison Asrar Fakhama nie są ciężkie i duszące jak większość arabskich perfum. Ten zapach jest leciutki niczym letni poranek w ogrodzie lub woń, którą odczuwamy po wejściu do kwiaciarni. Na pierwszą myśl przywodzi mi luksusowe perfumy Dior J'adore, które są jednymi z moich ulubionych.

To zmysłowy zapach, który charakteryzuje się następującymi nutami:

nuty głowy: słodkie nuty gourmand, kwiat pomarańczy,

nuty serca: wanilia, białe kwiaty,

nuty bazy: piżmo.

Taka kompozycja pokazuje nam wyraźnie, że delikatna słodycz gourmand w tym przypadku natychmiastowo zostaje przełamana przez cytrusową woń pomarańczy. Potem ten zapach rozkwita delikatną wanilią, ale przede wszystkim cudownymi kwiatami, w których na prowadzenie wychodzi przede wszystkim lilia. Na końcu pozostaje z nami piżmo, zapewniające perfumom trwałość i długi ogon.

Maison Asrar Fakhama, Fot. materiały prasowe, Hebe

2. Perfumy Gulf Orchid Sweet Heaven

Sweet Heaven to już kultowy zapach marki Gulf Orchid, który stał się viralem, dzięki swojej dostępności w drogeriach Hebe. Na początku myślałam, że się z nim nie polubię, bo tu słodycz jest już wyraźna, ale szybko się okazało, że mnie do siebie przekonał. A to dlatego, że są to perfumy o wyrazistym, luksusowym vibie - idealne na chłodne dni i wspaniale komponujące się z elementami garderoby w stylu office core.

Nuty zapachowe tych viralowych perfum to:

nuty głowy: kakao, orzech laskowy, pomarańcza,

nuty serca: bursztyn, kaszmir, mirra,

nuty bazy: piżmo, fasolka tonka, wanilia, drzewo sandałowe.

Od razu po popsikaniu tymi perfumami czuć wyrazistą woń drzewa sandałowego, która zostaje z nami na dlugo. Do tego przebija się wyrazista wanilia, ale to wszystko jest dobrze "uziemiane" przez kakao, mirrę oraz piżmo. To sprawia, że ten zapach, choć wyraźnie słodki, nie przytłacza i jest idealny do zniesienia nawet dla osób, które nie przepadają za tak ciężkimi kompozycjami. Mnie przekonał do siebie niemal od razu.

Perfumy Gulf Orchid Sweet Heaven, Fot. materiały prasowe, Hebe

3. Perfumy Lattafa Eclaire Pistache

Lattafa to jedna z najpopularniejszych marek arabskich perfum. To z reguły ciężkie, orientalne zapachy, ale jest wśród nich prawdziwa perełka, idealna na ciepłe dni. Jest nią kompozycja Eclaire Pistache. Tu znów mamy do czynienia ze słodkim zapachem, który przywodzi na myśl najpyszniejszy włoski deser z dodatkiem leciutkiej jak puch bitej śmietany i wyrazistych, rosnących w sycylijskim słońcu pistacji. Ale właśnie to sprawia, że nie można się od niego oderwać - szczególnie w upalne, letnie dni.

Ta kompozycja została oparta na następujących nutach zapachowych:

nuty głowy: pistacje, nuty kremowe,

nuty serca: kakao, kokos, bita śmietana,

nuty bazy: mleko, wanilia, piżmo.

Patrząc na taką mieszankę, nie da się nie myśleć o pysznym deserze lub orzeźwiającym koktajlu. Nie będzie to oczywiście zapach na co dzień, ale cudownie może komponować się z letnimi sukienkami lub spódnicami maxi. To doskonały wybór na wakacyjny wyjazd, na plażę lub wiosenny spacer z przyjaciółką. Z pewnością sprawi ci sporo radości.

Perfumy Lattafa Eclaire Pistache, Fot. materiały prasowe, Rossmann

