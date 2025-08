Perfumy to ważny element codziennej pielęgnacji. Nie dość, że są w stanie zapewnić nam piękny zapach na cały dzień, to jeszcze stanowią idealne uzupełnienie naszych stylizacji. Zwłaszcza te, które są uniwersalne. Ostatnio dużą popularnością cieszą się arabskie perfumy. Ten rodzaj zapachów jest doskonały na lato, bo z reguły zawiera w sobie owocowe lub kwiatowe nuty. I właśnie tak jest w tym przypadku. Arabskie perfumy Gulf Orchid zostawiają długi ogon, a pachną jak lody z kremowych pistacji.

Te arabskie perfumy pachną jak lody z kremowych pistacji

Niedawno wybrałam TOP 5 perfum idealnych na lato, które pachną jak lato w słonecznej Italii. Z kolei zapach, który ostatnio miał premierę w drogeriach Hebe, jest moim najnowszym odkryciem. Cudownie pachnie, a do tego zostawia długi ogon.

Chodzi o arabskie perfumy Gulf Orchid. W ich nutach wyraźnie są wyczuwalne nuty kremowych pistacji, które uwodzą subtelną słodyczą. Dodatkowo da się w nich wyczuć orzechy, mleko i wanilię, dzięki czemu pachną jak najlepszy deser, np. lody z włoskiej gelaterii.

Arabskie perfumy Gulf Orchid Pistachio dostępne w Hebe zostawiają długi ogon

Trwałe zapachy to coś, co kochamy najbardziej. Te porzeczkowe perfumy to mój hit na końcówkę wakacji - szczególnie dlatego, że zostawia długi ogon. Teraz jednak ma poważną konkurencję. Perfumy Gulf Orchid Pistachio, które dostępne są w Hebe, są równie trwałe i mają cudowny, wakacyjny zapach.

Te perfumy w nutach głowy mają wyraźnie wyczuwalne pistacje, orzechy oraz mleko. Następnie, w sercu zapachu, możemy doszukać się drzewa sandałowego, róży oraz pudrowych nut. W bazie tego zapachu znajdują się z kolei piżmo, wanilia i ambra.

Ta woda perfumowana unisex jest idealna zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Teraz kupisz ją w Hebe za 159,99 zł. Z kolei w Super-Pharm ten zapach jest dostępny w cenie 105,99 zł.

Arabskie perfumy to hit nie tylko na lato

Arabskie perfumy nie bez powodu cieszą się tak dużą popularnością. Ich zapachy przywodzą na myśl przyjemne, letnie chwile, a jednocześnie potrafią utulić nas w chłodniejsze dni i wieczory. Świetnie sprawdzają się zatem o każdej porze roku.

Latem z kolei warto postawić nie tylko na arabskie perfumy, ale też różnego rodzaju mgiełki, które są orzeźwiające i jednocześnie niezwykle delikatne, a do tego są w stanie ukoić naszą skórę w upalne dni. Np. ta mgiełka do ciała pachnie jak luksusowe perfumy, a nuty jaśminu i konwalii przypominają zapach ogrodu w letni poranek.