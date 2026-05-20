Wiosna i lato to czas, w którym najchętniej sięgamy po lekkie, kwiatowe kompozycje zapachowe. Szczególnie chętnie wybieramy te, które kojarzą nam się z beztroskimi wakacjami. Dlatego tak popularny w tym okresie jest zapach Dolce&Gabbana Light Blue. Ale ja znalazłam świetną alternatywę. W limitowanej kolekcji marki SWAY. by Aga Kaczorowska znalazły się perfumy inspirowane klasykiem od Dolce. Są niesamowicie kobiece i kuszące, a pomarańcza i jaśmin od razu przenoszą nas myślami na Sycylię. A to nie koniec nut, które znajdują się w tej wyjątkowej mieszance.

SWAY. Sunset to wspomnienie lata na Sycylii

Ostatnimi czasy kwiatowo-owocowe zapachy podbijają rynek. Tego typu propozycje pojawiają się nawet wśród arabskich opcji. Kobiety kochają je za ich subtelność i świeżość. Nic więc dziwnego, że w swoim asortymencie takie perfumy ma również marka SWAY., która wydała całą linię zapachów we współpracy z Agnieszką Kaczorowską.

Mnie szczególnie urzekł zapach Sunset. Od razu skojarzył mi się z letnim wieczorem na Sycylii, gdy podczas zachodu słońca możemy wyczuć nuty kwiatu pomarańczy, sycylijskiej cytryny oraz jaśminu. Cytrusy uzupełnia woń jabłkowa. Charakteru całości dodają drzewo cedrowe oraz sandałowe znajdujące się w bazie zapachu.

Perfumy SWAY. Sunset, Fot. materiały prasowe, SWAY.

Kwiatowo-cytrusowe perfumy idealne na lato

Sway. Sunset to zapach inspirowany kultowymi perfumami Dolce&Gabbana Light Blue, w których również przebijają się cytrusy, jabłko, jaśmin i cedr. Dzięki temu za jedyne 89,99 zł (za 50 ml) możemy zdobyć zapach do zgoła podobny do tego z wyższej półki.

Warto zdecydować się na niego szczególnie teraz, ponieważ wiosną i latem kwiatowo-owocowe kompozycje są wyjątkowo pożądane. W tym roku wręcz powiedziałabym, że modne. Kobiety je kochają ze względu na ich świeżość i zmysłowość, które tak bardzo pasują do wakacyjnych wibracji. Ja również jestem ich ogromną fanką i coś czuję, że Sunset będzie jednym z moich ulubionych zapachów tego lata.

Perfumy SWAY. oddają emocje kobiety, która je nosi

SWAY. to marka inspirowana emocjami, ruchem i kobiecą energią. Dokładnie taka jest również bohaterka serii - Agnieszka Kaczorowska. Wśród zapachów znajdziemy kompozycje inspirowane konkretną emocją, energią i stylem życia. A przeważają w nich kompozycje kwiatowe i owocowe.

Sunset znajduje się w limitowanej edycji zapachów. W standardowej kolekcji znajdziemy m.in.: zmysłowy MYSTERY, intensywny PASSION, świeży VIBE, subtelny WHISPER oraz nowoczesny FREEDOM. W kolekcji SWAY. dostępne są także perfumy dla mężczyzn.

