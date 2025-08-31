Arabskie perfumy od jakiegoś czasu cieszą się ogromną popularnością. Nie da się jednak ukryć, że są to stosunkowo mocne zapachy, które bardziej nadają się na chłodniejsze dni. Dlatego właśnie teraz zaczynają przeżywać swój renesans. Nadchodzi bowiem sezon jesienno-zimowy, a wraz z nim chęć postawienia na mocniejsze zapachy. Znalazłam produkt, który świetnie sprawdzi się o tej porze roku. Arabskie perfumy Gulf Orchid Sweet Heaven pachną jak jesień w lesie i zostawiają za sobą długi ogon.

Te arabskie perfumy z ogonem pachną jak jesień w lesie

Jakiś czas temu pisałam, że te arabskie perfumy z długim ogonem kuszą wiśniami, jaśminem i wanilią, dzięki czemu będą miłym wspomnieniem lata, jeśli wybierzemy je w jesienne dni. Ale jeszcze lepiej o tej porze roku sprawdzi się inny zapach tej samej marki.

W asortymencie marki Gulf Orchid, która oferuje nam różne rodzaje arabskich perfum, znalazł się produkt idealny na jesień. To bowiem mocny zapach, który nie spodoba się każdemu, ale mnie od razu zauroczył, ponieważ kojarzy mi się z elegancją i czymś luksusowym. A dodatkowo uważam, że jego woń przenosi nas do lasu w jesiennej aurze.

Perfumy Gulf Orchid Sweet Heaven zapewnią ci efekt quiet luxury

Już po pierwszym psiknięciu się tym zapachem, wiedziałam, że mi się spodoba. Na początku wyczułam bowiem słodką woń kakao i orzecha laskowego, by już za chwilę doleciała do mnie cytrusowa woń pomarańczy. Dalej robi się jeszcze ciekawiej.

W sercu tego zapachu wyczuwalna jest nuta bursztynu, kaszmiru i mirry. Z kolei na końcu w tzw. długim ogonie unosi się zapach piżma, wanilii i drzewa sandałowego. Dzięki temu ten zapach przenosi nas myślami do lasu. Dodatkowo przyjemnie otula wszystkie zmysły, a jednocześnie zapewnia nam efekt quiet luxury. Wystarczy się nim wypsikać, aby cała nasza stylizacja nabrała wyjątkowości. Wytrzymuje na skórze do kilku godzin.

Gulf Orchid Sweet Heaven to zapach unisex

Co ciekawe, perfumy Gulf Orchid Sweet Heaven to zapach unisex, więc świetnie nadaje się do stosowania zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn. Jeżeli zatem na niego postawisz, śmiało możesz korzystać z niego wraz ze swoim ukochanym.

Te perfumy dostępne są m.in. w drogeriach Hebe. Można je kupić w dwóch wariantach pojemnościowych i od tego też zależy ich cena. Za 20 ml zapachu należy bowiem zapłacić 59,99 zł. Z kolei 100-ml flakonik kosztuje 169,99 zł.