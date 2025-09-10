Chciałabyś, aby lato trwało wiecznie? Możesz, w sposób prostszy niż myślisz, przedłużyć gorące wakacje. Jak? Sięgając po perfumy z nutką soli morskiej. Te niepozorne flakony skrywają wielką moc teleportacji. Wystarczy jedno psiknięcie, a poczujesz na twarzy słońce i morską bryzę. Wiesz jaką "techniczną" rolę w perfumach pełni sól morska? Podbija inne nuty zapachowe.

Reklama

Perfumy z solą morską nadają się na każdą okazję. Użyj ich, idąc na randkę, kawę lub elegancką kolację. Perfumy z solą morską charakteryzuje niezwykła trwałość. Ich mocny, ale nienachalny zapach będzie z tobą długi czas.

Kenzo World Power - wakacje w orientalnych krajach

Woda perfumowana Kenzo World Power to zapach dla odważnych. Dość ciężki, orientalny. Skrywa w sobie różnorodne nuty zapachowe. Z jednej strony wyczuwalna jest piwonia, z drugiej zaś egipski jaśmin. Pośrodku tej "zapachowej" walki jest sól morska, która sprawia, że tak oryginalny miks daje efekt wow. Jeśli lubisz perfumy, które skrywają w sobie tajemnicę, sięgnij po flakony, w których ukryta jest woń śliwki, ona także ma zdolność przywoływania wspomnień.

Lancôme Idôle Aura - wspomnienia gorącego lata

Woda perfumowana Lancôme Idôle Aura przypadnie do gustu wszystkim kobietom, które pragną wrócić do gorącego lata i po raz kolejny poczuć skórę rozgrzaną słońcem. W pierwszych sekundach pobudzi cię kwiatowy aromat płatków róż połączony z solą morską. Po dłuższej chwili do głosu dochodzą jaśmin i bergamotka. Całość zwieńcza woń wanilii (wanilię znajdziesz też w perfumach od Bohoboco) i piżma. Lubisz nieoczywiste zapachy? Woda perfumowana Lancôme Idôle Aura spełni twoje wszystkie oczekiwania.

Reklama

Paco Rabanne Olympéa - perfumy z solą morską dla romantyczek

Woda perfumowana Paco Rabanne Olympéa to kwiatowo-orientalny zapach uzupełniony solą morską. W nutach głowy znajdziemy woń zielonej mandarynki i jaśminu wodnego. W nutach serca skrywa się słona wanilia. Bazą zapachu jest aromat drzewa kaszmirowego i ambry. Komu pasują te perfumy? Polubią go romantyczki, tęskniące za zmysłowym otuleniem letniego słońca.