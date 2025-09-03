Śliwka w perfumach to nuta, która potrafi zaskoczyć. Z jednej strony soczysta i owocowa, z drugiej - pełna głębi i orientalnego charakteru. Gorgeous plum to odmiana śliwy o intensywnej barwie i ciekawym wyglądzie. Zapach inspirowany tym gatunkiem jest intensywny, kuszący i intrygujący, a jednocześnie kobiecy i romantyczny. Takie połączenie idealnie sprawdzi się na jesień.

Co wyróżnia nuty inspirowane "gorgeous plum"?

Śliwka w perfumach nie jest tak popularna jak wanilia czy róża, ale kiedy już się pojawia, natychmiast nadaje zapachowi głębi i tajemniczości. W zależności od swoich towarzyszy może być soczysta i owocowa (np. z cytrusowymi nutami), zmysłowa i pudrowa (w połączeniu z kwiatowymi akordami) albo głęboka, ciemna i orientalna (kiedy jest w towarzystwie paczuli bądź nut drzewnych).

To zapach, który świetnie podkreśla charakter całej kompozycji. Jest idealny dla kobiet ceniących wyraziste, a zarazem eleganckie aromaty. Perfumy ze śliwką uchodzą za eleganckie i idealne na chłodniejsze miesiące. Pasuje zarówno do codziennych stylizacji, jak i wyjątkowych okazji. Ten akord wykorzystuje się często np. w głębokich zapachach arabskich.

Śliwka świetnie balansuje między owocową świeżością a orientalną głębią, fot. mat. prasowe

3 perfumy z nutą śliwki à la "gorgeous plum"

Choć śliwka nie zawsze gra pierwsze skrzypce w kompozycjach, potrafi nadać im głębi, elegancji i subtelnej zmysłowości. Raz bywa soczysta i owocowa, innym razem cięższa, wręcz likierowa. Oto 3 propozycje, które jesienią zawsze kradną moje serce.

Tom Ford Plum Japonais

Orientalna, luksusowa kompozycja, w której śliwka łączy się z przyprawami, cynamonem i drzewnymi akordami. To zapach głęboki, nieco mroczny, wręcz hipnotyzujący - doskonały dla kobiet, które chcą podkreślić swoją niezależność i zmysłowość. Jest idealny na wieczorne wyjścia, ale sprawdzi się także na co dzień, jeśli sięgniesz jedynie po 2 subtelne psiknięcia.

Dior Poison

Ikona lat 80., która do dziś uznawana jest za jeden z najbardziej charakterystycznych zapachów świata. W kompozycji pojawia się śliwka w najgłębszym wydaniu - intensywna, ciemna i zmysłowa, spleciona z przyprawami, tuberozą i kadzidłem. To perfumy ciężkie, orientalne i niezwykle trwałe, stworzone dla kobiet pewnych siebie, które lubią pozostawiać po sobie niezapomniane wrażenie.

Givenchy Very Irresistible

Choć główną rolę odgrywają w nim róże, nuta śliwki dodaje zapachowi soczystości i lekkiej słodyczy. Dzięki temu kompozycja jest bardziej nowoczesna i wielowymiarowy. Very Irresistible łączy kwiatową elegancję z owocową świeżością, przez co świetnie sprawdza się zarówno na dzień, jak i na wieczorne wyjścia.

