Jesień to dla mnie czas na eleganckie i zmysłowe zapachy, które otulają niczym jedwabny woal. Takie właśnie są arabskie perfumy Musk Yas. Wystarczy jedno psiknięcie, a w powietrzu zaczyna rozchodzić się onieśmielający zapach białego piżma. Must Yas charakteryzuje uniwersalność, trwałość i zmysłowa głębia.

Historia piżma

Piżmo od wieków używane było jako składnik perfum. Pierwotnie pochodziło z gruczołów okołoodbytniczych samców piżmowca syberyjskiego w okresie godowym. Zwierzę to występuje m.in. w Nepalu, Tybecie, Pakistanie, Mongolii. W 1979 roku całkowicie zakazano pozyskiwania piżma w naturalnej postaci. Dlaczego? Ze względu na zmniejszającą się populację piżmowców w naturalnym środowisku. Dziś branża perfumeryjna używa syntetycznych zamienników piżma, które, prawdę mówiąc, niewiele ustępują temu naturalnemu.

Arabskie perfumy Musk Yas — jakie nuty zapachowe skrywa flakon?

W nutach głowy znajdziesz soczystą mandarynkę, która przenika przez wszechobecne białe piżmo. W sercu kompozycji rozkwitają kwiatowe akordy jaśminu i róży otulone ciepłem ambry i drzewnymi tonami. Baza Musk Yas to prawdziwa uczta dla zmysłów: kremowe drewno sandałowe łączy się z migdałowo-waniliową fasolką tonka, dodając kompozycji głębi i wyrafinowania. Białe piżmo kontynuuje swoją dominację, otulając całość miękkim, pudrowym woalem. Cedr i delikatny akord skóry wprowadzają nuty szlachetności.

Arabskie perfumy Musk Yas — dla kogo są?

To zapach dla fanów mocnych, ale jednocześnie ciepłych zapachów. Jeśli cenisz sobie wyrafinowane, zmysłowe i ciepłe nuty, które dodają uroku i pewności siebie, przyciągają uwagę oraz podkreślają indywidualny charakter, to te perfumy są także dla ciebie.

