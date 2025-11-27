Skóra to taki materiał, który nie tylko prezentuje się bardzo luksusowo, ale też potrafi nas odmłodzić i dodać każdej stylizacji pazura. Nawet look w trendzie office core jest w stanie obronić skórę, jeśli dobierzemy do niej odpowiednie dodatki. Pod tym względem absolutnym hitem jest skórzana marynarka. To must have dla każdej pewnej siebie kobiety, która chce zapewnić sobie biurowy look o wyrazistym efekcie.

Wystarczy dopasować do tej marynarki skórzane spodnie lub spódnicę, klasyczne jeansy wide leg czy ołówkową spódnicę lub sukienkę midi. Dobrze będzie wyglądać także w połączeniu z koszulą. Szczególnie jeśli wybierzesz jedną z moich trzech propozycji. Te skórzane marynarki sprawią, że zadasz szyku każdego dnia.

1. Czarna marynarka ze sztucznej skóry - Stradivarius. Cena: 179 zł

Stradivarius oferuje nam blazer ze sztucznej skóry wykonany w 100% z wiskozy - z kołnierzem i klapami. Posiada długie rękawy i guzik do zapięcia z przodu. Do tego marynarka ma trzy kieszonki, które nadają jej biurowego sznytu - dwie przy biodrach, a jedną na piersi. Długością sięga ud, więc świetnie prezentuje się na każdej sylwetce.

Taką marynarkę warto zestawić z dopasowanymi jeansami. Świetnie będzie się też prezentować ze skórzanymi spodniami lub ołówkową spódnicą. Można ją także nonszalancko narzucić na prostą małą czarną. Do tego klasyczna biżuteria i stylizacja do biura gotowa.

Czarna marynarka ze sztucznej skóry ze Stradivariusa, Fot. materiały promocyjne, stradivarius.com

2. Dwurzędowa marynarka ze skóry ekologicznej - Zara. Cena: 249 zł

Taliowana marynarka z kołnierzem z klapami, długimi rękawami i poduszeczkami na ramionach to kwintesencja office core. Taki model doskonale nadaje się do założenia zarówno do biura, jak i na wieczorne wyjście. Z przodu posiada dwurzędowe guziki oraz kieszenie z patkami.

Taka marynarka doskonale pasuje do stworzenia total looku ze skórzanymi spodnami lub spódnicą. To też jednak doskonały wybór do jeansów typu wide leg, które dodadzą takiej stylizacji łagodności. Warto też poeksperymentować i połączyć skórzaną marynarkę z koszulą z wiązaniem z przodu lub falbaniastym kołnierzem.

Dwurzędowa marynarka ze skóry ekologicznej z Zary, Fot. materiały promocyjne, zara.com

3. Czekoladowa marynarka z imitacji skóry - Reserved. Cena: 229,99 zł

Na koniec czekoladowa wersja, czyli absolutny kolorystyczny hit sezonu jesień-zima 2025/2026. To marynarka nieco delikatniejsza w odbiorze niż czarna wersja. Również jednak świetnie komponuje się z czarnymi elementami garderoby - np. czarną bluzką czy spodniami.

Ta marynarka o prostym kroju z klapami, dwoma guziczkami z przodu i kieszeniami to klasyka. Dlatego warto zestawić ją z prostymi spodniami garniturowymi czy skinny jeans. Tego typu model świetnie prezentuje się też w połączeniu z dzwonami oraz zarzucony na sukienkę.

Czekoladowa marynarka z imitacji skóry z Reserved, Fot. materiały promocyjne, reserved.com

Skórzana marynarka - jak nosić?

Skórzana marynarka to uniwersalny i ponadczasowy element garderoby. Cudownie wygląda w total looku ze spodniami lub spódnicą ze skóry - oczywiście z tego samego materiału i o identycznym odcieniu. Warto jednak też z nią zaszaleć i zestawić ją z klasycznymi jeansami czy ołówkową spódnicą.

To jednak nie wszystko. Taki element garderoby doskonale sprawdza się również w bardziej eleganckich stylizacjach. To idealna narzutka na sukienki, a nawet suknie wieczorowe, jeżeli tylko zadbamy o to, aby marynarka dobrze komponowała się z dodatkami typu buty czy torebka.

