W tym sezonie moda wyraźnie skręca w stronę kontrolowanej formy. Z jednej strony wciąż lubimy oversize, ale coraz częściej wracamy do rzeczy, które modelują sylwetkę i robią proporcje. Ramiona są lekko podkreślone, talia zaznaczona, a całość utrzymana w minimalistycznym duchu. To właśnie ten balans sprawia, że stylizacja wygląda nowocześnie, ale nieprzerysowanie. I dokładnie w ten trend wpisuje się jednorzędowa marynarka z Reserved.

Minimalizm, który robi efekt „wow”

Ta jednorzędowa marynarka z Reserved w kolorze czarnym ma dopasowany krój i subtelnie zaznaczoną talię. Największą różnicę robi jednak brak klasycznego kołnierza – dekolt w kształcie litery V wydłuża szyję i nadaje całości lekkości. Długie, lekko swobodne rękawy i delikatnie podkreślone ramiona tworzą konstrukcję, która modeluje sylwetkę.

Materiał z dodatkiem wiskozy sprawia, że marynarka dobrze układa się na ciele i nie wygląda ciężko. To ważne, bo przy takim kroju łatwo o efekt „zbyt formalny”. Tutaj jest odwrotnie – to ubranie, które robi całą stylizację, ale nadal pozostaje wygodne. Cena to 259,99 zł, a dostępne są rozmiary 34-42.

Marynarka z Reserved, Fot. mat. prasowe Reserved

Dlaczego warto postawić na marynarkę z Reserved?

Taliowane marynarki z podkreśloną linią ramion to wyraźne nawiązanie do estetyki lat 90. i początku 2000., ale w nowoczesnym wydaniu. Zamiast ciężkich konstrukcji mamy miękkie linie i bardziej naturalne proporcje. To część większego trendu powrotu do kobiecej sylwetki – ale bez sztywnego przerysowania.

W 2026 roku ten fason jest bezpiecznym trendem do inwestowania, bo łączy dwa światy: minimalizm i formę. Pasuje zarówno do stylu quiet luxury, jak i bardziej codziennych zestawów. To nie jest chwilowa moda – raczej kierunek, który będzie rozwijał się przez kolejne sezony.

Do jakiej figury pasuje marynarka z Reserved?

Najlepiej zadziała u kobiet, które chcą podkreślić talię lub ją optycznie ją wysmuklić. Prostokątne sylwetki zyskają więcej kobiecych proporcji, a sylwetki typu gruszka wyrównają linię ramion dzięki delikatnemu podkreśleniu góry.

Dobrze wygląda też u sylwetek z większym biustem – dekolt bez kołnierza nie „zamyka” góry i nie dodaje objętości w tułowiu. Jeśli masz krótszą szyję lub szeroką górę, brak kołnierza działa na plus, ale warto pilnować proporcji w reszcie stylizacji.

Jak ją stylizować, żeby wyglądała nowocześnie?

Najprostszy sposób to zestawienie jej z jasnym dołem. Czarno-kremowy kontrast podkreśla formę i dodaje elegancji bez wysiłku. Do tego miękka bluzka lub cienki top i stylizacja gotowa.

Na co dzień świetnie wygląda z prostymi jeansami i balerinami albo loafersami. W wersji bardziej biurowej – z cygaretkami i delikatną biżuterią. Jeśli chcesz iść w trend sezonowy, dodaj apaszkę przy szyi – to detal, który wraca i robi cały klimat.

Wieczorem wystarczy zamienić dół na satynową spódnicę lub spodnie z lejącego materiału. Ta marynarka działa trochę jak biżuteria – nie potrzebuje wiele, żeby wyglądać dobrze.

