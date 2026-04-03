Marynarka z Reserved mnie urzekła. Underline shoulders i taliowanie robią figurę marzenie
Są takie ubrania, które nie wymagają mocnej, skomplikowanej stylizacji, aby wyglądać bardzo fashion. Idealnym przykładem jest marynarka z Reserved, obok której trudno przejść obojętnie. Ma nietuzinkowy krój, który pięknie podkreśla talię.
W tym sezonie moda wyraźnie skręca w stronę kontrolowanej formy. Z jednej strony wciąż lubimy oversize, ale coraz częściej wracamy do rzeczy, które modelują sylwetkę i robią proporcje. Ramiona są lekko podkreślone, talia zaznaczona, a całość utrzymana w minimalistycznym duchu. To właśnie ten balans sprawia, że stylizacja wygląda nowocześnie, ale nieprzerysowanie. I dokładnie w ten trend wpisuje się jednorzędowa marynarka z Reserved.
Minimalizm, który robi efekt „wow”
Ta jednorzędowa marynarka z Reserved w kolorze czarnym ma dopasowany krój i subtelnie zaznaczoną talię. Największą różnicę robi jednak brak klasycznego kołnierza – dekolt w kształcie litery V wydłuża szyję i nadaje całości lekkości. Długie, lekko swobodne rękawy i delikatnie podkreślone ramiona tworzą konstrukcję, która modeluje sylwetkę.
Materiał z dodatkiem wiskozy sprawia, że marynarka dobrze układa się na ciele i nie wygląda ciężko. To ważne, bo przy takim kroju łatwo o efekt „zbyt formalny”. Tutaj jest odwrotnie – to ubranie, które robi całą stylizację, ale nadal pozostaje wygodne. Cena to 259,99 zł, a dostępne są rozmiary 34-42.
Dlaczego warto postawić na marynarkę z Reserved?
Taliowane marynarki z podkreśloną linią ramion to wyraźne nawiązanie do estetyki lat 90. i początku 2000., ale w nowoczesnym wydaniu. Zamiast ciężkich konstrukcji mamy miękkie linie i bardziej naturalne proporcje. To część większego trendu powrotu do kobiecej sylwetki – ale bez sztywnego przerysowania.
W 2026 roku ten fason jest bezpiecznym trendem do inwestowania, bo łączy dwa światy: minimalizm i formę. Pasuje zarówno do stylu quiet luxury, jak i bardziej codziennych zestawów. To nie jest chwilowa moda – raczej kierunek, który będzie rozwijał się przez kolejne sezony.
Do jakiej figury pasuje marynarka z Reserved?
Najlepiej zadziała u kobiet, które chcą podkreślić talię lub ją optycznie ją wysmuklić. Prostokątne sylwetki zyskają więcej kobiecych proporcji, a sylwetki typu gruszka wyrównają linię ramion dzięki delikatnemu podkreśleniu góry.
Dobrze wygląda też u sylwetek z większym biustem – dekolt bez kołnierza nie „zamyka” góry i nie dodaje objętości w tułowiu. Jeśli masz krótszą szyję lub szeroką górę, brak kołnierza działa na plus, ale warto pilnować proporcji w reszcie stylizacji.
Jak ją stylizować, żeby wyglądała nowocześnie?
Najprostszy sposób to zestawienie jej z jasnym dołem. Czarno-kremowy kontrast podkreśla formę i dodaje elegancji bez wysiłku. Do tego miękka bluzka lub cienki top i stylizacja gotowa.
Na co dzień świetnie wygląda z prostymi jeansami i balerinami albo loafersami. W wersji bardziej biurowej – z cygaretkami i delikatną biżuterią. Jeśli chcesz iść w trend sezonowy, dodaj apaszkę przy szyi – to detal, który wraca i robi cały klimat.
Wieczorem wystarczy zamienić dół na satynową spódnicę lub spodnie z lejącego materiału. Ta marynarka działa trochę jak biżuteria – nie potrzebuje wiele, żeby wyglądać dobrze.
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.
