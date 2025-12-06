Zima 2025 przynosi modę na stylowe, a zarazem praktyczne rozwiązania. Kurtka z domieszką wełny Zara łączy jedno i drugie. Jej elegancki wygląd sprawia, że sprawdzi się zarówno w stylizacjach do pracy, jak i podczas spotkań towarzyskich. Dodatkowo wykorzystane materiały zapewniają komfort termiczny, co czyni ją idealnym wyborem na chłodniejsze dni. A jest tak stylowa, że na początku pomyślałam, że to klasyczna marynarka Chanel. Tylko zobacz, jak się prezentuje.

Dlaczego kurtka Zara przypomina kultową marynarkę Chanel?

Kurtka z domieszką wełny z kolekcji ZARA WOMAN COLLECTION przykuwa uwagę nie tylko jakością wykonania, ale przede wszystkim eleganckim, ponadczasowym designem. Jej strukturalna tkanina, postrzępione wykończenia i fason nawiązują bezpośrednio do ikonicznych tweedowych marynarek Chanel. Wysoki kołnierz i długi rękaw nadają jej klasycznego szyku, a jednocześnie sprawiają, że świetnie sprawdzi się w chłodne dni.

Porównując ją do modeli Chanel, od razu widać inspirację francuską modą – subtelność, elegancję i kobiecy styl. Jednak cena kurtki z Zary – 549,00 zł – pozostaje wielokrotnie niższa niż kultowych projektów luksusowego domu mody, co czyni ją dostępną i atrakcyjną alternatywą.

Prosty dół, klasyczne kieszenie z przodu oraz zapięcie z przodu czynią z niej funkcjonalny element garderoby. To model, który nie tylko przyciąga wzrok, ale i oferuje wygodę noszenia.

Kurtka z domieszką wełny z Zary, Fot. materiały promocyjne, zara.com

Jakość i skład materiałów w kurtce z domieszką wełny z Zary

Kurtka została wykonana z przędzy zawierającej 31% wełny, co wpływa na jej ciepło i miękkość. Pozostałe składniki głównej tkaniny to 54% poliester, 2% poliamid i 13% akryl. Dodatkowa tkanina składa się z 79% poliestru, 6% elastanu i 15% wiskozy, co zapewnia elastyczność i komfort ruchów.

Podszewka została podzielona – w korpusie zastosowano 100% bawełny, natomiast rękawy wykończono w 100% wiskozą. Taki dobór materiałów nie tylko wpływa na komfort noszenia, ale także świadczy o staranności wykonania produktu.

Stylowa alternatywa dla Chanel w przystępnej cenie

Nie każdy może sobie pozwolić na oryginalną marynarkę Chanel, ale to nie znaczy, że trzeba rezygnować z elegancji. Kurtka z Zary za 549,00 zł oferuje bardzo zbliżony styl w znacznie bardziej przystępnej cenie. To doskonały wybór dla kobiet, które chcą wyglądać modnie i luksusowo, nie nadwyrężając domowego budżetu.

Linia ZARA WOMAN COLLECTION znana jest z inspirowania się światowymi trendami i interpretowania ich w sposób dostępny dla szerszej grupy klientek. Właśnie dlatego ten model stał się viralowym hitem w mediach społecznościowych – łączy luksusowy wygląd z praktycznością i ceną, która nie odstrasza.

Z czym nosić taką kurtkę z Zary?

Kurtka z domieszką wełny jest dostępna w sieci sklepów ZARA oraz online w ramach kolekcji ZARA WOMAN. Jej uniwersalna kolorystyka i klasyczny krój sprawiają, że łatwo ją połączyć z wieloma elementami garderoby – od eleganckich spodni i botków, przez dżinsy i kozaki, aż po spódnice i sukienki midi.

Dzięki strukturze materiału i postrzępionym wykończeniom kurtka doskonale wpisuje się w aktualne trendy i stanowi mocny element każdej zimowej stylizacji. To idealny wybór dla kobiet szukających czegoś więcej niż zwykłej kurtki – szukających wyrazu, stylu i klasy.

