To jeden z tych momentów, kiedy mocny trend znany z wybiegów i fashion weeków naprawdę przenika do codziennej garderoby. Skórzane total looki pojawiają się w bardziej codziennym wydaniu, bardziej użytkowym i wygodnym do noszenia w każdych okolicznościach. Skórzana marynarka idealnie wpisuje się w office core, bo zachowuje formę klasycznego blezera, ale dodaje mu nowoczesności i lekkości. Dzięki temu nawet bardzo zachowawcze zestawy zaczynają wyglądać aktualnie. Model marki Ochnik wpisuje się w tę modę idealnie.

Skórzana marynarka, która wygląda jak z paryskiego lookbooka

Czarna skórzana marynarka damska marki Ochnik to model, który wpisuje się w estetykę effortless chic. Ma lekko oversizowy, prosty fason, delikatnie wydłużoną linię i klasyczne klapy, które nadają jej eleganckiego charakteru. Wykonana jest z owczej skóry naturalnej, dzięki czemu jest miękka i dobrze układa się na sylwetce.

To nie jest ciężka, sztywna skóra – raczej miękka struktura, która doskonale "pracuje" na sylwetce. Model zapinany jest na guziki, ma kieszenie i subtelny połysk, który dodaje mu szlachetności. Cena regularna to 1199 zł, ale aktualnie można ją kupić za 899,25 zł, co przy tej jakości materiału daje bardzo dobry stosunek ceny do jakości. To nie jest marynarka na jeden sezon, ma ona posłużyć przez lata. Dostępne są rozmiary od XS do 2XL.

Skórzana marynarka, Fot. mat. prasowe Ochnik

Dlaczego warto postawić na skórzaną marynarkę wiosną 2026?

Ten fason ma swoje korzenie w latach 90., kiedy minimalizm spotykał się z lekko surową estetyką. Dziś wraca w odświeżonej wersji – bardziej dopasowanej do codziennego życia. Skórzana marynarka jest hitem 2026 roku, bo łączy kilka kierunków jednocześnie: office core, quiet luxury i lekki retro vibe. To ubranie, które „robi całą stylizację” – nawet jeśli pod spodem masz zwykły T-shirt i jeansy. Właśnie dlatego tak dobrze sprawdza się na co dzień.

Największa siła tego modelu to jego wszechstronność. Sprawia, że każda stylizacja wygląda bardziej przemyślanie. Dodaje struktury, lekko poprawia proporcje sylwetki i nadaje charakteru nawet prostym zestawom.

Dla kogo ten fason będzie strzałem w dziesiątkę?

Ten model najlepiej wygląda na sylwetkach, które lubią lekko zaznaczoną linię ramion i prosty krój. Świetnie sprawdzi się u osób o sylwetce prostokąta i klepsydry – pozwala optycznie poprawić proporcje sylwetki i dodaje elegancji.

Dobrze działa też przy sylwetce typu gruszka, bo delikatnie równoważy biodra. Jeśli masz dłuższy tułów, wydłużony fason marynarki dodatkowo wysmukli sylwetkę i nada jej bardziej „modowego” charakteru.

Natomiast może nie być łatwa w stylizacji u posiadaczek bardzo drobnej sylwetki. Jej oversizowy krój może lekko przytłaczać, dlatego będzie wymagać bardziej dopracowanego zestawu. Warto mieć wówczas na uwadze proporcje i np. zestawić ją z bardziej dopasowanym dołem.

Jak ją stylizować, żeby wyglądała aktualnie?

Jest kilka świetnych zestawów, które będą "modowymi pewniakami". To właśnie tak stylizując marynarkę uzyskasz genialny efekt jak z francuskiego lookbooka.

biały T-shirt, proste jeansy i mokasyny albo sneakersy. To najprostszy sposób na efekt „francuskiego luzu”. Do pracy: koszula, spodnie z kantem i loafersy lub botki. Marynarka zastępuje klasyczny blezer, ale wygląda dużo bardziej nowocześnie.

koszula, spodnie z kantem i loafersy lub botki. Marynarka zastępuje klasyczny blezer, ale wygląda dużo bardziej nowocześnie. Na weekend: zarzucona na dzianinową sukienkę albo legginsy i oversizowy sweter.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

