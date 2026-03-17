Marynarka eclectic grandpa to jeden z tych elementów garderoby, obok których ciężko przejść obojętnie. Wygląda z jednej strony szykowanie, a z drugiej "niedbale", nadając całej stylizacji nonszalancki ton. Dodaje całemu outfitowi modowego twistu, sprawiając, że wygląda on jak z żurnala albo Pinteresta.

Marynarka eclectic grandpa z Reserved

Perfekcyjną marynarkę w "dziadkowym" stylu znajdziesz w Reserved. Kiedy tylko na nią spojrzysz, od razu zrozumiesz, że to element, który pasuje do stylizacji klasycznych, ale z luźnym twistem i modową przekorą. To wyrazisty fason, który będzie stanowił główny element stylizacji.

Dwurzędowy model utrzymany jest w brązowej, ziemistej palecie barw. Nie da się ukryć, że to jedne z najmodniejszych kolorów wiosny 2026, chociaż o podium walczą z wyrazistym kobaltem czy czerwienią. Taka kolorystyka działa jak gotowy akcent, który przyciąga uwagę bez podkręcania stylizacji na siłę. Dzięki niej nie trzeba „dopowiadać” outfitu dodatkami, bo marynarka "mówi" sama za siebie.

To szczególnie ważne w eclectic grandpa, gdzie liczy się kontrolowany miszmasz: zestaw ma wyglądać na przemyślany, ale nie może sprawiać wrażenia przebrania. Wielobarwna marynarka robi tu robotę. Wyznacza klimat i pomaga zapanować nad proporcjami, gdy bawisz się warstwami.

Marynarka eclectic grandpa z Reserved

Na czym polega styl eclectic grandpa?

Styl eclectic grandpa to jeden z ciekawszych trendów ostatnich sezonów, inspirowany garderobą… naszych dziadków. Jego esencją jest połączenie ponadczasowej elegancji, wygody oraz elementów vintage w nieco nonszalancki, eklektyczny sposób. W takich stylizacjach liczy się przede wszystkim autentyczność – ubrania mają wyglądać tak, jakby były zbierane przez lata, a nie skompletowane specjalnie pod jeden trend.

W estetyce eclectic grandpa często pojawiają się klasyczne elementy garderoby: wełniane marynarki, kardigany, kamizelki, chinosy czy mokasyny. Charakterystyczne są również szlachetne materiały – tweed, wełna czy grubsza bawełna – oraz stonowana paleta kolorów: brązy, beże, zielenie, granaty i bordo. Styl ten łączy inspiracje z różnych dekad, dlatego bez problemu można zestawiać klasyczne kroje z nowoczesnymi elementami.

Eclectic grandpa nie polega jednak na dosłownym kopiowaniu stylu seniorów. Chodzi raczej o czerpanie inspiracji z ich podejścia do mody: wybierania rzeczy dobrej jakości, które są wygodne, uniwersalne i mogą służyć przez wiele lat. Dzięki temu stylizacje w tym duchu są swobodne, eleganckie i ponadczasowe jednocześnie.

Jak stylizować marynarkę w "dziadkowym" stylu?

Marynarka w estetyce eclectic grandpa świetnie sprawdza się jako baza wielu stylizacji. Najprostszym sposobem na stworzenie takiego looku jest połączenie jej z klasycznymi elementami garderoby inspirowanymi stylem retro. Doskonale sprawdzą się np. spodnie w kant lub chinosy, koszula oxford oraz skórzane mokasyny albo loafersy.

Aby podkreślić charakter stylu, warto bawić się fakturami i warstwami. Dwurzędową marynarkę z dodatkiem wełny można zestawić z dzianinowym swetrem, kardiganem albo cienkim golfem. W chłodniejsze dni świetnym uzupełnieniem stylizacji będzie także wełniany szalik czy kaszkiet – dodatki typowe dla estetyki inspirowanej szafą dziadka.

W stylu eclectic grandpa dobrze sprawdzają się również bardziej swobodne połączenia. Marynarkę można nosić z prostym T-shirtem, jeansami lub szerokimi spodniami i klasycznymi sneakersami. Dzięki temu elegancki element garderoby nabiera bardziej codziennego charakteru, a całość pozostaje zgodna z ideą stylu, który łączy klasykę z wygodą i odrobiną modowej nonszalancji.

