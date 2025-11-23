It-girls, znane z wyznaczania trendów i świadomych wyborów modowych, masowo zrezygnowały z klasycznych jeansowych i futrzanych kurtek na rzecz nowoczesnej sztruksowej wersji. Powód? Styl, uniwersalność i wygoda. Kurtka, nazywana przez media „hot kurtką”, łączy w sobie miejski szyk z nutą retro, co idealnie wpisuje się w modowe gusta influencerek i trendsetterek.

Zaprojektowana z myślą o miejskim luzie, kurtka ze sztruksu to znakomity wybór na sezon przejściowy lub jako zamiennik klasycznej marynarki. Sztruks powraca na ulice w wielkim stylu. Ty swoją wymarzoną sztruksową kurtę możesz kupić w H&M za 269,99 zł.

Kurtka - Fot. hm.com

Brązowa kurtka z H&M – komu pasuje ten kolor?

Brąz to kolor ziemi, stabilności i naturalności – idealnie wpasowuje się w aktualne trendy mody, gdzie dominują barwy nawiązujące do natury. Brązowa kurtka H&M jest uniwersalna i pasuje do różnych typów urody. Doskonale komponuje się zarówno z jasną, jak i ciemną karnacją, a jej neutralny odcień sprawia, że można ją łatwo dopasować do wielu stylizacji.

Dzięki swojej klasycznej linii sztruksowa kurtka H&M będzie wyglądać dobrze zarówno na osobach o drobnej, jak i pełniejszej sylwetce. Prosty krój optycznie wysmukla, a struktura materiału dodaje objętości tam, gdzie jest to pożądane. To ubranie idealne dla kobiet ceniących komfort, ale nie chcących rezygnować z modowego wyrazu.

Jak stylizować sztruksową kurtkę na co dzień?

Sztruksowa kurtka H&M to idealna baza do casualowych stylizacji. Świetnie prezentuje się w połączeniu z białym T-shirtem, jeansami typu mom fit i sportowymi sneakersami. Można ją też zestawić z dzianinową sukienką midi i botkami na obcasie – taki look doskonale sprawdzi się na spotkanie z przyjaciółmi czy luźny dzień w pracy.

Fanki miejskiego stylu mogą nosić ją z oversize’owym golfem, legginsami i masywnymi butami, co stworzy efektowny i wygodny outfit na chłodniejsze dni. Kurtka świetnie łączy się także z dodatkami w odcieniach beżu, khaki czy złamanej bieli.

Jeśli chcesz uzyskać bardziej wyrazisty efekt, dodaj torebkę w odcieniu rudym lub bordowym – brązowy sztruks doskonale współgra z ciepłymi, jesiennymi barwami.