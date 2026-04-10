W ostatnich sezonach moda wyraźnie skręca w stronę bardziej dopracowanych form, które nie tylko dobrze wyglądają, ale też porządkują sylwetkę. Coraz częściej rezygnujemy z przesadnego luzu na rzecz krojów, które świadomie budują proporcje i podkreślają linię ramion czy talii. To subtelna zmiana, ale bardzo odczuwalna w codziennych stylizacjach. Właśnie dlatego marynarka slim wraca do łask – i to w wersji, która łączy klasyczne krawiectwo z nowoczesnym podejściem do koloru i formy. Dwurzędowy model z Vistuli idealnie wpisuje się w ten kierunek.

Marynarka slim z Vistuli to klasyka w nowoczesnym wydaniu

Model marki Vistula to propozycja, która łączy klasyczne krawiectwo z modowym wyczuciem trendów. Ma dopasowany krój, lekko wydłużoną linię i wyraźnie zaznaczoną talię, co daje bardzo elegancki efekt. Asymetryczne zapięcie dodaje struktury, a ciepły, śliwkowy odcień sprawia, że nie jest to kolejna „zwykła” marynarka w nudnym neutralnym kolorze.

Wykonana z przewagą wełny z odrobiną elastanu, dobrze trzyma formę i nie gniecie się zbyt łatwo. Cena na poziomie 999,99 zł może wydawać się duża, ale weźmy pod uwagę, że w tym przypadku mówimy o nieprzeciętnej jakości. To ubranie, które pozostanie z nami na lata, nie na jeden sezon. Zwłaszcza, że jest to promocja. Regularny koszt to 1299,99 zł (najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299,99 zł). Jest lekka, dobrze "trzyma" sylwetkę i stanowi core stylizacji.

Marynarka dostępna jest w rozmiarach 36-44.

Marynarka slim z Vistuli, Fot. mat. prasowe Vistula

Skąd popularność fasonu slim?

Po kilku sezonach dominacji ubrań oversize naturalnie zaczęłyśmy szukać czegoś bardziej uporządkowanego. Slim fit nie oznacza już ciasnego kroju, tylko świadome modelowanie sylwetki. To nie jest chwilowy trend, któremu ulegamy na kilka miesięcy, ale ponadczasowy potencjał. Wpisuje się w nurt quiet luxury i powrotu do jakości.

Marynarka slim to bezpieczny trend, bo bazuje na klasyce, ale zmienia proporcje stylizacji. Zamiast „pożyczonej z męskiej szafy” formy mamy coś bardziej kobiecego, ale nadal nowoczesnego. To właśnie dlatego stała się hitem tego roku – daje efekt dopracowania bez przesady.

Na czym polega francuski chic?

Styl Francuzek od lat opiera się na prostych formach, neutralnych bazach i jednym mocniejszym akcencie. Marynarka zawsze była jego kluczowym elementem – noszona do jeansów, sukienek czy nawet T-shirtu.

Ten fason ma swoje korzenie w klasycznym krawiectwie męskim, ale z czasem został zaadaptowany do kobiecej garderoby. Dziś wraca w bardziej dopracowanej wersji – lżejszej, bardziej dopasowanej i w ciekawszych kolorach. To połączenie tradycji i współczesności sprawia, że wygląda tak świeżo.

Do jakiej sylwetki pasuje marynarka slim?

Ten model najlepiej sprawdzi się u sylwetek, które chcą podkreślić talię i uporządkować proporcje. Świetnie wygląda na figurach typu klepsydra i prostokąt – dodaje im struktury i elegancji. Dla sylwetki typu gruszka będzie dobrym wyborem, jeśli zależy ci na wyrównaniu proporcji między ramionami a biodrami.

Warto jednak uważać przy bardzo rozbudowanej górnej części sylwetki. Dwurzędowe zapięcie i wyraźna linia ramion mogą optycznie dodać objętości w tej partii. W takim przypadku lepiej zestawić ją z prostym dołem i zadbać o lekkie rozpięcie, które „rozluźni” całość.

