Marynarka w pepitkę z Mango spełnia wszystkie warunki idealnego fasonu. Jest uniwersalna, ponadczasowa i bardzo klasyczna. To, co nada jej modowego sznytu, to jeden dodatek, który uwielbiają fashionistki: pasek. Zobacz, gdzie dorwiesz genialny model i jak go wystylizować w miejskim paryskim stylu.

Jak wygląda marynarka w pepitkę z Mango?

Klasyczna, a jednocześnie niezwykle stylowa — dwurzędowa marynarka w drobną pepitkę to model, który doskonale wpisuje się w ponadczasową elegancję z nutą nowoczesności. Subtelny wzór inspirowany klasyką z lat 30. XX wieku dodaje charakteru, a prosty krój sprawia, że marynarka pięknie układa się na sylwetce i pasuje zarówno do formalnych, jak i bardziej casualowych stylizacji.

Wyraziste klapy i dwurzędowe zapięcie na jeden guzik podkreślają jej elegancki charakter. Wewnątrz marynarki wszytko podszewkę, dzięki czemu wygląda ona jak model drogich marek premium — taka dbałość o wykończenia jest właśnie ich domeną. Podszewka sprawia także, że fason jest o wiele wygodniejszy w noszeniu. Ukrywa szwy, więc nawet noszona na bezrękawnik czy krótki rękaw nie będzie gryzła.

To idealny element garderoby dla kobiet, które cenią sobie uniwersalne rozwiązania. Marynarka świetnie komponuje się z dopasowanymi spodniami, jeansami czy nawet minimalistyczną sukienką, tworząc stylowy look na wiele okazji.

Teraz kupisz ją 22% taniej, za 209,99 zł (cena standardowa oraz najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 269,99 zł). Dostępna jest w szerokiej gamie rozmiarów, od XXS do 4XL.

Marynarka w pepitkę z Mango, Fot. mat. prasowe Mango

Jeden detal, wielki efekt, czyli jak nosić marynarkę w pepitkę?

Taka marynarka jest bardzo prostym basiciem. Owszem, dobrze będzie wyglądała nawet zarzucona na ramiona, ale co możesz zrobić, aby wyglądała bardziej fashion? Paryskie it-girls mają na to niezawodny sposób, który zwłaszcza w 2026 roku nabiera znaczenia.

Trendy w tym sezonie oscylują wokół dodatków. Nosimy bardzo dużo basiców, dlatego tak istotne są detale. To właśnie one robią ze stylizacją prawdziwe cuda. Apaszki, opaski do włosów, breloki doczepiane do torebek, masywne kolczyki czy duże naszyjniki to coś, na co szczególnie zwracamy uwagę. Ważny jest również wybór torebki czy butów, które mają być dopełnieniem całości i dodawać jej charakteru. Jak zatem fashionistki radzą sobie z marynarką bez wyrazistego taliowania?

Odpowiedź jest bardzo prosta: noszą ją z paskiem. Powinien być średniej grubości, aby był widoczny, ale nie przytłaczający. Elegancka metaliczna klamra to dodatkowa ozdoba. Sam odcień paska powinien być dobrze dopasowany do całości. W przypadku marynarki z Mango, która ma odcienie czerni, beżu i brążu, doskonale sprawdzi się brązowy kolor.

Co takie przewiązanie w talii daje? Przede wszystkim genielanie podkreśla talię, na czym skorzystają posiadaczki figury gruszki, klepsydry czy prostokąta. Taki prosty trik to nie tylko sposób na modny wygląd, ale również dodanie sylwetce proporcji, które mogą się gubić w prostym, luźnym kroju.

Marynarka w pepitkę z brązowym paskiem, Fot. spotlight.launchmetrics.com

