Haftowana kurtka z Zary to prawdziwy manifest stylu dla wszystkich miłośniczek mody, które chcą wyróżnić się z tłumu. Inspirowana bałkańską estetyką, ozdobiona bogatym haftem i utrzymana w wyrafinowanym stylu folkowym, kurtka z najnowszej kolekcji ZW Limited Edition już teraz podbija serca trendsetterek. Ten model to połączenie tradycyjnych motywów z nowoczesną formą – idealne dla kobiet, które nie boją się wyrazistych akcentów w codziennej garderobie.

Zmysłowa kurtka w bałkańskim stylu

Nowa haftowana kurtka z Zary z kolekcji ZW Limited Edition natychmiast przyciąga wzrok swoim unikalnym fasonem i wyrafinowanymi detalami. Jej krótki krój kończy się tuż nad biodrami, co sprawia, że idealnie podkreśla talię i dodaje sylwetce lekkości. Wykonana została z dbałością o każdy detal – od perfekcyjnych przeszyć po bogaty, błyszczący haft, który dominuje na froncie i rękawach.

Kurtka posiada obszerne, lekko bufiaste rękawy zakończone ozdobnymi mankietami, które dodają całości lekkości i nonszalancji. Przód zapinany jest na ukryte haftki, co nie zaburza harmonii wzoru. Ten model zdecydowanie wyróżnia się na tle codziennych kurtek – jego etniczny, bałkański styl przenosi nas myślami na malownicze uliczki Sarajewa czy Skopje.

Jako element kolekcji ZW Limited Edition, kurtka dostępna jest tylko w ograniczonej liczbie egzemplarzy. Oznacza to, że jej posiadanie jest prawdziwym modowym wyróżnieniem. Zara ponownie udowadnia, że potrafi stworzyć ubranie łączące tradycyjną kulturę z nowoczesną elegancją. Jej cena to 449 zł i chociaż nie jest to mało, to zyskujemy naprawdę unikatowy fason w naszej garderobie. Dostępne rozmiary to XS-L.

Haftowana kurtka z Zary, fot. mat. prasowe

Jak stylizować haftowaną kurtkę z Zary?

Bałkański styl to połączenie ekspresji, kobiecości, bogatych zdobień lub kolorów. Haftowaną kurtkę z Zary można stylizować na wiele sposobów – w zależności od okazji. Na co dzień połącz kurtkę z klasycznymi dżinsami typu mom fit oraz prostym białym t-shirtem lub bawełnianym topem. Do tego załóż wygodne sneakersy lub botki na płaskim obcasie. Całość uzupełnij minimalistyczną torebką typu crossbody. Taki look będzie idealny zarówno do pracy, jak i na kawę z przyjaciółką.

Na większe wyjście kurtka świetnie sprawdzi się w zestawieniu z dopasowaną, czarną sukienką mini lub midi. Dodaj wysokie kozaki na obcasie, masywną biżuterię w stylu vintage oraz kopertówkę. Haftowana kurtka stanie się centralnym punktem stylizacji – wystarczy jej dać przestrzeń, by błyszczała.

Nie bój się również łączyć jej z innymi wzorami, np. spódnicami w drobne kwiaty – kluczem jest zachowanie wspólnej palety kolorów. Etniczny haft wprowadza do każdej stylizacji nutę luksusu i oryginalności.

